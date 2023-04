Review: BILLY ELLIOT IL MUSICAL al Teatro Sistina

Un'altra prima in puro stile Broadway al Teatro Sistina. Billy Elliot torna in scena dopo 8 anni con un nuovo cast ed un nuovo allestimento. La emozionante e tenera storia del giovane Billy, immortalata per sempre nel mitico film che a distanza di più di 20 anni non ha preso una ruga, fu trasformata in un musical dal genio di Elton John con le sue accattivanti composizioni. Terzo musical del celebre Rocket Man, dopo The Lion King e Aida, Billy Elliot debuttò a Londra nel 2005 (vincendo 4 Olivier Awards) per poi approdare a Broadway nel 2008 dove si aggiudicò 10 Tony Awards e 10 Drama Desk Awards. La versione italiana è diretta e adattata da Massimo Romeo Piparo, rimanendo piuttosto fedele alla versione originale. È da questo musical che Massimo Romeo Piparo creò l'Accademia del Musical del Teatro Sistina che oltre a selezionare il giovane cast di allora e di adesso, è stata fondamentale anche nell'altro musical con un cast per lo più formato da adolescenti e sempre prodotto dalla Peep Arrow, il musical School Of Rock con Lillo nel ruolo principale.

Anche se la trama si svolge in un periodo di circa 40 anni fa con tutti i riferimenti a Margaret Thatcher e alle vicende dei minatori entrati in sciopero nel 1984, la storia di Billy è così toccante e suggestiva che anche se le vicende sono datate, il coinvolgimento è assicurato.

Come nelle precedenti produzioni, ad alternarsi nel ruolo principale di Billy ci sono tre giovani: Andrea Loconsole, Emiliano Fiasco e Bryan Pedata. Stessa cosa per il ruolo dell'amico Michael. Sul palcoscenico si alterneranno Riccardo Colanera, Tommaso Massa e Francesco Perlamagna. L'impegno richiesto per questi due ruoli non consentirebbe ai giovani performer di sostenere uno spettacolo così arduo tutte le sere. Il ruolo di Billy, come lo fu nel film, prevede dei numeri di danza molto impegnativi, anche se in questa edizione le coregrafie sono state molto semplificate. Si vorrebbe però poter tornare più volte per vedere quali possano essere le differenti prestazioni di questi sei giovani artisti. Quello che è certo è che tutti i prescelti hanno una preparazione non indifferente e anche se forse uno di loro possa essere migliore nel canto e un altro più dotato nella danza, qualche piccola sbavatura non toglie nulla alla magia di questo musical, potrebbe anzi aggiunge un realismo non indifferente. La scena del pas de deux tra il Billy giovane e se stesso adulto con il ballerino Sergio Giacomelli (interprete di questo ruolo anche nel West End) è sempre commovente, sebbene la coreografia sia stata molto semplificata anche in questo caso.

Il ruolo del padre di Billy in questa edizione è interpretato da Giulio Scarpati. L'attore torna sul palcoscenico del Sistina che aveva a suo tempo calcato in Aggiungi Un Posto A Tavola, un ruolo che richiedeva qualità canore non indifferenti e un inevitabile paragone con il suo predecessore Johnny Dorelli. In questo ruolo in cui il suo personaggio, Jackie Elliot, ha pochissimi interventi canori, Giulio Scarpati si trova molto più a suo agio e dona al pubblico la figura di un padre intenso e capace di cambiare punto di vista per amore del figlio. Tuttavia non risulta del tutto convincente: non basta urlare alcune parolacce per diventare un minatore. E' comunque un esempio che molti più padri dovrebbero seguire. Rossella Brescia interpreta il ruolo di Mrs.Wilkinson, la maestra di ballo che scopre il talento di Billy. L'attrice regala forse la sua migliore interpretazione in questo ruolo che le calza a pennello. Rigida e distante ma al tempo stesso amorevole. Il suo ruolo, così come nelle edizioni internazionali è sempre stato "connesso" all'immagine di Julie Walters che lo immortalò nel film: tutte le attrici che vi si sono susseguite in scena, non hanno potuto allontanarsi da quell'imprinting. Rossella Brescia è comunque riuscita ad impossessarsene e a farlo suo pur con qualche mancanza nell'interpretazione delle canzoni. Ha infatti mantenuto quella stessa rigidità voluta dal ruolo dove avrebbe potuto lasciarsi andare un pò più al ritmo. La politica della scelta di nomi famosi nei musical per attirare pubblico (sia in teatro che sul grande schermo) ha di nuovo prevalso su quella di scegliere interpreti più adatti e preparati ad interpretare questi ruoli.

