BWW Previews: L'UOMO CHE RIDE all'AUDITORIUM SAN DOMENICO

Sarà in scena a Foligno i prossimi 22 e 23 gennaio 2022, la prima nazionale del nuovo musical L'uomo che ride, composto da Marco Grieco con testi e libretto di Matteo Angeletti e Lorenzo Dionigi. Quest'ultimo ne cura anche la regia, mentre le coreografie sono affidate a Lucia Dionigi.

ISPIRATO AL TESTO ORIGINALE DI Victor Hugo

Il musical L'uomo che ride si propone il fine ultimo di raccontare la storia del

capolavoro di Victor Hugo, mischiando fortemente gli elementi del teatro classico con quelli del musical anglosassone ma con una vena prettamente Italiana e latina con un chiaro rimando, per quanto riguarda la messa in scena, alla commedia dell'arte. Partito infatti dall'idea originale di The Grinning Man della produzione inglese dell'Old Vic Bristol, che racconta l'uomo che ride come fosse una fiaba, con tanto di lieto fine, questo musical si propone di riportare la trama verso quella narrata originariamente dal suo autore francese.

Per alleggerire una storia molto triste e cruda dal punto di vista umano e sociale,

rendendola così fruibile anche ad un pubblico più giovane, gli strumenti drammaturgici utilizzati sono le musiche che lasciano lo spettatore avvolto in un mondo onirico e altresì lo abbandonano al perenne dubbio, che nasce dal ricercato contrasto tra musiche e testi, di assistere a una storia vera.

L'equilibrio tra narrazione e performance, che si alterna durante tutta la durata del

musical, lascia sempre nell'incertezza lo spettatore su quale evoluzione la vicenda possa prendere, alternando parti prettamente drammatiche, parti ironiche ed altresì di alta performance visiva.

UN FINALE APERTO

La trama è rispettata nella sua interezza. Il "finale aperto", però, offre nella scena dei saluti una lettura diversa, mostrando come la realtà narrata e la vita reale possano a volte somigliarsi, lasciando un gusto meno amaro sulla bocca dello spettatore.

Grande importanza è data all'ensemble, protagonista delle numerose parti coreografiche e corali rendendolo quasi centro di una storia che si dipana intorno ad esso.

Visti i suddetti strumenti è importante precisare che l'impianto dello spettacolo è

pensato per essere molto smart, facilmente trasportabile e consta di 10 performer,

permettendo anche a teatri di piccole e medie dimensioni di approcciare questo musical.

Allo stesso tempo si può prevedere una versione "BIG " aumentando l'apparato

scenografico.

L'ambientazione, di cui vi è richiamo anche in alcune musiche, è steampunk il che

conferisce anche a livello visivo, una atemporalità e una certa sensazione di storia

fantastica ma basata assolutamente su fatti che potrebbero accadere ai giorni nostri o, come è in realtà, che sono accaduti non più di tre secoli fa.

In definitiva, lo spettacolo così come è pensato, si propone di esaltare la fantasia di

chi lo sta guardando lavorando per mezzo di immagini e musiche evocative, così da

ottenere "l'equilibrio perfetto" tra entertainment ed emozione, lasciando la libertà ad ogni spettatore di creare il proprio finale.

Queste le date finora disponibili in attesa di definizione del successivo tour:

Auditorium San Domenico - Foligno 22/23 gennaio 2022:

Teatro San Rocco - Seregno 12/13 Marzo

Teatro Signorelli - Cortona 25 Marzo

