PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO OLIMPICO

Roma 23 giugno 2021 - "... di nuovo insieme". È questo il claim scelto dal Teatro Olimpico di Roma per presentare la Stagione 2021-2022. I valori della condivisione e della socializzazione come motore dell'accrescimento culturale, incontro di arti, scambio di emozioni e nascita di sinergie sono al centro di una Stagione che non vede l'ora di ripartire.

Il Teatro Olimpico riafferma il suo essere in prima linea nella ripresa culturale della città e riparte con un cartellone ricco di proposte caratterizzato da grandi nomi nazionali ed internazionali. Il palcoscenico del Teatro diventa, soprattutto quest'anno, spazio vitale di contaminazione, confronto e sviluppo grazie allo spettacolo dal vivo, che tanto ci è mancato, e che, nel teatro, trova il suo significato più profondo. La nuova Stagione ri-nasce, quindi, con una nuova e incoraggiante spinta, sotto il segno della creazione e dell'eccellenza artistica ma anche della varietà̀ come afferma il direttore artistico del teatro Lucia Bocca Montefoschi:

"... di nuovo insieme", una bellissima avventura da vivere ancora! Per moltissimo tempo abbiamo desiderato un ritorno alla normalità e, questa volta, ci siamo. Ovviamente con la massima attenzione alla sicurezza per tutti noi e all'eccellenza che ha sempre caratterizzato il nostro lavoro e le nostre scelte! Abbiamo fatto appello all'amicizia delle nostre compagnie per condividere le difficoltà, inserendo molti spettacoli che erano già previsti e che non avevano potuto svolgersi e aggiungendo nuovi titoli e nuove compagnie. Un cartellone importante che, in quest'anno, ha anche rafforzato la collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana che ha scelto il nostro teatro per festeggiare il bicentenario della sua fondazione. Siamo molto fieri del risultato ottenuto, che conferma quella magica esperienza del ritrovarsi dal vivo per godere dell'intelligenza e della bravura dei nostri splendidi artisti."

E la stagione 2021/22 si presenta ricca di novità e di grandi ritorni. Nella conferenza stampa presentata oggi 23 giugno nel teatro con ancora i posti distanziati dalle eleganti ma incombenti fasce rosse, il Direttore Artistico Lucia Bocca Montefoschi e L'Amministratore Delegato Andrea Posi hanno introdotto sul palcoscenico alcuni degli artisti fedeli al teatro romano presenti in sala. Rapidamente elenchiamo gli spettacoli che saranno poi approfonditi nel corso della intera stagione.

Dal 14 ottobre si inizia con 'Duum - Il salto verso la bellezza'. Il successo europeo dei Sonics arriva al Teatro Olimpico di Roma. Rinnovato nelle scene, nei costumi e nelle musiche, ricco di nuove e avvincenti evoluzioni acrobatiche, 'Duum' è lo spettacolo di apertura perfetto per il momento storico che stiamo vivendo.

Dopo lo straordinario successo di 'Ridi con me', Antonello Costa torna al Teatro Olimpico con un nuovissimo varietà. Dal 19 ottobre l'attore siciliano è in scena con 'Gran Casinò'.

Dal 26 ottobre Emiliano Pellisari porta in scena 'No Gravity Dance Theatre - Inferno 2021'. Uno show dove il disegno della luce, la musica e l'illusione si coniugano con la danza, l'atletica circense e la mimica.

Dal 13 novembre un grande ritorno quello di 'Shine Pink Floyd Moon'. Accompagnato dal vivo dal sound psichedelico, ipnotico ed astrale dell'acclamata band Pink Floyd Legend e interpretato dagli applauditi solisti e corpo di ballo della Compagnia Daniele Cipriani, con le coreografie del grande maestro Micha Van Hoecke.

Spazio alla risata dal 16 novembre con un one-woman show d'eccezione: quello di Francesca Reggiani, sul palco con 'Gatta Morta'.

Novembre è il mese del divertimento: dal 24 si ride insieme a Uccio De Santis con 'Stasera con Uccio' un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta il tutto alternati con i video che hanno fatto la storia del programma televisivo Mudù.

Dal 5 dicembre spazio alla danza classica con 'Lo Schiaccianoci'. Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo che sarà rappresentato dall'acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle provenienti dai più importanti teatri del panorama russo.

Dall'8 dicembre Vittorio Sgarbi con 'Dante Giotto'.

Le festività natalizie hanno come protagonista il grande Maurizio Battista. Risate garantite con il mattatore romano in scena con il suo nuovo spettacolo. Dal 14 dicembre l'artista torna al Teatro Olimpico con in nuovo show intitolato 'A Modo Mio'.

Giunge alla diciottesima edizione il Festival di Magia firmato Supermagic. Dal 27 gennaio in scena con 'Segreti', il titolo del nuovo imperdibile spettacolo nato per divertire e sognare con i migliori illusionisti, prestigiatori, mentalisti e campioni nazionali e internazionali.

Dall'8 febbraio 'Parsons Dance'. Lo spettacolo incarna alla perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso.

Il 15 febbraio torna in scena Riccardo Rossi con 'Ecce Homo' uno spettacolo che vuole affrontare le difficoltà del maschio nel dare un senso alla sua vita.

Dall'8 marzo tornano le fantastiche gag dei nostri supereroi preferiti per una seconda stagione tutta da scoprire! Lillo & Greg, in 'Gagmen Upgrade', porteranno in scena i loro intramontabili cavalli di battaglia insieme a moltissime novità.

La primavera si apre con Vincenzo Salemme dal 29 marzo con 'Napoletano? E famme 'na pizza'. Con questo divertente spettacolo Salemme prova a capire, in chiave ironica, se è un napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della sua terra.

Anche quest'anno non mancano gli Spettacoli Unici del Teatro Olimpico. 'Tango all'Opera' (8 novembre), 'Bohemian Symphony Orchestral Queen Tribute' (9/10 novembre), 'Gente distratta ... in cerca di Pino Daniele' (11 novembre), 'Hotel Supramonte' (22 novembre), 'Pozzolis Family' (29 novembre), 'Gio Evan' (30 novembre/1 dicembre) sono gli eventi imperdibili che quest'anno arricchiscono, con la loro presenza, una stagione già pregna di grandi nomi.

Abbiamo tutti bisogno di arte e di cultura e a questo proposito va segnalato l'impegno del Teatro Olimpico ad agevolare gli spettatori con una maggiore flessibilità negli abbonamenti che darà la possibilità non solo di scegliere gli spettacoli da inserire nel proprio abbonamento ma anche di fare eventuali sostituzioni nel corso della stagione.

Appuntamento su questa pagina dal prossimo mese di ottobre per seguire questi appuntamenti con l'arte, la cultura e il divertimento.