Review: VOYEURS al TEATROSOPHIA

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Nel prosieguo del filo che congiunge gli spettacoli di questa stagione del Teatrosophia arriva un revival portato in scena da chi lo aveva interpretato molti anni fa. Voyeurs di Luigi Amendola torna a rivivere con la regia e la drammaturgia musicale curata da Mauro Toscanelli che lo aveva interpretato all’inizio degli anni ’90.

In una strada non meglio definita, si incrociano le esistenze di sette personaggi che potremmo incontrare ogni giorno: una prostituta, un’anziana ansiosa, un cinico giornalista a caccia di scoop, un clochard ubriaco, una volontaria decisa a salvare la società, un domatore di leoni, un vigile del fuoco molto poco efficiente. Il fulcro attorno a cui girano queste quasi miserabili esistenze è un uomo seduto su un cornicione ad un 30° piano minacciando di buttarsi. Anche se tutti sembrano interessarsi a salvare la vita di quell’uomo, ognuno si perde nelle proprie personali problematiche nei propri ego frustrati finendo per lasciare il poveretto al suo destino. Chi più chi meno, tutti mettono in piazza i loro panni sporchi, le loro limitazioni, le loro speranze, i loro fallimenti. Ne esce un quadro decisamente crudo e individualista che se era vero negli anni ’90, lo è ancora di più adesso con l’ascesa dei social che hanno portato all’esasperazione quell’ egoismo e quella incomunicabilità che allora nascente.

La regia di Mauro Toscanelli spinge gli attori ad una interpretazione intensa, a tratti disperata, a tratti rivelat

rice del profondo egoismo che sta caratterizzando la nostra epoca attuale. Ognuno pensa al suo orticello senza empatia, senza coesione sociale. Toscanelli ha ben scelto e inserito momenti musicali a sottolineare precisi momenti della narrazione facendone risaltare la loro complessità. Il testo già di suo impattante riceve così una ulteriore spinta emotiva.

Il cast è composto da Fabio Fantozzi, Masaria Colucci, Francesco Perinelli, Titti Cerrone, Massimo Napoli, Adriano D’amico, Roberta Bobbi e Valentina Rancini, un gruppo molto affiatato, coeso e al tempo stesso capace di allontanarsi l’uno dall’altro in una giostra di continua attrazione-repulsione: non appena interviene un attimo di debolezza che potrebbe portare ad un possibile avvicinamento subito la presunzione e l’egoismo riprendono il sopravvento riportando all’individualismo. Una giostra purtroppo vicinissima alla realtà odierna e il testo di Luigi Amendola appare quasi premonitorio visti i suoi circa 30 anni di storia.

Dopo le prime quattro repliche di questa settimana, Voyeurs sarà in scena al Teatrosophia anche dal 28 ottobre al 1° novembre.

Da martedì a venerdì: ore 21:00 | Sabato e domenica: ore 18:00

Luogo:

Teatrosophia – Roma

Biglietti:

Intero € 15,00 (più tessera associativa annuale € 5,00)

Informazioni e tesseramento su teatrosophia.it | Contatti: info@teatrosophia.com

MELANCHOLIA TEATRO

Presenta

VOYEURS

Scritto da Luigi Amendola

Diretto da Mauro Toscanelli

Cast

Fabio Fantozzi, Masaria Colucci, Francesco Perinelli, Titti Cerrone, Massimo Napoli, Adriano D’amico, Roberta Bobbi e Valentina Rancini

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 6 Days 09 Hrs 35 Min 28 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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