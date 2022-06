Feature: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE 2022/23 del TEATRO BRANCACCIO

Alla presenza di artisti, registi e altri protagonisti della prossima stagione, il direttore artistico del Teatro Brancaccio, Alessandro Longobardi, ha presentato un programma ricco di grandi ritorni, di nuove produzioni, di alcuni spettacoli ancora in trattativa e che saranno annunciati a breve oltre ad una ricca serie di concerti e one man/woman show.

Nonostante la drastica riduzione dell'afflusso di pubblico calato del 60% rispetto al periodo precovid, the show must go on e con grande amore e determinazione tutti gli interveneuti hanno dimostrato e esternato la felicità di rivedere le facce di chi era seduto in sala in questo primo giorno senza mascherine all'interno dei teatri, uno dei luoghi più sicuri rispetto a tanti altri in cui ci sono assembramenti senza controllo come stadi o trasporti pubblici.

qui di seguito il ricco calendario degli spoettacoli già confermati tra i quali spicca il graditissimo ritorno di Giancarlo Commare in Tutti parlano di Jamie. In cartellone anche il ritorno di 7 spose per 7 fratelli e Rapunzel con Lorella Cuccarini. Tra le novità più attese, Vlad Dracula Il Musical con le musiche del Maestro Simone Martino per la prima volta al Brancaccio e Casanova Opera Pop con le musiche di Red Canzian.

Qui di seguito l'elenco completo degli spettacoli sino ad ora confermati:

22 settembre 2022

ANASTACIA

I'M OUTTA LOCKDOWN - THE 22nd ANNIVERSARY

EUROPEAN TOUR 2022

organizzazione VENTIDIECI

30 settembre - 1 ottobre 2022

ANDREA PUCCI

IL MEGLIO DI

di e con ANDREA BACCAN

con la partecipazione della ZURAWSKI LIVE BAND

regia di DINO PECORELLA

11 - 30 ottobre 2022

DIANA DEL BUFALO e BAZ

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI

libretto di LAWRENCE KASHA & DAVID LANDAY | liriche di JOHNNY MERCER

musica di GENE DE PAUL | Canzoni aggiunte di AL KASHA e JOEL HIRSCHHORN

traduzione di MICHELE RENZULLO

scene ITALO GRASSI | costumi SILVIA AYMONINO

direzione musicale PEPPE VESSICCHIO

Con 22 interpreti (danzatori, cantanti, attori)

Orchestra dal vivo

regia e coreografia LUCIANO CANNITO

produzione di FDF ENTERTAINMENT | ROMA CITY MUSICAL | ART VILLAGE

18 ottobre 2022

MACY GRAY

THE RESET TOUR

produzione di VIVO CONCERTI

23 ottobre 2022

GIORGIO MONTANINI

UNDICEXIMO

regia di GIORGIO MONTANINI

produzione di ALTRASCENA / STAND UP COMEDY LIVE

14 novembre 2022

FRANCESCO RENGA

INSIEME TOUR 2022

Produzione di FRIENDS&PARTNER

15 - 17 novembre 2022

GIORGIO PANARIELLO

LA FAVOLA MIA

regia di GIORGIO PANARIELLO

produzione di FRIENDS&PARTNER

21 novembre 2022

PIO E AMEDEO

FELICISSIMO SHOW

Produzione di FRIENDS&PARTNER

24 novembre 2022

I BUGIARDINI

FABRIZIO ALOISI | EMANUELE CERIPA | CECILIA FIORITI

FRANCESCO LANCIA | ANDREA LAVIOLA | FABRIZIO LOBELLO

TANIA MATTEI | FULVIO MAURA | SIMONA PETTINARI

MAURO SIMOLO

B.L.U.E.

