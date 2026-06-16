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Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER

The Cherry Poppins Productions show at The Three Clubs features Garrett Clayton, Emma Hunton, and Carly Jibson.

By:

Wet Hot American Summer cast member Marguerite Moreau along with producer Howard Bernstein and Casting Director Susie Farris attended opening night of Wet Hot A Musical Summer presented by Cherry Poppins Productions as part of the Hollywood Fringe Festival. Check out photos below!

This Musical homage takes the 2001 cult classic film and slaps it face first onto the stage with the same non stop laughs, heart, and camp as the original and mixes it the most nostalgic of sound tracks.

Wet Hot A Musical Summer stars Lauren Avon, Heath Butler, Amber Bracken, Everjohn Feliciano, Michael Shaw Fisher, Garrett Clayton, Madeleine Heil, Emma Hunton, Schoen Hodges, Carly Jibson, Mitchell Gerrard Johnson, KC Lindley, Alli Miller, Reagan Osborne, Cory Robison, Kelly Stavert, and Sarah Wines. The creative team includes Sarah Haworth, Alli Miller, Chadd McMillan, Emma Hunton, Lauren Avon, and Kelly Stavert with Sandy Chao Wang serving as Musical Director.

Performances continue Thursday June 18th 7:30pm, Thursday June 25th 7:30pm and Saturday June 27th 5:30pm at The Three Clubs 1123 Vine St Hollywood CA. 

Photo Credit: Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


The Cast of Wet Hot A Musical Summer Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Lauren Avon, Schoen Hodges Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Sarah Wines Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Emma Hunton Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Schoen Hodges Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Sarah Wines, Emma Hunton, Reagan Osborne Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Everjohn Feliciano, Amber Bracken Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Emma Hunton, Heath Butler Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Heath Butler, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Lauren Avon, Garrett Clayton Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Mitchell Gerrard Johnson, Schoen Hodges Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Sarah Wines, Reagan Osborne Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Emma Hunton, Sarah Wines Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Heath Butler, Emma Hunton Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson, Garrett Clayton, Mitchell Gerrard Johnson Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson, Madeleine Heil, Garrett Clayton Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Madeleine Heil, Michael Shaw Fisher Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Everjohn Feliciano, Amber Bracken Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Mitchell Gerrard Johnson, Michael Shaw Fisher, Reagan Osborne Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Garrett Clayton, Carly Jibson Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Garrett Clayton, Madeleine Heil, Carly Jibson, Heath Butler, Lauren Avon Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Madeleine Heil, Reagan Osborne, Garrett, Clayton, Carly Jibson, Sarah Wines Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Amber Bracken, Everjohn Feliciano Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Cory Robison Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


the cast of Wet Hot A Musical Summer Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Madeleine Heil Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson, Garrett Clayton Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Emma Hunton, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Mitchell Gerrard Johnson Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Michael Shaw Fisher Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Schoen Hodges Photo Bryan Carpender Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Marguerite Moreau, Susie Farris, Howard Bernstein, Sarah Haworth, Alli Miller-Fisher Chadd McMillan, Lauren Avon, Heath Butler, Amber Bracken, Everjohn Feliciano, Michael Shaw Fisher, Garrett Clayton,

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


The Cast of Wet Hot A Musical Summer Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Lauren Avon, Schoen Hodges

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Sarah Wines

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Emma Hunton

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Schoen Hodges

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Sarah Wines, Emma Hunton, Reagan Osborne

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Everjohn Feliciano, Amber Bracken

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Emma Hunton, Heath Butler

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Heath Butler, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Lauren Avon, Garrett Clayton

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Mitchell Gerrard Johnson, Schoen Hodges

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Sarah Wines, Reagan Osborne

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Emma Hunton, Sarah Wines

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Heath Butler, Emma Hunton

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson, Garrett Clayton, Mitchell Gerrard Johnson

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson, Madeleine Heil, Garrett Clayton

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Madeleine Heil, Michael Shaw Fisher

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Everjohn Feliciano, Amber Bracken

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Mitchell Gerrard Johnson, Michael Shaw Fisher, Reagan Osborne

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Garrett Clayton, Carly Jibson

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Garrett Clayton, Madeleine Heil, Carly Jibson, Heath Butler, Lauren Avon

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Madeleine Heil, Reagan Osborne, Garrett, Clayton, Carly Jibson, Sarah Wines

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Amber Bracken, Everjohn Feliciano

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Cory Robison

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


the cast of Wet Hot A Musical Summer

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Madeleine Heil

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson, Garrett Clayton

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Emma Hunton, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Mitchell Gerrard Johnson

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Michael Shaw Fisher

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Schoen Hodges Photo Bryan Carpender

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Marguerite Moreau, Susie Farris, Howard Bernstein, Sarah Haworth, Alli Miller-Fisher Chadd McMillan, Lauren Avon, Heath Butler, Amber Bracken, Everjohn Feliciano, Michael Shaw Fisher, Garrett Clayton.

Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER Image


Carly Jibson







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