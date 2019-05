L'arte in piazza con il POMEZIA IN MUSICAL

COMUNICATO STAMPA

Piazza Indipendenza dal 18 maggio al 27 luglio, vestirà i panni di un Museo a cielo aperto, a base di arte e architettura contemporanea grazie alla manifestazione Pomezia In Musical. L'innovazione di questo progetto, sta nella messa in scena, nel centro storico cittadino, di 8 spettacoli in altrettanti appuntamenti dove la multidisciplinarità (teatro, danza e musica) sarà lo strumento artistico culturale e comunicativo per veicolare messaggi relativi a valori, principi, aspetti religiosi, storia e leggenda, in un contesto paesaggistico che racchiude storia antica e moderna. Gli 8 musical saranno realizzati con la direzione artistica di Simone Martino.



Si parte il 18 maggio con lo spettacolo "San Michele - L'angelo dell'apocalisse" musiche di Simone Martino e libretto di Lorenzo Cioce e Simone Martino, Regia di Andrea Palotto, L'eterna lotta tra il bene e il male, rappresentata da San Michele, principe delle milizie celesti, e Lucifero, l'angelo ribelle.

Il secondo appuntamento porta invece lo spettatore a fare un tuffo nella storia.

Lo spettacolo in scena il 25 maggio è "Lo sguardo oltre il fango - La ragazza n.65378" " musiche di Simone Martino e libretto di Lorenzo Cioce e Simone Martino, Regia di Giovanni De Anna, narra di Ziva, una ragazza ebrea polacca, deportata con la sua famiglia in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale.

A seguire, altre grandi rappresentazioni raccontate attraverso il Bel Canto, la recitazione e la musica;

In scena l'8 giugno "La Sirenetta di Andersen", musiche e libretto di Simone Martino adattamento testi narrati a cura di Lorenzo Cioce, con la regia dello spettacolo affidata a Claudio Insegno. Spettacolo tratto dal celebre Romanzo "La Sirenetta" dello scrittore Danese Hans Christian Andersen

In scena il 22 giugno "Robin Hood - il valore della giustizia" musiche e libretto di Simone Martino, regia di Antonio Melissa, Racconta le gesta del prode Arciere della Contea di Nottingham.

Successivamente, sul palco del Pomezia in Musical, il 29 giugno, sarà la volta di "Beatrice Cenci Opera drammatica" musiche di Simone Martino e libretto di Giuseppe Cartellà e Simone Martino, regia a cura di Simone Martino. Narra di una giovane ragazza romana nata nel 500, diventata figura simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Lo spettacolo vanta il premio al concorso "Domani, forse Broadway" con la giuria presieduta da Gino Landi.



Il giro di boa per del Pomezia in Musical vede la data del 13 luglio e sul palco sarà la volta di "Una notte da Musical" 100 minuti di spettacolo con brani che hanno fatto la storia del musical. Le grandi voci del musical saranno accompagnate da pianoforte, un violino e un violoncellista del teatro dell'opera di Roma.



Il ciclo di appuntamenti continua il 20 luglio con "Roma Opera Musical - I Gemelli leggendari" musiche di Simone Martino e Ermanno Sebastiano e libretto di Riccardo Fortuna e Marco Quaglia, Regia di Marco Simeoli; Kolossal sulla nascita della città eterna, con la voce narrante dell'opera del grande Luca Ward.

Il 27 luglio sarà la data conclusiva del festival con "Musical Story Live", un concerto di spessore internazionale, le grandi voci del musical saranno accompagnate da un quartetto d'archi, una chitarra e un pianoforte, il tutto arricchito dalla lettura di poesie del giovane e talentuoso poeta Lorenzo Cioce.

CONTATTI:

PAGINA FACEBOOK DIRETTORE ARTISTICO: https://www.facebook.com/simonemartinomusicpage/

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/424885901623194/

SITO UFFICIALE COMUNE DI POMEZIA: http://www.comune.pomezia.rm.it/pomezia_in_musical

INFO:

PERIODO FESTIVAL: 18 MAGGIO/27 LUGLIO

ORARIO: 21:00

INDIRIZZO: PIAZZA INDIPENDENZA - POMEZIA (Rm)

INGRESSO GRATUITO

Here!





Related Articles Shows View More Italy Stories