il musical completamente improvvisato

direttore musicale FABIO PAVAN

piano FABIO PAVAN, ALESSIO GRANATO | contrabbasso GIACOMO DALL'ONGARO

batteria & percussioni DAMIANO DANIELE

disegno luci ed effetti MARIA ELENA FUSACCHIA, GIACOMO CAPPUCCI

supervisione audio SIMONE EMPLER | vocal coaching SILVIA GOLLINI

scenografie FABRIZIO MONACO, ROBERTO RONCACCIA

produzione ALTRASCENA

2 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023

LORELLA CUCCARINI è Gothel

RAPUNZEL il musical

con CAST da definire

musiche originali DAVIDE MAGNABOSCO | ALEX PROCACCI | PAOLO BARILLARI

scene ALESSANDRO CHITI | costumi FRANCESCA GROSSI

direzione musicale e arrangiamenti DAVIDE MAGNABOSCO

coreografie RITA PIVANO

direttore di produzione CARLO BUTTÒ

supervisione artistica ALESSANDRO LONGOBARDI

scritto e diretto da MAURIZIO COLOMBI

produzione ALESSANDRO LONGOBARDI per VIOLA PRODUZIONI

7 dicembre 2022

I CARTA BIANCA

SIAMO POSITIVI

con la partecipazione di SARA SANTOSTASI

aiuto regia SONIA MERCHIORRI

costumi VALENTINA GIURA | Scene NAZARENO MATTEI

testo e regia di DANIELE GRAZIANI e LUCIO DAL MASO

produzione GIANLUCA CASSANDRA per OPERA

8 dicembre 2022

ELIO

CI VUOLE ORECCHIO

ELIO CANTA E RECITA ENZO JANNACCI

drammaturgia GIORGIO GALLIONE

arrangiamenti musicali PAOLO SILVESTRI

con ALBERTO TAFURI pianoforte | MARTINO MALACRIDA batteria

PIETRO MARTINELLI basso e contrabbasso | SOPHIA TOMELLERI sassofono

GIULIO TULLIO trombone

light designer ALDO MANTOVANI | scenografie LORENZA GIOBERTI

costumi ELISABETTA MENZIANI

regia GIORGIO GALLIONE

produzione AGIDI - International Music and Arts

14 dicembre 2022

UMBERTO TOZZI

GLORIA FOREVER IL TOUR

produzione FRIENDS&PARTNER

10-22 gennaio 2023

BLU NOTTE presenta

CASANOVA OPERA POP

il Musical di Red Canzian

musiche RED CANZIAN | lyrics MIKI PORRU

story MATTEO STRUKUL

con

GIAN MARCO SCHIARETTI | ANGELICA CINQUANTINI | GIPETO

MANUELA ZANIER | PAOLO BARILLARI | JACOPO SARNO

ROBERTO COLOMBO | ANTONIO ORLER | SILVIA SCARTOZZONI

ROSITA DENTI | ALICE GRASSO

regia originale EMANUELE GAMBA

resident director, direzione canti CHIARA CANZIAN

coreografie ROBERTO CARROZZINO e MARTINA NADALINI

progettazione costumi DESIRÈE COSTANZO

realizzazione costumi ATELIER STEFANO NICOLAO

produzione esecutiva RETROPALCO

16 gennaio 2023

EMILIANO LUCCISANO

BOOM

scritto, diretto ed interpretato da EMILIANO LUCCISANO

produzione GIANLUCA CASSANDRA per OPERA

24 - 29 gennaio 2023

CHRISTIAN GINEPRO | ARIANNA BERGAMASCHI

GIORGIO ADAMO | MARCO STABILE

ANTONIO MELISSA | VALENTINA NASELLI | PAOLO GATTI

JACOPO SICCARDI | RICCARDO SARTI

VLAD DRACULA il Musical

canzoni originali di

SIMONE MARTINO | ARIO AVECONE e MANUELA SCOTTO PAGLIARA

drammaturgia e dialoghi di ARIO AVECONE e MANUELA SCOTTO PAGLIARA

musiche di scena di ARIO AVECONE e SIMONE MARTINO

scritto e diretto da ARIO AVECONE

produzione WORKINMUSICAL

31 gennaio- 12 febbraio 2023

SUPERMAGIC 2023

Festival internazionale della Magia - 19ª edizione

testi di REMO PANNAIN

disegno luci di PAOLO M. JACOBAZZI

organizzazione di SIMONE ANGELINI

14 febbraio - 5 marzo 2023

GIANCARLO COMMARE

TUTTI PARLANO DI JAMIE il Musical

musiche e orchestrazioni di DAN GILLESPIE SELLS | libretto di TOM MACRAE

da un'idea originale di JONATHAN BUTTERELL

con

BARBARA COLA | FRANCO MANNELLA | LUDOVICA DI DONATO

LISA ANGELILLO | BENEDETTA BOSCHI | UMBERTO NOTO

MICHELE SAVOIA | SEBASTIAN GIMELLI MOROSINI

scene ALESSANDRO CHITI

costumi FRANCESCA GROSSI

direzione musicale DINO SCUDERI

supervisione artistica e coreografie LACCIO

adattamento e regia PIERO DI BLASIO

produzione ALESSANDRO LONGOBARDI per VIOLA PRODUZIONI

in accordo con RGM PRODUCTIONS

27 febbraio 2023

ANGELO DURO

NUOVO SPETTACOLO

produzione VENTIDIECI

8 - 29 marzo 2023

CHECCO ZALONE

AMORE + IVA

scritto da LUCA MEDICI | SERGIO MARIA RUBINO | ANTONIO IAMMARINO

Produzione prodotto da ARCOBALENO TRE | MZL

30 Marzo - 2 aprile 2023

CLAUDIO BISIO

LA MIA VITA RACCONTATA MALE

da FRANCESCO PICCOLO

con i musicisti MARCO BIANCHI e PIETRO GUARRACINO

musiche PAOLO SILVESTRI | scene e costumi GUIDO FIORATO

luci ALDO MANTOVANI

regia di GIORGIO GALLIONE

produzione TEATRO NAZIONALE DI GENOVA

16 - 28 maggio 2023

RUMORS

CAST in via di definizione

Regia e coreografia di GIULIANO PEPARINI