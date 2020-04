TI AMO, SEI PERFETTO, ORA CAMBIA In Streaming Su You Tube Sabato 4 Aprile 2020

In questo periodo di chiusura dei teatri, molte compagnie in molti paesi stanno mettendo on line i loro lavori ripresi a teatro.

Un'importante iniziativa per mantenere il contatto con il pubblico e viva quella voglia di teatro che tanto ci manca in questo momento.

La Compagnia A.M.O., Attori Momentaneamente Occupati, ci delizierà il prossimo sabato sera con uno dei loro lavori più divertenti e riusciti della loro carriera, il musical Ti Amo, Sei Perfetto, Ora Cambia, registrato in occasione della sua centesima rappresentazione.

Collegatevi su You Tube e iscrivetevi al canale della compagnia: sabato 4 aprile dalle 21 alle 24 sarà attivo il seguente link per poter assistere a questo divertente musical:

https://www.youtube.com/watch?v=md-N3m2_cfk

Se volete sapere qualcosa di più di questo musical e dei suoi effervescenti interpreti potete nell'attesa leggere la mia recensione del 6 dicembre 2018, scritta in occasione dell'ultima replica:

/italy/article/BWW-Review-TI-AMO-SEI-PERFETTO-ORA-CAMBIA-PER-LULTIMA-VOLTA-at-Teatro-Marconi-20181206

Un ringraziamento particolare agli interpreti Daniele Derogatis, Piero di Blasio, Stefania Fratepietro e Valeria Monetti e al regista Marco Simeoli per questa iniziativa.

Appuntamento virtuale a teatro per tutti gli amanti del musical questo sabato 4 aprile. Ci vediamo li!





Related Articles Shows View More Italy Stories