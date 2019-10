SWEENEY TODD TOUR 2019 COMUNICATO STAMPA

Per la prima volta Italia e in versione italiana viene rappresentato il musical di Stephen Sondheim SWEENEY TODD in un tour che toccherà Torino, Roma, Milano, Verona e Asti.

La storia tormentata di Sweeney Todd nasce nel 1842 dalla penna del drammaturgo inglese George Dibdin Pitt, per diventare prima film nel 1936, poi musical e poi ancora film nel 2008 nella versione pluripremiata di Tim Burton con Johnny Depp ed Helena Boham Carter.

Il musical, con le musiche di Stephen Sondheim e tratto dal libro di Hugh Wheeler, è stato portato in scena con incredibile successo nei teatri più famosi di Londra e di Broadway con interpreti d'eccezione quali Angela Lansbury ed Emma Thompson.

LA STORIA

Il barbiere Benjamin Barker viene, senza avere alcuna colpa, arrestato, condannato ed obbligato ad una vita di duro lavoro in Australia dal giudice Turpin, che brama la sua bella e virtuosa moglie, Lucy.

Ritornato a Londra dopo 15 anni, fuggito dalla colonia penale, Barker adotta il nome di Sweeney Todd, tornando a vivere nel suo vecchio appartamento di Fleet Street, sopra il negozio di Miss Lovett, amorale e dissoluta proprietaria di un negozio di pasticci di carne.

In seguito alla scoperta della vera identità dell'uomo, la donna, innamoratasi di lui, gli racconta mentendo, che dopo il suo arresto Turpin abusò di sua moglie Lucy che, a causa dell'umiliazione subita, decise di avvelenarsi. Il giudice a quel punto decise di adottare la figlia di Lucy e Todd, Johanna, diventandone il tutore.

Apprese queste notizie Todd è accecato dall'odio e decide di riaprire la sua bottega bramando vendetta. Sulla sua strada i personaggi collaterali alla storia: il messo Beadle (fedele aiutante di Turpin), la donna mendicante (che altri non è che Lucy impazzita, ma ancora in vita), Adolfo Pirelli (barbiere rivale lavorativo di Todd), Jonas Fogg (direttore del manicomio della città), Tobias Ragg (garzone di bottega di Miss Lovett che finirà in manicomio dopo aver ucciso Todd), Anthony Hope, giovane che aiuta Todd nella sua fuga dal carcere e si innamora di Johanna.

In Italia debutto il 31 ottobre per un Halloween speciale e a seguire un tour che toccherà le principali città. Ecco le prime tappe:

31 ottobre e 1 novembre: TORINO - Teatro Colosseo

- dal 4 al 10 novembre: ROMA - Teatro Olimpico

- dal 14 al 17 novembre: MILANO - Teatro Nuovo

- dal 6 all'8 dicembre: VERONA - Teatro Nuovo

31 dicembre: ASTI - Teatro Alfieri

Diritti della produzione originale di Broadway dall'MTI Europe, regia di Claudio Insegno, adattamento liriche di Emiliano Palmieri e Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Zaltroni. Direzione artistica a cura di Giulio Pangi e costumi a cura di Lella Diaz.

Nel musical infatti, insieme agli attori protagonisti, un'ensemble ed elementi d'orchestra, rigorosamente dal vivo, immersi nelle scenografie dark e suggestive di Francesco Fassone e il gioco di luci del light designer Riccardo Padovan.

Il musical si pone l'obiettivo di coinvolgere in maniera diretta il pubblico in un percorso teatrale che strizza l'occhio al "grand guignol" in una cavalcata di emozioni. A fine spettacolo sarà quasi certa l'affezione nei confronti del protagonista, vero eroe nero del teatro.

Prevendita biglietti con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e presso le biglietterie dei singoli teatri.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la produzione, Dimensione Eventi, al numero 011/2632323, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

IL CAST

Il cast è composto da attori d'eccellenza, tra i migliori protagonisti del panorama italiano teatrale.

SWEENEY TODD: Lorenzo Tognocchi

MRS LOVETT: Francesca Taverni

GIUDICE TURPIN: Simone Leonardi

ANTHONY: Luca Giacomelli Ferrarini

JOHANNA: Federica De Riggi

MENDICANTE: Annalisa Cucchiara

TOBIAS: Michelangelo Nari

PIRELLI: Domenico Nappi

MESSO: Vitantonio Boccuzzi

ENSEMBLE: Manuela Tasciotti, Chiara Di Girolamo, Sofia Caselli, Elisa Dal Corso, Michel Orlando, Ciro Salatino, Niccolò Umberto Minonzio, Francesco Bianchini





Related Articles Shows View More Italy Stories