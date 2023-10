Feature: IL RAGAZZO DALLA MASCHERA DI FERRO IL MUSICAL al TEATRO MONTEVERDE

Nel piccolo ma superaffollato Teatro Monteverde si è svolto uno show case molto particolare.

Il ragazzo con la maschera di ferro era stato presentato in una versione scenica a metà tra la rappresentazione e il concerto nel teatro Persio Flacco di Volterra il 5 novembre dello scorso anno. Quella serata era stata filmata ed è stata ora presentata in anteprima a Roma in questa serata in cui molti dei brani sono stati interpretati dal vivo dai protagonisti del musical che hanno sovrapposto le loro voci alle immagini sul grande schermo. Dopo l’introduzione di Claudio Crocetti, autore assieme a Brunella Platania del libretto di questo lavoro, sulla scena si sono alternati oltre alla stessa Platania nel ruolo della Regina Anna, Giuliana Di Dio nel ruolo di Christine, Roberto Colombo (Aramis), Daniele Vita (Filippo), Umberto Vita (Re Luigi) e Lorenzo Gitto (Raoul) Assente giustificato causa covid, il regista e interprete di Athos, Sandro Querci.

Il musical, tutto italiano, si presenta come un’opera molto interessante. Presentarla in questo modo a metà tra concerto e versione filmata a senz’altro contribuito ad apprezzarne l’accattivante potenziale.

La trama riporta certamente una vicenda forse fin troppo inflazionata in qualunque tipo di media: che sia teatro, cinema, televisione, la storia di D’Artagnan e i tre moschettieri è stata trattata in tutte le salse. Proporla in versione musical con le avvolgenti musiche del Maestro Tiziano Barbafiera (anche lui si è esibito nel ruolo di D'Artagnan in un duetto con Brunella Platania) può sembrare azzardato ma risulta convincente. Le liriche sono scritte da Emiliano Palmieri.

Certamente c’è ancora bisogno di un grosso lavoro di pulitura e di una regia forse più snella, per renderlo appetibile ad un vasto pubblico e soprattutto a una produzione disposta ad investire su un’opera che per la sua trama rischia di essere considerata un po' passé sin dal titolo.

Le melodie scritte per questo musical sono molto appassionanti ma a nostro avviso necessitano di arrangiamenti meno pomposi che rischiano di rendere troppo “fuori moda” il risultato finale. Non ci si aspetta un rap alla Hamilton ma una maggiore leggerezza potrebbe intrattenere il pubblico senza appesantire una storia che, come già sottolineato, potrebbe avere un profumo di déjà vu.

Il ragazzo dalla maschera di ferro è un progetto ambizioso, valido, tutto italiano e questo non è da poco vista la triste consuetudine dei maggiori teatri italiani di puntare sul sicuro con lavori importati dal West End o da Broadway. La presenza di nomi consolidati e di indiscussa qualità del musical italiano, sia nel cast tecnico che artistico di questa produzione in fieri, dovrebbe essere sufficiente per stimolare attenzione e portare questo musical ad essere in cartellone nei maggiori teatri in un prossimo futuro che speriamo non troppo lontano.

Ai link seguenti riproponiamo le interviste con il regista Sandro Querci e con Umberto e Daniele Vita realizzate lo scorso mese di novembre.

Di seguito una selezione di foto a cura del Gruppo Fotografico Gian Volterra e tratte dalla rappresentazione del 5 novembre 2022.