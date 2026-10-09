Review: DESERT FILMS at Ambra Jovinelli

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Un tavolo vuoto, due sedie. Come un eco retrò, la voce di una cantante, che sembra uscire da un vecchio disco, o da un jue box vintage.

Queste le suggestioni visive e sonore, il setting di Desert Films, pièce scritta ed interpretata da James Franco, per la regia di Peter Gold.

L’opera racconta la nascita di un anti-eroe, in un certo senso; le premesse ci sono tutte: un omicidio compiuto, un punto di caduta, la perdita della fama, della stima, dei riflettori… che portano alla perdita del sé.

E, di conseguenza, la ricerca di una nuova identità, che si traduce nella scelta di indossare una maschera: il volto dipinto di bianco, che vorrebbe essere e rappresentare una “maschera neutra”, ma che suo malgrado non riesce a non tradire tracce di quella identità perduta, e a mostrare emozioni.

Questo volto contraffatto e posticcio è quello di Robert Blake, o meglio del suo doppio, l’oscuro riflesso che Blake è diventato. Un attore che si esprime attraverso un inquietante soliloquio, rivolto forse più a se stesso che alla telecamera che maneggia ossessivamente o al giovane attore che gli sta di fronte, e al quale egli inconsciamente chiede: conoscimi. Ri-conoscimi.

E, mentre il giovane rapito è legato ad una sedia, costretto ad ascoltare una storia, questo improbabile incontro tra i due viene proiettato sullo schermo alle loro spalle, rendendo per noi pubblico l’esperienza teatrale totalmente immersiva, con un approccio quasi da meta-cinema: perché se il palcoscenico ci mostra il piano a due, seguendo la più antica convenzione teatrale, dei due attori a tavolino, i primi piani ripresi dalla telecamera ci mostrano campo e contro-campo di quel dialogo.

Le immagini dei loro volti in video risultano distorti dalla lente, che vuole emulare lo sguardo filtrato dalla mente disturbata di Blake, il suo POV, per dirlo in termini tecnici.

E, infine, il “dietro”, lo scavalcamento di campo, che qui in scena è rappresentato dal grande schermo cinematografico, e che ci mostra un totale che, essendo esso stesso proiezione della scena, crea un inquietante doppio.

Quindi, di fronte a questo, la domanda diventa non solo lecita, ma urgente: chi decide cosa vediamo? Qual è il punto di vista “giusto”?

È questa la domanda che si pone anche James Franco riguardo al personaggio che interpreta, Robert Blake, che è conosciuto al mondo esclusivamente per come è stato visto più che per ciò che realmente era: prima in quanto divo hollywoodiano osannato, e in seguito nelle vesti di criminale biasimato, e mai veramente assolto.

Assoluzione che Franco-Blake cerca qui, su que

sto palcoscenico, davanti alla giuria di un pubblico.

Prossime date:

* Napoli (Piccolo Bellini): dal 15 al 26 settembre 2026

* Roma (Teatro Ambra Jovinelli, Via Guglielmo Pepe 43): dal 29 settembre al 4 ottobre 2026

* Firenze (Saloncino 'Paolo Poli', Teatro della Pergola): 6 e 7 ottobre 2026 (prezzo: € 20,00 posto unico)

* Milano (Tieffe Teatro Menotti): dall'8 all'11 ottobre 2026 (prezzi a partire da € 48,30 + commissioni su TicketOne)

* Solomeo (Teatro Cucinelli): date consultabili sul sito ufficiale del Teatro Cucinelli

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