Review: AMÉLIE IL MUSICAL al TEATRO BRANCACCIO

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Debutto romano per Amélie il musical, spettacolo ispirato dal celebre film Il favoloso mondo di Amélie del 2001 con Audrey Tautou. Tradotto in italiano da Alessio Fusi da una versione originale con le musiche di Daniel Massé e liriche dello stesso Massé e di Nathan Tysen su un libretto di Craig Lucas, il musical si svolge in una Parigi romantica e affascinante dove la misera esistenza di Amélie, diviene uno spunto di riflessione di bontà e altruismo di cui oggi ci sarebbe molto bisogno. La protagonista diviene una specie di fatina buona capace di riportare gioia e felicità nelle altrettanto misere esistenze di persone che gravitano attorno alla sua vita nel quartiere di Montmartre. La versione originale debuttò a Broadway nel 2017 con Philippa Soo nel ruolo principale chiudendo dopo solo 83 rappresentazioni. Una versione rivista e migliorata conquistò il West End londinese nel 2019 ottenendo tre nomination agli Olivier Awards e una ai Grammy Awards come migliore Musical Theatre Album.

Nel ruolo di Amélie troviamo Giulia Ottonello, fisicamente perfetta per questo ruolo: già vista in vari musical e più recentemente in Rocky Il musical in cui aveva dato una prova vocale notevole, qui, forse faute du personnage, la sua prestazione vocale, pur confermandone le sue doti, è sembrata poco efficace e a tratti sobbalzante. Complice anche una certa monotonia dei brani che soprattutto nel primo atto sono sembrati uno simile all’altro. Difficile uscire ricordandosi almeno un ritornello o un’aria. A risollevare il primo atto ci ha pensato Mattia Baldacci nel ruolo di Nino. Il suo ingresso in scena nel suo primo assolo con la sua voce limpida e soave ha scosso una platea vicina allo sbadiglio e in costante attesa che lo spettacolo decollasse. Più veloce e ritmato il secondo tempo in cui l’effetto bieveillant delle azioni benefiche di Amélie ha dato senso alla serata. Tutto il resto del cast in ruoli singoli o multipli ha molto ben coadiuvato i due protagonisti. Laura Di Mauro è Suzanne, la proprietaria del Café des 2 Moulins, anche qui sempre precisa e sapiente nel mettere la sua pluriennale esperienza nel musical al servizio dello spettacolo. Completano la scena Marco D’Alberti, Davide Nebbia, Claudio Zanelli, Davide Paciolla, Elena Mancuso, Roberto Colombo, Francesca Ciavaglia, Sara Zappa, Francesco Sartini, Anna Para, Federica Laganà e Lorenzo Sarinelli, tutti in gran sintonia nel rendere lo spettacolo scorrevole malgrado la citata monotonia musicale.

La produzione italiana creata da Ad Astra Entertainment, Compagnia delle Formiche e Fabrizio De Fiore Entertainment, è ben diretta da Eugenio Contenti e si avvale di una scenografia accattivante creata da Gabriele Moreschi con un utilizzo appropriato di grafiche e proiezioni, i costumi di Rosanna Monti, le luci di Emanuele Agliati che offrono un’immagine curata e di ottimo livello per l’occhio trasportando lo spettatore da un momento all’altro della storia con cambi di scena veloci e ben sfumati.

Meno efficace il suono curato da Jacopo Pesci dove si è riscontrato il ricorrente problema causato dalle basi registrate spesso mal calibrate. Soprattutto nel brano della scena finale, tra la base a volume troppo alto e l’intervento cantato dell’ensemble, non era quasi possibile sentire le voci dei due protagonisti completamente sopraffatte.

Amélie il Musical è un prodotto ambizioso, ben strutturato e molto curato. Pecca di una certa monotonia musicale che non è certamente colpa di questa produzione italiana. D’altronde anche la produzione originale fu accolta con freddezza proprio dal punto di vista delle musiche.

Dopo, le date romane, Amélie il musical sarà in tour in tutta Italia con le seguenti date:

6 novembre 2026 – Piacenza – Teatro Politeama

18-20 dicembre 2026 – Firenze – Teatro Verdi

29-31 gennaio 2027 – Milano – Teatro Nazionale

27 febbraio 2027 – Sassuolo – Teatro Carani

13-14 marzo 2027 – Bologna – Teatro Europauditorium

20-21 marzo 2027 – Vicenza – Teatro Comunale

1aprile 2027– Civitanova Marche – Teatro Rossini

14 aprile 2027 – Modena – Teatro Comunale

17-18 aprile 2027 – Assisi – Teatro Lyrick

23-25 aprile 2027– Torino – Teatro Alfieri

7-9 maggio 2027– Reggio Emilia – Teatro Municipale Valli

Ad Astra Entertainment S.r.l.

in collaborazione con Compagnia delle Formiche e Fabrizio di Fiore Entertainment & Fdf Gat

presentano

AMÉLIE IL MUSICAL

Musiche di Daniel Messé

Liriche di Daniel Messé and Nathan Tysen

Scritto da Craig Lucas

Su licenza di Concord Theatricals

Regia e Coreografie: Eugenio Contenti

Direzione musicale: Fabio Serri

Traduzione liriche e testi: Alessio Fusi

Scenografie: Gabriele Moreschi

Costumi: Rosanna Monti

Disegno Luci: Emanuele Agliati

Disegno audio: Jacopo Pesci

Ufficio stampa: Sisi Communication

CAST

Giulia Ottonello nel ruolo di Amélie

Nino – MATTIA BALDACCI

Suzanne – LAURA DI MAURO

Dufayel – MARCO D’ALBERTI

Hipolito / Gnomo / Elton John – Davide Nebbia / NICCOLÒ CURRADI

Joseph / Uomo misterioso – CLAUDIO ZANELLI

Bretodeau / Collignon / Adrien – DAVIDE PACIOLLA

Amandine / Philomene – ELENA MANCUSO

Raphael / Clochard – Roberto Colombo

Gina – FRANCESCA CIAVAGLIA

Georgette / Sylvie – SARA ZAPPA

Lucien / Il Capodoglio – FRANCESCO SARTINI

Amélie bambina – ANNA PARA / EMMA PARA

Swing – FEDERICA LAGANÀ e LORENZO SARINELLI

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