BWW Previews: NASCONDINO dal 18 al 20 febbraio al Teatro San Babila di Milano

Dal 18 al 20 febbraio al Teatro San Babila di Milano va in scena NASCONDINO, lo spettacolo teatrale inedito di Tobia Rossi, che si lega al mondo della riflessione pedagogica sull'adolescenza, diventando un potente strumento di comunicazione, formazione e denuncia sociale, attraverso un progetto pedagogico e formativo, pensato e sviluppato per gli studenti, ma anche (e soprattutto) per il pubblico adulto.

Una favola nera

Nascondino mette in scena la storia di due adolescenti accomunati dal desiderio di fuga, di rivalsa e di amore. Un racconto delicato ma potente e profondamente attuale per i suoi temi ancora troppo scomodi e non del tutto metabolizzati.

Un viaggio alla scoperta del mondo emotivo degli adolescenti, del fenomeno del bullismo, della più comune dipendenza dai social, del rapporto con il loro corpo e il sesso, con la scuola, il tutto nel contesto sociale in cui vivono.

Nascondino è una favola nera sulla difficoltà di essere sé stessi all'interno di un tessuto sociale dominato dalle logiche della violenza, dalla promozione della paura, dal machismo interiorizzato, dalla mancanza di comunicazione che genera solitudine.

Si mescolano i generi, dal thriller al melò, dalla black comedy al racconto di formazione e si evocano immaginari pop dal mondo delle serie tv, della letteratura e del cinema (Tobia Rossi).

Nascondino, un progetto NECESSARIO per il teatro

"Uno spettacolo necessario per il teatro", queste le parole del regista Fabio Marchisio in Conferenza Stampa riguardo Nascondino. Il progetto nasce con l'idea di connettersi con le nuove generazioni, quelle in particolari dei ragazzi in adolescenza (dalle medie alle superiori).

Colmare un gap che sembra ormai insormontabile e riavvicinare al teatro, che negli anni si è allontanato dagli spettatori riducendosi ad una dimensione autoreferenziale, a quelli che saranno gli spettatori di domani.

Ecco perchè la scelta di non usare due attori professionisti per il ruolo dei protagonisti ma due ragazzi con la freschezza dei 15 anni che pienamente rappresentassero la loro generazione. Andrea MAnuel Pagella e Luca Vernillo De Santis sono stati selezionati tra oltre 50 ragazzi da tutta Italia dopo un casting durato 3 mesi e conclusosi a Brescia nel 2019.

Il teatro pedagogico di Nascondino

Lo spettacolo si avvale della prestigiosa firma del prof. Raffaele Mantegazza, docente di Scienze umane e pedagogiche dell'Università Bicocca di Milano, che ne cura gli aspetti formativi e pedagogici del progetto, affermando:

Due ragazzi che condividono uno spazio ristretto, i loro corpi, i loro odori, i loro pregiudizi e le loro sofferenze. Quello che si mostra nello spazio di questo spettacolo è un microcosmo dell'adolescenza e di tutte le sue difficoltà in un mondo che giudica, etichetta, condanna ma non capisce e forse soprattutto non ama. Una piccola grande tragedia che unisce e divide due sensibilità attraverso la carnalità delle loro presenze, recuperata e persa al di là dell'invasione degli schermi.

Un testo e una colonna sonora da premio internazionale

L'opera, inedita in Italia, con l'attenta ed empatica regia di Fabio Marchisio e la colonna sonora, inedita, in surround 4.1 dal gusto cinematografico di Eleonora Beddini, ha vinto il primo premio del Mario Fratti Award 2019 , presentato a New York City, presso l'Italian Cultural Institute, col titolo Hide and seek, con la seguente motivazione della giuria:

Un dramma convincente, ben articolato. Un gioco di forte impatto emotivo con passaggi poetici.L'autore è in grado di costruire un intersecarsi ambiguo di ruoli forti e deboli, tra attrazione e repulsione. Pur in modo originale, rispetto all'argomento, l'opera si presenta come una seria testimonianza dei nostri tempi. La scrittura felice e la trama inquietante lo rendono un testo teatrale che parla ad un pubblico senza confini

Being Gio e Mirko, la mostra in teatro

In occasione delle repliche milanesi, sarà allestita nel foyer del teatro San Babila la mostra fotografica Being Gio e Mirko. Il lavoro di reportage, svoltosi tra settembre e ottobre 2021,

ha visto l'autore, Marco Foglia (vincitore di "Edition 365", il concorso indetto da 1854 e dal The The British Journal of Photography in collaborazione con NewArt.City), alle prese con la documentazione di ogni aspetto di Nascondino, al fine di creare un racconto che potesse parlare sia del progetto pedagogico-teatrale che dell'adolescenza ai giorni nostri.

DOVE, QUANDO e PREZZI

Teatro San Babila

Corso Venezia, 2/A, 20121 Milano

Calendario degli spettacoli

18 febbraio 2022 ore 20.30

19 febbraio 2022 ore 15.30 e ore 20.30

20 febbraio 2022 ore 15.30

Biglietti online: https://bit.ly/3uHaudK

Biglietteria telefonica:

02 46513734 - dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17

BIGLIETTI

(inclusa prevendita)

Intero - € 27

Over 65 - € 25

Studenti - € 12

Under30 - € 20

Insegnanti di ruolo - € 20

www.nascondinolospettacolo.it

info@teatrosanbabilamilano.it

Giuseppe Di Falco

per "i perFORMErs - produzioni artistiche"

e

Montessori Brescia Società Cooperativa Onlus

presentano

NASCONDINO

di Tobia Rossi

Regia di Fabio Marchisio

Musiche di Eleonora Beddini

con il contributo pedagogico del prof. Raffaele Mantegazza

con

ANDREA MANUEL PAGELLA

LUCA VERNILLO DE SANTIS

Assistente alla regia_Karima Ranghetti

Scenografie_Selena Poppy Zanrosso

Produzione esecutiva_Giuseppe Di Falco, Rosa Giudetti

Foto_Marco Foglia