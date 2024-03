Abre La Convocatoria Para El Premio Iberoamericano Bellas Artes De Poesía Carlos Pellicer Para Obra Publicada 2024

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por medio de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) y el estado de Tabasco, a través de su Secretaría de Cultura, convocan al Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2024.

En esta convocatoria podrán participar poetas nacidas y nacidos en cualquier país de Iberoamérica, mayores de 18 años, sin importar su lugar de residencia, con un libro impreso de poemas en español publicado en cualquier país de Iberoamérica, cuya primera edición sea de 2023. En el caso de las obras escritas en portugués o en alguna de las lenguas indígenas incluidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/), estas deberán ser bilingües y, por tanto, deberán contar con su traducción al español.

Las personas participantes deberán registrar su obra en la plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura: sgba.inba.gob.mx/pbal, la cual estará abierta desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el cierre, el viernes 03 de mayo de 2024, a las 13:00 h (Ciudad de México).

El jurado será nombrado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas de reconocida trayectoria en los rubros de la poesía, crítica e investigación literaria. El fallo será definitivo e inapelable y se efectuará durante la primera semana de agosto de 2024.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal o en el portal del Inbal (tinyurl.com/2nhx4bcm), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Más de cuatro décadas de distinción a lo mejor de la poesía

El Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer se instauró en 1977, bajo el auspicio del Gobierno del estado de Tabasco, a través de la Casa de Cultura de Cárdenas; sin embargo, fue hasta 1980 que se especializó en premiar únicamente obras publicadas.

En 2007, el certamen abrió la recepción de trabajos a poemarios editados en Iberoamérica. A partir de la edición 2018 la convocatoria acepta, además de obras en español, trabajos escritos en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

Durante 45 años este galardón ha distinguido de manera ininterrumpida las obras de José Falconi (1978), José Luis Rivas (1982), Alberto Blanco (1988), Fabio Morábito (1985), David Huerta (1990), Francisco Hernández (1993), Elva Macías (1994), Carmen Leñero (1998), Juan Bañuelos (2001), Verónica Volkow (2004), Max Rojas (2009), Tedi López Mills (2015), Christian Peña (2019), Luis Armenta Malpica (2020), Yaroslabi Bañuelos (2021) y Javier Acosta (2022).