Anche perchè risulta poi evidente quando i ruoli minori sono affidati ad interpreti più idonei, come nel caso di Nico Colucci, il fratello Tony (ottima voce), Jacopo Pelliccia è George, l'istruttore di pugilato, Pasquale Delli Paoli irresistibile nell'interpretare il divertente pianista Mr. Braithwaite. Sara Polvara nel piccolo ma fondamentale ruolo della mamma di Billy e Cristina Noci, la nonna di Billy, un personaggio dolce e fondamentale per il piccolo danzatore in erba: chi non ricorda le emozionantissime scene tra nonna e nipote nel film. In questo allestimento alla bravissima attrice viene però imposta una recitazione forse troppo comica, troppo esuberante che toglie poesia al suo personaggio, quella poesia che aveva incantato anche nella versione originale.

Alle mobili scenografie di Teresa Caruso e i costumi di Cecilia Betona, si accompagna la presenza dell'orchestra dal vivo con la direzione di Emanuele Friello, un must nelle produzioni del Sistina che apporta un notevole plus alle parti cantate.

La favola di Billy Elliot è una storia che si adatta a tutte le età: una storia che emoziona e soprattutto che educa tutte le età. Il suo messaggio di incoraggiamento per i giovani e di insegnamento all'ascolto per gli adulti sono senza tempo e di una semplicità tale da non poter non essere recepite.

Dopo le date romane, seguirà un breve tour in cinque città nel mese di maggio per poi riprendere nella prossima stagione. Queste le date:

dal 13 aprile 2023 ROMA Teatro Sistina

dal 12 al 14 maggio 2023 GENOVA Politeama Genovese

16 e 17 maggio 2023 PISTOIA Teatro Manzoni

19 e 20 maggio 2023 BERGAMO Creberg Teatro

23 e 24 maggio 2023 LUGANO Lac

26 e 27 maggio 2023 VARESE Teatro di Varese

Peep Arrow

E

Teatro Sistina

presentano

BILLY ELLIOT IL MUSICAL

Testi e libretto di Lee Hall

Musiche di Elton John

dal film di Stephen Daldry

Adattamento in italiano e regia di Massimo Romeo Piparo

Scene Teresa Caruso

Costumi Cecilia Betona

Luci Daniele Ceprani

Suono Stefano Gorini

Coreografie Roberto Croce

Direzione Musicale Emanuele Friello

con

Giulio Scarpati nel ruolo di Jackie Elliot, il padre di Billy

Rossella Brescia nel ruolo di Mrs. Wilkinson, la maestra di danza

con

Andrea Loconsole/Emiliano Fiasco/Bryan Pedata - Billy Elliot/Kevin

Riccardo Colanera/Tommaso Massa/Francesco Perlamagna - Michael, l'amico di Billy

Sara Polvara - la mamma di Billy

Nico Colucci - Tony, il fratello di Billy

Jacopo Pelliccia - George, l'istruttore di pugilato

Pasquale Delli Paoli - Mr. Braithwaite, il pianista

Sebastiano Vinci - Big Dave, il sindacalista

Giulia Carosi -Debbie

Fabrizia Scaccia - Lesley, la sindacalista

e con

Cristina Noci - la nonna di Billy

e con

Nicolò Castagna

Francesco Consiglio

Sergio Giacomelli

Roberta Giampino

Lorenzo Gitto

Linda Gorini

Michele Iacovelli

Alessandro Lo Piccolo

Francesco Miniaci

Zoe Nochi

Luca Paradiso

Emanuela Puleo

Fabrizio Scuderi

Orchestra

Emanuele Friello - Direzione e tastiere

Fabrizio Siciliano - Direzione Associata/Tastiere

Andrea Inglese - Chitarra

Pino Saracini - Basso

Stefano Marazzi - Batteria

Antonio Padovano - Tromba

Luca Giustozzi - Trombone

Giuseppe Russo - Clarinetto/Sax

Mariele Ecca - Corno