BWW Review: UN POJO ROJO al Teatro Palladium

La danza contemporanea è una forma di spettacolo non sempre collocata nella posizione che le spetta nel panorama teatrale italiano. Eppure è un'arte completa che abbraccia tante diverse forme di espressione scenica: c'è recitazione, musica, balletto classico, diversi balli più o meno modaioli, e tanto tanto esercizio. A difendere questo affascinante mondo nasce Orbita, una stagione che si ripropone di approfondire la danza contemporanea portando sul palcoscenico del Teatro Palladium una serie di spettacoli internazionali preceduti da incontri e dibattiti. Compagnie provenienti da Olanda, Regno Unito, Argentina e Italia affronteranno, con i loro spettacoli, le tematiche più disparate: le identità omosessuali e transessuali, gli effetti del colonialismo, l'esperienza pandemica, la violenza domestica, il rapporto fra memoria e stress post-traumatico, gli orizzonti del trans umanesimo e due importanti omaggi, uno a Pier Paolo Pasolini e l'altro a Nigel Charnhock, fondatore della celebre compagnia DV8 - Physical Theatre.

INAUGURAZIONE CON UNO SPETTACOLO CHE GIÀ CONTA PIÙ DI 1400 REPLICHE

Il primo spettacolo ad inaugurare questa stagione proviene dall'Argentina e ha al suo attivo più di 1400 repliche in più di 30 paesi. Per la prima volta a Roma, Un Pojo Rojo (Un pollo rosso) racchiude nella sua ora e venti di inarrestabile movimento, il balletto classico, la breakdance, l'hip-hop, passando dall'acrobazia, la dance, il mimo e un pizzico di aerobica. Ambientato nello spogliatoio di una palestra, si assiste all'incontro/scontro di due uomini in uno degli ambienti per antonomasia a più alta carica erotica. I due si accapigliano come in una lotta di galli, si sfottono, si deridono, si attirano e si respingono in un turbinio di movimenti e di coreografie inaspettate e a tratti estremamente divertenti. All'ingresso in sala, per i circa 40 minuti necessari a consentire l'ingresso del pubblico, i due protagonisti sono già sul palcoscenico allenandosi nella penombra per scaldare i muscoli e già ci si chiede cosa potrebbero fare di più dopo averli ammirati contorcersi ed eseguire ogni sorta di esercizi ginnici al suono di accattivanti musiche sudamericane.

IN SCENA DUE ARTISTI ATLETICI E ALTAMENTE ESPRESSIVI

L'inizio dello spettacolo è invece muto, senza alcun suono, nessuna musica e non se ne sente la mancanza. Si rimane incantati da una miscela esplosiva composta dall'arte del mimo, quella del ballerino e quella dell'attore e non c'è bisogno di parole o di musica: tutto è illustrato dai movimenti e dalle espressioni. Nella seconda parte fa l'ingresso in scena il suono di una radio accesa e sintonizzata dagli stessi attori in un continuo cambio di canali. Si ascoltano dibattiti in italiano, intervallati da canzoni di ogni genere: i due artisti reagiscono a tutto quello che esce dagli altoparlanti della radio con una tale spontaneità che si è indotti a pensare che il tutto sia un nastro registrato. Solo alla fine viene rivelato che ogni rappresentazione è diversa dall'altra perché la selezione dei canali è assolutamente in diretta e del tutto casuale. Basandosi su un canovaccio di azioni e movimenti prestabiliti i due artisti ogni sera improvvisano a seconda di cosa esce da quella radio.

NON SOLO VIRTUOSISMO

Questo spettacolo non è comunque solamente virtuosismo atletico e bravura basata su interminabili ore di esercizio. Gli atteggiamenti dei due personaggi che si incontrano in questa palestra, mettono in evidenza tutta una serie di comportamenti finemente definiti nel bene e nel male. L'attrazione, la prevaricazione, la derisione, il corteggiamento, la supremazia, l'amore, il tutto condensato in un inno alla libertà e ad una profonda ricerca interiore di tutte le possibili sfaccettature dell'animo umano. La regia di Hermes Gaido dimostra una notevole sensibilità e preparazione, riscontrabile nel modo in cui porta i suoi interpreti ad esprimersi con una naturalezza disarmante. Luciano Rosso e Alfonso Baròn oltre alla loro incredibile elasticità e preparazione fisica, hanno una espressività sia facciale che corporale, studiata fin nel minimo dettaglio che quasi li si sente parlare pur non pronunciando nessuna parola, se non alcuni suoni quasi animaleschi. Cambiando atteggiamento, mimica, portamento, ricoprono una consistente serie di stereotipi maschili che ogni giorno passano per gli spogliatoi delle palestre di ogni paese. E non ci si meraviglia che questo spettacolo stia ininterrottamente girando il mondo dal 2009, anno della sua creazione.

