RAPUNZEL IL MUSICAL arriva al Teatro Nazionale di Milano

La seconda edizione di Rapunzel il Musical che ha debuttato a Roma il 2 dicembre al Teatro Brancaccio, approda al Teatro Nazionale di Milano dal 13 gennaio al 29 gennaio 2023.

RAPUNZEL IL MUSICAL, un family show per grandi e piccini

Scritto da un team di autori, guidati da Maurizio Colombi, Rapunzel è un adattamento musicale italiano della famosa fiaba dei Fratelli Grimm.

Lo spettacolo sposta il focus da Raperonzolo a Gothel, matrigna di Rapunzel e sorella di Grethel, come protagonista principale, e una colonna sonora originale rispetto all'omonimo lungometraggio Disney.

Dopo il successo ottenuto a Roma, lo spettacolo ha girato i maggiori teatri italiani per due fortunate stagioni con oltre 150.000 spettatori.

DATE, ORARI e COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER RAPUNZEL IL MUSICAL

Le date milanesi sono previste nei tre ultimi weekend di gennaio con doppia replica al sabato e alla domenica presso il Teatro Nazione CheBanca!, in particolare:

venerdi 13, 20 e 27 alle ore 20.45

sabato 14, 21 e 28 alle ore 15.30 e alle ore 20.45

domenica 15, 22 e 29 alle ore 15.30 e alle ore 19.30

I biglietti sono acquistabili online su Ticketone.

IL CAST ARTISTICO



I protagonisti di questa seconda edizione sono i seguenti:

Lorella Cuccarini brilla nel ruolo della subdola Gothel, l'astuta e attraente matrigna di Rapunzel.

Silvia Scartozzoni, talentuoso soprano, sarà la giovane Raperonzolo e infine Renato Crudo, apprezzato interprete del Teatro Brancaccio, dopo aver recitato in "Aladin il musical del genio" e "Aggiungi un posto a tavola", vestirà i panni di Phil, un simpatico ladro dal cuore gentile, che si innamora di Rapunzel.



Il talentuoso ensemble comprende 19 interpreti esperti in recitazione, danza, acrobatica e canto.

Maurizio Semeraro riprenderà il ruolo del Re e di Polifemo, il capo dei briganti, già interpretato nella prima edizione dello spettacolo.

Rossella Contu, che ha conquistato il pubblico del Brancaccio interpretando Jafar in "Aladin il musical brillante", vestirà i panni della regina Grethel, la madre di Rapunzel. Andrea Spata vestirà i panni del capitano delle guardie e di Milord, il consigliere del re.



La reinterpretazione di Colombi della celebre fiaba presenta alcuni personaggi originali, tra cui la guardia reale "Mastino" (Mattia Inverni), che parla esclusivamente in grammelot; i fiori parlanti "Rosa e Spina" (Martina Lunghi e Matilde Pellegri) con cui Raperonzolo può conversare mentre è confinata nella torre; e lo specchio "Spiegel", che riflette i pensieri interiori di Raperonzolo e dà voce ai suoi desideri.

Giacomo Marcheschi interpreta il ruolo del cantastorie, come è tipico delle fiabe, insieme a una varietà di altri personaggi tra cui briganti, guardie e popolani.

IL TEAM CREATIVO

Davide Magnabosco, Alessandro Procacci e Paolo Barillari hanno composto 19 brani unici, tra cui l'allegro "Rapunzel Dance", il romantico "Dove Sarai" e l'emozionante "Una suite a 5 stelle".

Davide Magnabosco è anche il responsabile della direzione musicale.



Alessandro Chiti ha reimmaginato le ambientazioni della fiaba medievale in uno stile contemporaneo per le sue scenografie. Il palcoscenico è composto da più di 15 quadri in costante movimento, grazie all'intervento di tecnici specializzati.

Gli effetti speciali arricchiscono lo spettacolo, creando un'atmosfera da sogno per il pubblico. Entrando in teatro, si viene trasportati in un regno magico per vivere appieno l'avventura di Rapunzel il musical.



Francesca Grossi ha disegnato e confezionato i costumi per il Teatro Brancaccio, conferendo un tocco unico ai personaggi.

Le coreografie e i movimenti corali ideati da Rita Pivano infine hanno aiutato ad aumentare il dinamismo e il valore di intrattenimento dello spettacolo, contribuendo al suo successo.



Lo stile di Maurizio Colombi è ampiamente riconoscibile ed è caratterizzato da elementi "fumettistici", che si manifestano nei costumi, nel trucco, nelle coreografie e anche in alcune performance, come la mimica degli attori. Gran parte della recitazione infatti è integrata da effetti sonori dal vivo di tastiere e percussioni.

All'interno dello spettacolo, una forma di dualità è ottenuta attraverso l'integrazione di attori dal vivo e disegni animati su video. Questo creerà un costante interscambio tra realtà e animazione.