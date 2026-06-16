Photos: Marguerite Moreau Visits WET HOT A MUSICAL SUMMER
The Cherry Poppins Productions show at The Three Clubs features Garrett Clayton, Emma Hunton, and Carly Jibson.
Wet Hot American Summer cast member Marguerite Moreau along with producer Howard Bernstein and Casting Director Susie Farris attended opening night of Wet Hot A Musical Summer presented by Cherry Poppins Productions as part of the Hollywood Fringe Festival. Check out photos below!
This Musical homage takes the 2001 cult classic film and slaps it face first onto the stage with the same non stop laughs, heart, and camp as the original and mixes it the most nostalgic of sound tracks.
Wet Hot A Musical Summer stars Lauren Avon, Heath Butler, Amber Bracken, Everjohn Feliciano, Michael Shaw Fisher, Garrett Clayton, Madeleine Heil, Emma Hunton, Schoen Hodges, Carly Jibson, Mitchell Gerrard Johnson, KC Lindley, Alli Miller, Reagan Osborne, Cory Robison, Kelly Stavert, and Sarah Wines. The creative team includes Sarah Haworth, Alli Miller, Chadd McMillan, Emma Hunton, Lauren Avon, and Kelly Stavert with Sandy Chao Wang serving as Musical Director.
Performances continue Thursday June 18th 7:30pm, Thursday June 25th 7:30pm and Saturday June 27th 5:30pm at The Three Clubs 1123 Vine St Hollywood CA.
Photo Credit: Bryan Carpender
The Cast of Wet Hot A Musical Summer Photo Bryan Carpender
Lauren Avon, Schoen Hodges Photo Bryan Carpender
Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil Photo Bryan Carpender
Sarah Wines Photo Bryan Carpender
Reagan Osborne, Emma Hunton Photo Bryan Carpender
Reagan Osborne, Schoen Hodges Photo Bryan Carpender
Sarah Wines, Emma Hunton, Reagan Osborne Photo Bryan Carpender
Everjohn Feliciano, Amber Bracken Photo Bryan Carpender
Emma Hunton, Heath Butler Photo Bryan Carpender
Heath Butler, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Lauren Avon, Garrett Clayton Photo Bryan Carpender
Carly Jibson Photo Bryan Carpender
Mitchell Gerrard Johnson, Schoen Hodges Photo Bryan Carpender
Sarah Wines, Reagan Osborne Photo Bryan Carpender
Emma Hunton, Sarah Wines Photo Bryan Carpender
Heath Butler, Emma Hunton Photo Bryan Carpender
Carly Jibson, Garrett Clayton, Mitchell Gerrard Johnson Photo Bryan Carpender
Carly Jibson, Madeleine Heil, Garrett Clayton Photo Bryan Carpender
Madeleine Heil, Michael Shaw Fisher Photo Bryan Carpender
Everjohn Feliciano, Amber Bracken Photo Bryan Carpender
Mitchell Gerrard Johnson, Michael Shaw Fisher, Reagan Osborne Photo Bryan Carpender
Garrett Clayton, Carly Jibson Photo Bryan Carpender
Garrett Clayton, Madeleine Heil, Carly Jibson, Heath Butler, Lauren Avon Photo Bryan Carpender
Madeleine Heil, Reagan Osborne, Garrett, Clayton, Carly Jibson, Sarah Wines Photo Bryan Carpender
Amber Bracken, Everjohn Feliciano Photo Bryan Carpender
Cory Robison Photo Bryan Carpender
the cast of Wet Hot A Musical Summer Photo Bryan Carpender
Madeleine Heil Photo Bryan Carpender
Carly Jibson, Garrett Clayton Photo Bryan Carpender
Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil Photo Bryan Carpender
Emma Hunton, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Mitchell Gerrard Johnson Photo Bryan Carpender
Michael Shaw Fisher Photo Bryan Carpender
Schoen Hodges Photo Bryan Carpender Photo Bryan Carpender
Marguerite Moreau, Susie Farris, Howard Bernstein, Sarah Haworth, Alli Miller-Fisher Chadd McMillan, Lauren Avon, Heath Butler, Amber Bracken, Everjohn Feliciano, Michael Shaw Fisher, Garrett Clayton,
The Cast of Wet Hot A Musical Summer Photo Bryan Carpender
Lauren Avon, Schoen Hodges
Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil
Sarah Wines
Reagan Osborne, Emma Hunton
Reagan Osborne, Schoen Hodges
Sarah Wines, Emma Hunton, Reagan Osborne
Everjohn Feliciano, Amber Bracken
Emma Hunton, Heath Butler
Heath Butler, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Lauren Avon, Garrett Clayton
Mitchell Gerrard Johnson, Schoen Hodges
Sarah Wines, Reagan Osborne
Emma Hunton, Sarah Wines
Heath Butler, Emma Hunton
Carly Jibson, Garrett Clayton, Mitchell Gerrard Johnson
Carly Jibson, Madeleine Heil, Garrett Clayton
Madeleine Heil, Michael Shaw Fisher
Everjohn Feliciano, Amber Bracken
Mitchell Gerrard Johnson, Michael Shaw Fisher, Reagan Osborne
Garrett Clayton, Madeleine Heil, Carly Jibson, Heath Butler, Lauren Avon
Madeleine Heil, Reagan Osborne, Garrett, Clayton, Carly Jibson, Sarah Wines
Amber Bracken, Everjohn Feliciano
Cory Robison
the cast of Wet Hot A Musical Summer
Reagan Osborne, Sarah Wines, Mitchell Gerrard Johnson, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Madeleine Heil
Emma Hunton, Carly Jibson, Garrett, Clayton, Mitchell Gerrard Johnson
Schoen Hodges Photo Bryan Carpender
Marguerite Moreau, Susie Farris, Howard Bernstein, Sarah Haworth, Alli Miller-Fisher Chadd McMillan, Lauren Avon, Heath Butler, Amber Bracken, Everjohn Feliciano, Michael Shaw Fisher, Garrett Clayton.
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