Timbre 4 Buenos Aires e Carnezzeria srls

Presentano

UN POJO ROJO

Di Alfonso Baron, Hermes Gaido, Nicolàs Poggi, Luciano Rosso



coreografia Luciano Rosso, Nicolás Poggi, Alfonso Baron



regia Hermes Gaido



con Luciano Rosso e Alfonso Barón

PROGRAMMA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

Teatro Palladium dell'Università Roma Tre

2 aprile 2022

IL CORPO ORIGINARIO - Sistemi polifonici installativi a cura di Enzo Cosimi

(Off label/Visione africana/The respirator)

Ore 17:00

Ore 20:00

Ore 21:00

OFF LABEL

Installazione Enzo Cosimi

con Egon Botteghi

video Stefano Galanti

VISIONE AFRICANA

Performance/installazione Enzo Cosimi

ideazione, regia, progetto visivo Enzo Cosimi

performer Jamila Bashir

THE RESPIRATOR

Installazione di Enzo Cosimi

con Alice Raffaelli e Lorenzo Caldarozzi

3 aprile 2022 ore 19:00

PASOLINI/ELOGIO ALLA BARBARIE

Un progetto per il centenario della nascita del poeta friulano

BASTARD SUNDAY

Compagnia Enzo Cosimi

regia e coreografia Enzo Cosimi

fonte Pier Paolo Pasolini

con Alice Raffaelli

figura Luca Della Corte

video e progetto visivo Enzo Cosimi

musica originale Robert Lippok

disegno luci Gianni Staropoli

tecnica luci Giulia Berardi

organizzazione Pamela Parafioriti

produzione Compagnia Enzo Cosimi, MiBact, Teatro Comunale di Ferrara, Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival Dissonanze

21 aprile 2022 ore 21:00

FAMILY HONOUR/UK

Spoken Movement

Prima nazionale

Coreografia Kwame Asafo-Adjei

con Kwame Asafo-Adjei e Catrina Nisbett

musiche Hobbit

21 aprile 2022 ore 21:30

FOR OLD TIMES' SAKE/UK

Phoebe Jewitt

Prima nazionale

Coreografia Phoebe Jewitta??

con Igli Mezini, Mathew Prichard, Phoebe Jewitta??

video Cedric Zellwegera??Musiche Abel Korzeniowski, Adam Hurst, Mooryc

sound design Phoebe Jewitt

testo Forsaken Time scritto e letto da Phoebe Jewitt

lighting Design Marc Hostettler, Phoebe Jewitt

fotografia Ingo Höhn

28 aprile 2022 ore 21:00

BEST REGARDS

Marco D'Agostin

Prima romana

Sound, graphics LSKA

testi Chiara Bersani, Marco D'Agostin, Azzurra D'Agostino, Wendy Houstoun

luci Giulia Pastore

scene Simone Spanghero, Andrea Sanson

consulenza scientifica The Nigel Charnock Archive, Roberto Casarotto

consulenza drammaturgica Chiara Bersani, Claudio Cirri, Alessandro Sciarroni

consulenza tecnica Eleonora Diana, Luca Poncetta, Paola Villani

movement coach Marta Ciappina

cura, traduzioni e promozione Damien Modolo

organizzazione tecnica Paolo Tizianel

foto e video Alice Brazzit

organizzazione Eleonora Cavallo, Federica Giuliano

produzione VAN

coproduzione KLAP Maison pour la danse à Marseille, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis, CCN2 Centre chorégraphique national de Grénoble, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione

21 maggio 2022 ore 21:00

THE PREVIOUS OWNER

Dunja Jocic - Birds Productions/Paesi Bassi

Prima nazionale

Coreografia Dunja Jocic

con Kalin Morrow

attore sullo schermo Tom Jansen

scritto da Rik van den Bos

concept e drammaturgia Marinus Groothof

musiche Renger Koning

light design Wil Frikken

costumes Maartje Prins

The Previous Owner è una coproduzione Bird Production e Club Guy & Roni

Ore 21.30

BIRD

Diretto da Dunja Jocic e Marinus Groothoff

Produced by Dunja Jocic

Scritto da Marinus Groothof

Coreografie Dunja Jocic

Camera Marinus Groothof

Scene Marija Jocic

Costumi Anky Groothof

Sound Design Ferry de Pater

Visual Effects Ivan Pribicevic

Montaggio Brian Ent

Musiche Ian Marien

Viktorija Film production

* Gli spettacoli sono preceduti due ore prima da un calendario di incontri culturali aperti al pubblico previa prenotazione a cura di Fondazione Teatro Palladium.

INFO

Botteghino Teatro Palladium - aperto due ore prima dello spettacolo

Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma - Tel: 06 5733 2772

Biglietti

Intero 15; ridotto 12€; ridotto studenti 8 €

Info, prenotazioni e abbonamenti

tel. 06 69426222

orbitapromozione@gmail.com

https://www.facebook.com/spellboundcontemporaryballet

https://www.instagram.com/spellbound_contemporary_ballet/

https://www.spellboundance.com/home/it/