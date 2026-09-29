公演レポート：HANS ZIMMER LIVE – THE NEXT LEVEL

NEW! Japan Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Japan & beyond. No password required. Sign Up

『トップガン マーヴェリック』や『DUNE/デューン 砂の惑星』など、数々の名作を手がけてきた映画音楽界の巨匠ハンス·ジマーが、進化を遂げたライブ·プロダクション『 Hans Zimmer Live – The Next Level』を携えて再び日本に戻ってきた。2026年9月16日、横浜·ぴあアリーナMMで、日本で唯一となる公演が開催された。ヨーロッパ各地の大型アリーナで完売が続出した本ツアーは、横浜公演を皮切りにアジア各都市へと巡っていく。ステージにはハンス·ジマー率いる19名の精鋭ミュージシャンが集結。新たなエレクトロニック·サウンドに加え、照明やステージ機構を駆使した演出が融合し、昨年の初来日公演とはまた異なる音楽体験を生み出した。

昨年は、映画音楽の名曲を大編成のバンドとオーケストラで味わう贅沢さが際立っていた。今回の『The Next Level』でも、その圧倒的な演奏力は健在だ。そこにより大胆な照明演出や立体的なステージ展開、演奏者たちの躍動感あふれる表現が重なり、映画音楽の世界をより身体的に感じられるライブとなっていた。

開演直前、場内に雷鳴のような音が轟く。まだ演奏は始まっていないにもかかわらず、これから始まる世界への期待が一気に高まっていく。モニターにハンスの姿が映し出されると、客席から大きな拍手と歓声が沸き起こった。

静かながらも威厳に満ちた『ダークナイト』で幕が開く。ハンスがギターを奏でると、ドラムが胸の奥まで響く重低音を生み出し、音と連動した照明が会場を包み込む。瞬く間にアリーナ全体が楽曲の世界へと引き込まれていった。

マイクを手にしたハンスが「Good evening, Japan」と挨拶すると、客席から大きな歓声が返る。続く『DUNE/デューン 砂の惑星』では、黄色いマントをまとったシンガーが登場。強烈な存在感で歌い上げ、異世界的な緊張感を作り上げる。ハンスとギタリストが向かい合って音を交わす場面では、互いの演奏に呼応するように身体を動かし、女性ドラマーも全身を使って力強くリズムを刻んだ。

ハンスがオーケストラを「ファミリー」と紹介したことも印象的だった。ステージ上で繰り広げられる演奏からも、長い時間を共にしてきた仲間たちの強い結びつきが感じられる。

『マン·オブ·スティール』では、忍び寄るような静かなイントロから圧巻のサビへと展開。シンガーの美しい高音が響き渡り、重厚なサウンドの中に爽快な広がりを生み出した。日本人チェロ奏者Marikoが長い髪を揺らしながら奏でる姿も、このライブならではの光景だ。ギターにピンスポットが当たると、ハンスは観客に背をむけその演奏にじっと耳を傾ける。そこには、音楽を率いるだけではない、一人の音楽家として音そのものを愛する姿があった。

妖艶な空気に包まれた『ハンニバル』では、赤いロングドレスのMarikoとキャンドルを持った演者たちが登場。次第にコーラスが大きくなるにつれて、会場全体が真紅に染まっていく。続く『Chevaliers』では切ないバイオリンに合わせて照明が雨のように降り注ぎ、静かな旋律から徐々に壮大な世界が広がった。

ミステリーの幕が開くような『Sherlock』では、バイオリンとアコーディオンがスリリングに掛け合う。アコーディオン奏者はしゃがみ込みながら全身で演奏し、音が小さくなるにつれて身体も低くなっていく。視覚的な動きも加わることで、楽曲の緊張感がより鮮明に伝わってきた。

『グラディエーター』では壮大さと高揚感の中に切なさが差し込み、ローマを思わせる衣装の女性コーラスが楽曲にさらなる深みを与える。映画の映像がなくても、音楽だけで物語を思い浮かべることができる。ハンスのスコアが持つ力を改めて実感させられる瞬間だった。

第二幕の『インセプション』は、不穏な空気の中で幕を開ける。音に合わせて客席まで照らされる中、ハンスはキーボードを演奏。弦楽器奏者たちは衣装を赤から黒へと変え、疾走感のある演奏を繰り広げる。ドラムソロが炸裂すると、静寂と轟音が交互に訪れ、照明も音楽と見事にシンクロする。

その激しさから一転、ハンスが愛する女性に届けるために披露した楽曲では、自らピアノを奏でる。青い光の中を泳ぐように音楽が広がり、白い光が波打つようにステージを包む。まるで静かな海に揺られているような、美しく穏やかな時間が流れた。

ハイトーンボイスとバイオリンが美しく呼応し、雷鳴のようなドラムが加わると、音楽は大きな渦となっていく。さらに全身をシルバーの反射素材で包んだダンサーが空中を舞い、無重力の宇宙を泳ぐような幻想的な光景を生み出した。

誰もが知る象徴的なイントロが響くと、会場は一気に『ライオン·キング』の世界へ。映画で『Circle of Life』を歌ったオリジナル·ボーカリスト本人が娘とともに歌声を響かせ、アフリカ系パフォーマーたちがジャンベを手に、リズミカルな歌と踊りを披露する。明るく生命力に満ちた曲調から危機迫る展開へ移ると、映像がなくてもハラハラするほどの緊張感が押し寄せる。音楽だけで物語を想像させる、ハンス·ジマーの真骨頂だ。ラストには壮大なサウンドが広がり、目の前に大草原が出現したかのようなスケール感で締めくくられた。

『パイレーツ·オブ·カリビアン』では、Marikoが再び長髪をなびかせながら全身でチェロを奏でる。バイオリンとのアンサンブルにも観客はうっとりと聴き入った。やがて海賊の旗が揺らめき、ステージは青く染まる。そこに広がったのは、まるで果てしない大海原。圧倒的な没入感に、演奏が終わっても歓声は途切れなかった。

ラストを飾ったのは『Time』。ハンスがピアノと登場すると、場内は静寂に包まれた。ピアノとバイオリンが静かに旋律を交わし、やがてバイオリンの音が消える。最後に残ったピアノの音が静かに響き終わると、ハンスはゆっくりと手を天へ掲げた。

その瞬間、会場から大きな拍手が沸き起こった。何度も繰り返されるカーテンコール。観客は立ち上がり、スタンディングオベーションが続く。出演者全員がステージ前方に並ぶと、ハンスは一人ひとりとハイタッチを交わし、客席にもエアーハイタッチを送った。

昨年の初来日公演でも強く印象に残った、ハンス·ジマーの音楽と照明、ステージ演出、そして演者たちの躍動感。それらが今回も一体となり、さらに進化した『The Next Level』ならではの世界を作り上げていた。スクリーンの中で何度も聴いてきた音楽が、目の前で生演奏によって立体的に広がっていく。楽曲そのものの力に加え、光や身体表現が重なることで、観客はそれぞれの映画の世界へと引き込まれていく。

何度も鳥肌が止まらなくなるほどの圧倒的な音楽体験。『Hans Zimmer Live – The Next Level』は、単なる映画音楽コンサートの枠を超え、ハンス·ジマーの音楽そのものを全身で体感するライブとなった。

Photo Credit :[成瀬正規@mnp.hoto]

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 32 Days 13 Hrs 00 Min 06 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Need more Japan Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me