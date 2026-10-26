Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
GLORIA il Musical - Teatro Degli Arcimboldi
Il musical con le canzoni di Umberto Tozzi
Il 23 ottobre 2026, al Teatro Arcimboldi di Milano, Gloria – Il musical ha celebrato la sua prima milanese davanti a una platea gremita e particolarmente calorosa, alla presenza dello stesso Umberto Tozzi. Un'accoglienza entusiasta per uno spettacolo che porta sul palcoscenico alcune delle pagine più celebri del repertorio del cantautore, restituendo loro una nuova dimensione narrativa e teatrale.
Al centro della vicenda c'è Gloria, una giovane donna di talento che sogna di affermarsi nel mondo della musica, scontrandosi con le aspettative di una famiglia che immagina per lei un futuro già tracciato nell'azienda paterna. La decisione di seguire la propria vocazione la conduce lontano dalle certezze di casa, attraverso incontri, amori, rivalità e inevitabili delusioni. Un percorso di crescita e autodeterminazione nel quale la passione per il canto diventa il motore di una storia fatta di ambizioni, sacrifici e nuove opportunità.
La sfida di costruire un musical attorno a canzoni già conosciute e amate dal pubblico non è semplice. Il rischio, in operazioni di questo genere, è quello di proporre una successione di grandi successi musicali tenuti insieme da una trama funzionale alla loro esecuzione. Gloria, invece, riesce a superare brillantemente questo ostacolo: i brani sembrano nascere per accompagnare proprio quelle vicende, quei personaggi e quelle emozioni, inserendosi con naturalezza nello sviluppo del racconto.
Il merito va certamente alla straordinaria forza melodica delle composizioni di Tozzi, ma anche a un lavoro di arrangiamento particolarmente efficace, capace di donare alle canzoni una nuova veste senza tradirne l'identità. Melodie familiari vengono così riscoperte attraverso sonorità e interpretazioni che ne valorizzano sfumature differenti, dimostrando quanto un repertorio consolidato possa ancora sorprendere quando incontra una scrittura teatrale intelligente.
Di grande impatto l'allestimento scenografico, probabilmente uno degli elementi più riusciti dell'intera produzione. Le proiezioni digitali non costituiscono un semplice fondale illustrativo, ma si amalgamano con sorprendente naturalezza agli elementi fisici della scena, creando ambientazioni suggestive e continuamente mutevoli. Particolarmente funzionale la struttura tridimensionale composta da pedane mobili che, sollevandosi e modificando la propria disposizione, si trasformano di volta in volta in tavoli, banconi da lavoro, piattaforme e differenti spazi dell'azione. Una soluzione scenica versatile e ingegnosa, che consente cambi d'ambiente fluidi, senza spezzare il ritmo della rappresentazione.
È proprio nell'integrazione tra scenografia tradizionale e tecnologia digitale che lo spettacolo trova una delle sue cifre distintive. I due linguaggi non si sovrappongono, ma dialogano costantemente, contribuendo a costruire un universo visivo coerente, dinamico e particolarmente efficace.
All'altezza dell'impianto produttivo anche il cast, che dimostra ottime qualità vocali, interpretative e performative. La compagnia sostiene con sicurezza una rappresentazione che richiede continui passaggi tra recitazione, canto e movimento, mantenendo una convincente dimensione corale. I numeri musicali trovano così una propria forza espressiva, valorizzati tanto dalle singole interpretazioni quanto dal lavoro d'insieme.
Meritano una menzione particolare anche i costumi, capaci di coniugare funzionalità scenica e caratterizzazione dei personaggi. Le scelte stilistiche risultano pertinenti e, quando necessario, non rinunciano a una certa audacia, contribuendo a definire immediatamente personalità e ruoli. Emblematico il caso di Eva, figura antagonista della vicenda, la cui identità scenica viene efficacemente rafforzata proprio attraverso l'abbigliamento.
La storia segue un percorso narrativo riconoscibile, senza affidare la propria efficacia a imprevedibili colpi di scena. Ma è una scelta che non compromette il coinvolgimento: il vero interesse risiede nel modo in cui la vicenda prende forma attraverso la musica, le interpretazioni e una macchina teatrale capace di trasformare situazioni anche semplici in momenti di forte suggestione.
