CLOCHARD, UN'ANIMA NELLA TERRA DI NESSUNO al Teatro Furio Camillo COMUNICATO STAMPA

CLOCHARD

UN'ANIMA NELLA TERRA DI NESSUNO

28/29 febbraio - 1 marzo

Teatro Furio Camillo - Roma

Comunicato stampa

Dopo il successo della scorsa stagione, torna in scena al Teatro Furio Camillo di Roma la commedia "Clochard - un'anima nella terra di nessuno" scritta, diretta e interpretata da Alessandro Gravano con musiche e canzoni originali di Floriano Iacovelli e Enzo Zucchini.

SINOSSI

Lo spettacolo racconta di un ragazzo di nome Massimo, che in seguito ad un episodio spiacevole della sua vita, si ritrova a vivere i suoi giorni nelle strade fredde di Roma. La sua situazione precaria e di povertà, lo porta ad incontrare Gabriele, un ragazzo altruista e sensibile sempre pronto a porgere una mano al prossimo. E così Massimo su invito di Gabriele decide di passare una notte nella sua casa, dove troverà ospitalità e calore umano, e quei valori che la vita gli aveva tolto da tempo. Questa famiglia special riuscirà a far riemergere in Massimo la voglia di vivere? E Gabriele? Riuscirà a compiere la sua missione di aiutare Massimo a trovare finalmente il suo equilibrio? Chissà!

NOTE DI REGIA

Perché scrivere una commedia su un CLOCHARD? Credo per il semplice motivo di portare la verità di una vita quotidiana, sempre di corsa e impegnati a fare mille cose, dimenticandoci spesso di chi è più fragile, solo, e ai margini della vita.

Con il lavoro che svolgo non sono mai riuscito ad essere indifferente alle problematiche di persone bisognose, e ho sempre amato porgere una mano, un sorriso, e portare il messaggio che esiste una possibilità per tutti nella vita, basta saperla cogliere e credere in sé stessi.

In CLOCHARD vorrei che il pubblico viva uno scatto istantaneo con la loro vita, con la realtà che li circonda, e si fermi a riflettere in che direzione stiamo andando, e che se ognuno di noi si prendesse cura del prossimo sarebbe un mondo meno crudele.

Come si è formato questo cast? Semplicemente perché l'arte unisce, e fa scoprire cose di noi che a volte non sappiamo. Questo cast nasce da vari incontri che la vita ci porta

a fare, in questo caso sono il palco, la recitazione, la musica e la danza che ha fatto incontrare queste anime e, l'energia positiva che ognuno di noi ha per l'arte, ci ha unito per portare questa bellissima commedia in scena, entusiasmando tutti dal primo giorno.

È un cast completo, dove ognuno di loro ha un talento da mostrare, e un'umiltà che porta ad essere se stessi sul palco come nella vita. Sono fiero di ognuno di loro per quello che mi danno ogni volta.

Alessandro Gravano

CAST

Personaggio - Artista/Attore

GABRIELE - Alessandro Gravano

MASSIMO IL MENDICANTE - Lorenzo Pozzaglia

IL NONNO - Luca Virone

SOFY - Adina De Santis

MAMMA FILOMENA - Eleonora Gravano

ERNESTO - Raffaele Mazzaferri

MARGHERITA MOGLIE NONNO - Maddalena Mazzaferri

TEAM CREATIVO

Direzione artistica e musicale - FLORIANO IACOVELLI

Etichetta - MOSAICK PRODUCTION

Coreografie - AJAI BISOGNI

Arrangiamenti e musiche - FLORIANO IACOVELLI, ENZO ZUCCHINI

Ufficio Stampa - CLAUDIA GROHOVAZ

Aiuto regia - ADINA DE SANTIS

Regia - ALESSANDRO GRAVANO

Teatro Furio Camillo - Via Camilla 44, Roma

28 e 19 febbraio ore 21

1 marzo ore 18

BIGLIETTI:

Posto unico 12€ + 2€ tessera associativa

Prevendita online

https://mosaickproduction.wixsite.com/mosaickproduction/eventi

Per info e prenotazioni: 347/2495017 - mosaickproduction@hotmail.com

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/517267345811559/?active_tab=discussion

