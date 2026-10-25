Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Review: VOYEURS al TEATROSOPHIA
INDIFFERENZA E EGOISMO SOCIALE NEL TESTO DI LUIGI AMENDOLA SCRITTO NEGLI ANNI '90
Nel prosieguo del filo che congiunge gli spettacoli di questa stagione del Teatrosophia arriva un revival portato in scena da chi lo aveva interpretato molti anni fa. Voyeurs di Luigi Amendola torna a rivivere con la regia e la drammaturgia musicale curata da Mauro Toscanelli che lo aveva interpretato all’inizio degli anni ’90.
In una strada non meglio definita, si incrociano le esistenze di sette personaggi che potremmo incontrare ogni giorno: una prostituta, un’anziana ansiosa, un cinico giornalista a caccia di scoop, un clochard ubriaco, una volontaria decisa a salvare la società, un domatore di leoni, un vigile del fuoco molto poco efficiente. Il fulcro attorno a cui girano queste quasi miserabili esistenze è un uomo seduto su un cornicione ad un 30° piano minacciando di buttarsi. Anche se tutti sembrano interessarsi a salvare la vita di quell’uomo, ognuno si perde nelle proprie personali problematiche nei propri ego frustrati finendo per lasciare il poveretto al suo destino. Chi più chi meno, tutti mettono in piazza i loro panni sporchi, le loro limitazioni, le loro speranze, i loro fallimenti. Ne esce un quadro decisamente crudo e individualista che se era vero negli anni ’90, lo è ancora di più adesso con l’ascesa dei social che hanno portato all’esasperazione quell’ egoismo e quella incomunicabilità che allora nascente.
La regia di Mauro Toscanelli spinge gli attori ad una interpretazione intensa, a tratti disperata, a tratti rivelat
rice del profondo egoismo che sta caratterizzando la nostra epoca attuale. Ognuno pensa al suo orticello senza empatia, senza coesione sociale. Toscanelli ha ben scelto e inserito momenti musicali a sottolineare precisi momenti della narrazione facendone risaltare la loro complessità. Il testo già di suo impattante riceve così una ulteriore spinta emotiva.
Il cast è composto da Fabio Fantozzi, Masaria Colucci, Francesco Perinelli, Titti Cerrone, Massimo Napoli, Adriano D’amico, Roberta Bobbi e Valentina Rancini, un gruppo molto affiatato, coeso e al tempo stesso capace di allontanarsi l’uno dall’altro in una giostra di continua attrazione-repulsione: non appena interviene un attimo di debolezza che potrebbe portare ad un possibile avvicinamento subito la presunzione e l’egoismo riprendono il sopravvento riportando all’individualismo. Una giostra purtroppo vicinissima alla realtà odierna e il testo di Luigi Amendola appare quasi premonitorio visti i suoi circa 30 anni di storia.
Dopo le prime quattro repliche di questa settimana, Voyeurs sarà in scena al Teatrosophia anche dal 28 ottobre al 1° novembre.
Da martedì a venerdì: ore 21:00 | Sabato e domenica: ore 18:00
Luogo:
Teatrosophia – Roma
Biglietti:
Intero € 15,00 (più tessera associativa annuale € 5,00)
Informazioni e tesseramento su teatrosophia.it | Contatti: info@teatrosophia.com
MELANCHOLIA TEATRO
Presenta
VOYEURS
Scritto da Luigi Amendola
Diretto da Mauro Toscanelli
Cast
Fabio Fantozzi, Masaria Colucci, Francesco Perinelli, Titti Cerrone, Massimo Napoli, Adriano D’amico, Roberta Bobbi e Valentina Rancini
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