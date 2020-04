I Musical Di Andrew Lloyd Webber In Streaming Su YouTube

Dal venerdi 3 aprile 2020, Sir Andrew Lloyd Weber attraverso la sua compagnia, la Really Useful Group, apre un canale You Tube chiamato THE SHOWS MUST GO ON dove verranno caricati in streaming (per tutti senza costi) alcuni dei suoi musical che sono stati registrati in scena in varie occasioni.

I video verranno caricati dalle ore 14 di ogni venerdì e rimarranno visibili per 48 ore.

Il primo di questa serie è Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat con Donny Osmond nel ruolo principale.

Il venerdì 10 verrà caricato Jesus Christ Superstar nella versione registrata del 2012 alla U.K Arena con Ben Foster, Tim Minchin and Melanie C.

Gli altri devono ancora essere annunciati, ma lo stesso Lloyd Weber nel video di presentazione che trovate a questo link annuncia parecchie settimane di programmazione incluso il suo "musical disaster" , come lui stesso lo definisce, intitolato By Jeeves.

https://www.youtube.com/watch?v=OLeErO8nXsc

Un sincero ringraziamento a Sir Andrew Lloyd Weber che oltre a deliziarci con piccoli interventi al pianoforte dalla sua casa dove sta osservando come tutti la quarantena, regala a molti la possibilità di vedere o rivivere alcuni dei suoi lavori più conosciuti.

Basta iscriversi al suo canale You Tube e godersi lo spettacolo.





