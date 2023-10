Review: SCONFITTI al TEATRO LO SPAZIO

Debutto a Roma al Teatro Lo Spazio per Sconfitti, una drammatica pièce scritta e diretta da Riccardo Lignelli.

Il drammaturgo ha preso ispirazione dal film Malcom & Marie di Sam Levinson, uno dei pochi film girati durante la pandemia con Zendaya e John David Washington. Per quel film, i due attori e il regista si sono rinchiusi per il lungo lockdown con la limitata troupe in modo da rispettare le regole a suo tempo imposte e hanno girato il film in questa forzata reclusione. Il film costato 2,5 milioni, è poi stato acquistato da Netflix ed ha avuto un notevole successo. Narra la storia di una coppia tra successi e delusioni in un continuo battersi per non perdere la propria dignità. Non ci riusciranno e in un continuo di alti e bassi, i due protagonisti possono aggiudicrsi a turno qualche battaglia ma nessuno ne uscirà vincitore.

Riccardo Lignelli trasporta questa storia nella periferia romana dove un giovane regista rientra in casa dopo la prima del suo film. Si scontra con la sua musa e compagna a cui ha negato attenzione e ringraziamenti durante il suo discorso di presentazione. Ne segue una confronto spietato pieno di rimproveri, di gesti d’amore, di respingimenti ed una attrazione decisamente fatale che porterà i due a sputarsi addosso tutto il loro odio e allo stesso tempo tutto il loro amore in una guerra spietata da cui usciranno entrambi sconfitti.

Droga, emarginazione, razzismo intellettuale, ma soprattutto la forza di un sentimento che nonostante le dure prove che ha dovuto sopportare ancora riesce a sopravvivere, riescono a dare a questa drammaturgia una forza e una morale che lascia oltre a un po’ di amaro in bocca, anche la speranza che l’amore possa aiutare a restare uniti, nonostante tutto. La regia di Lignelli è diretta, essenziale, soprattutto senza pause lasciando lo spettatore senza respiro dalla prima all’ultima battuta.

Una buona parte della riuscita di questo testo spetta al cast composto da Lara Balbo e Daniele Locci. I due attori affrontano questo “combattimento” con la giusta intensità, senza risparmiarsi e calandosi in questi due personaggi facendone risaltare le pesanti debolezze. Allo stesso tempo riescono a far risaltare la forte voglia di uscire da un anonimato, necessario per sopravvivere, come fosse l’ultima carta possibile per vincere quelle debolezze che rischiano di distruggerli. Lara Balbo è sembrata forse molto più a suo agio in questo personaggio psicologicamente ferito dandone una interpretazione sofferta, vera, concentrata. Daniele Locci, ha anche lui molto ben colto il nòcciolo del suo personaggio ben calcolando i passaggi dalla rabbia al sentimento d’amore. È forse rimasto un po’ vittima di una romanità un po’ “gigiona”, senz’altro richiesta dal ruolo ma su cui ha forse a tratti troppo calcato.

In scena al Teatro Lo Spazio ancora oggi 22 ottobre.

TEATRO LO SPAZIO

Presenta

SCONFITTI

Testo e regia di Riccardo Lignelli

cast

Lara Balbo e Daniele Locci

Foto di Davide Giacinti