L'entusiasmo del pubblico milanese, manifestatosi in una partecipazione calorosa e pressoché continua, ha rappresentato l'ulteriore conferma della riuscita dell'operazione. La presenza in sala di Umberto Tozzi ha naturalmente aggiunto un significato particolare alla serata, ma il successo dello spettacolo va ben oltre l'affetto per l'artista e per il suo repertorio.
Gloria – Il musical dimostra infatti come il patrimonio della canzone italiana possa trovare nel teatro musicale una nuova e convincente forma espressiva. Una produzione di grande qualità, sostenuta da un cast preparato, da un impianto visivo di notevole efficacia e soprattutto da una scrittura musicale capace di trasformare canzoni già celebri in autentici momenti di racconto.
Non semplicemente un omaggio alla musica di Umberto Tozzi, dunque, ma uno spettacolo che riesce a darle una nuova vita sul palcoscenico.
Prossime date:
Tournée 2026–2027
17–18 ottobre 2026 — LATINA, Teatro D’Annunzio (anteprime)
23 ottobre – 1 novembre 2026 — MILANO, Teatro Arcimboldi (prima nazionale)
5–8 novembre 2026 — TORINO, Teatro Alfieri
11–13 novembre 2026 — GENOVA, Teatro Ivo Chiesa
15 novembre 2026 — BRESCIA, Teatro Clerici
20–22 novembre 2026 — VICENZA, Teatro Comunale
16 dicembre 2026 – 10 gennaio 2027 — ROMA, Auditorium della Conciliazione
22–24 gennaio 2027 — BOLOGNA, Teatro Europauditorium
29–30 gennaio 2027 — ASSISI, Teatro Lyrick
4–7 febbraio 2027 — TRIESTE, Politeama Rossetti
10 febbraio 2027 — PADOVA, Gran Teatro Geox
13–14 febbraio 2027 — MONTECATINI TERME, Teatro Verdi
18–20 febbraio 2027 — NAPOLI, Teatro Palapartenope
27–28 febbraio 2027 — BARI, Teatro Team
5–7 marzo 2027 — REGGIO CALABRIA, Teatro Francesco Cilea
19–21 marzo 2027 — TAORMINA, Palazzo dei Congressi
23–25 marzo 2027 — PALERMO, Teatro Al Massimo
9–11 aprile 2027 — FIRENZE, Teatro Verdi
SCHEDA TECNICA E ARTISTICA
GLORIA – IL MUSICAL
Prima milanese: 23 ottobre 2026
Teatro Arcimboldi – Milano
Produzione: GoldenStar AM S.r.l. – Centro di Produzione Teatrale
Team creativo
Ideazione e autori — Andrea Maia, Toni Fornari, Vincenzo Sinopoli
Regia — Andrea Maia, Toni Fornari
Musiche e direzione musicale — Umberto Tozzi
Coreografie — Laura Ruocco, Giulio Benvenuti
Orchestrazioni — Lapo Consortini
Consulenza musicale — Simone Manfredini
Ideazione scenografica — Marco Pupin
Costumi ed elementi scenici — Ivan Stefanutti
Disegno luci — Luca Maneli
Visual design — Unità C1
Cast principale
Valeria Mancini — Gloria
Nick Casciaro — Marco
Gloria Miele — Eva
Emanuela Fresi — Sara
Toni Fornari — Luca
Elisa Marangon — Carla
Fabio Pappacena — Pietro
Laura Ruocco — Diomira
Ensemble
Cristian Cesinaro
Mattia Fazioli
Anthony Finocchiaro
Matteo Germinario
Jasmine Lazzoni
Diletta Manule
Riccardo Paglia
Christian Peroni
Giorgia Riccardi
Francesca Rimoldi
Raffaella Spina
Camilla Tappi
Swing off stage e assistente alle coreografie — Clelia Enea
Produzione
Andrea Maia — Autore, produttore e regista
Toni Fornari — Autore e regista
Vincenzo Sinopoli — Autore e coproduttore
GoldenStar AM S.r.l. — Produzione
Breaking Broadway alerts by text
Get the biggest stories sent straight to your phone.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode