DREAMING ACADEMY, le audizioni in formato Open Day da gennaio

Anche per tutto il mese di Gennaio 2022 continuerà la sessione di audizioni per l'anno accademico 2022/2023 per tutti coloro che vogliano specializzarsi nello studio delle Arti Sceniche e Performative.

DREAMING ACADEMY, importante realtà formativa con sede a Padova e riconosciuta a livello internazionale dalla RSL (Rock School of London), selezionerà i giovani talenti per l'accesso al prossimo anno accademico.

Le modalità d'audizione

A differenza delle maggiori accademia d'Italia in cui si chiede ai partecipanti di preparare del proprio materiale, tutti i candidati all'audizione prenderanno parte ad un'intera giornata accademica frequentando tutte le lezioni in programma insieme agli attuali allievi.

In questo modo i ragazzi parteciperanno attivamente alla realtà della scuola e avranno modo di acquisire una maggior confidenza con gli insegnanti, i compagni e la scuola stessa.

Durante l'arco della giornata, il docente di ogni singola disciplina visionerà, seguirà e valuterà ogni singolo candidato.

La media dei voti ricevuti per ogni materia andrà a formare una graduatoria di accesso all'Accademia per l' anno accademico 2022/2023.

Le audizioni si terranno presso la sede della Dreaming Academy, in via Oblach 1 a Padova.

Cosa portare in sede di audizione?

I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae e di foto in primo piano, si chiede

inoltre abbigliamento comodo e consono alle lezioni di danza.

Come contattare Dreaming Academy

Per ragioni organizzative e in ottemperanza alle normative vigenti, è obbligatorio prenotare il proprio Open Day Audition, contattando direttamente la segreteria dell'Accademia, telefonicamente o tramite email, per concordare giorno e orario nel quale presentarsi per partecipare alla giornata accademica.

Accesso alla struttura consentito solo esibendo Green Pass valido .

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Dreaming Academy

Mobile +39 329 7777243

Email: info@dreamingacademy.it

Sito Internet: www.dreamingacademy.it

Dreaming Academy, un'accademia con legami esteri

Nata nel 2012 Dreaming Academy è l'unica Accademia di Musical e Spettacolo sul territorio di Padova.

Da sempre l'obiettivo principale è quello di formare a livello artistico tutti coloro che vogliono fare del Musical e dello Spettacolo la propria professione.

La proposta formativa ha una durata di tre anni ed è composta da 19 materie artistiche (pratiche e teoriche) per una frequenza obbligatoria di 30 ore settimanali.

Al termine di ogni anno accademico gli allievi affronteranno gli esami conclusivi sotto la supervisione di una commissione composta da: un docente per ogni disciplina principale (danza - canto - recitazione), il direttore Artistico dell'Accademia, un membro esterno.

Ad oggi Dreaming Academy è l'unica Accademia in Italia che garantisce, alla fine del percorso di studi, un diploma riconosciuto a livello internazionale e che qualifica i propri allievi con il Diploma in Creative and Performing Arts della RSL (Rock School of London), ente certificatore britannico.