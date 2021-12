BWW Previews: IL NATALE CHE VORREI al TEATRO ROMA

Tornerà in scena Il Natale che vorrei il musical natalizio scritto e diretto da Fausto Verginelli in scena il 18 e 19 dicembre al Teatro Roma in via Umbertide 3 a Roma.

Il musical in questa nuova versione si è arricchito di due nuovi brani originali e si presenta come già nella scorsa edizione come un must per adulti e bambini come indica lo stesso regista nelle sue note qui di seguito riportate:

"Mentre gli Elfi sono già al lavoro per i preparativi della festa più importante dell'anno, Babbo Natale viene rapito da tre personaggi cattivi delle fiabe: Capitan Uncino, la cattiva regina Grimilde e la bellicosa Regina di Cuori.

Tutti e tre vivono un disagio che li affligge da sempre, che li spinge a rapire Babbo Natale e a scrivere una lettera di riscatto agli Elfi.

Il segnalatore di posta in arrivo avvisa che la lettera del riscatto è finita nella grande bolla delle cattive azioni, dove solo i bambini dal cuore buono possono entrare e prendere la lettera da consegnare agli Elfi.

Solo grazie al contenuto della lettera potranno conoscere le intenzioni dei tre Malvagi e raggiungere il luogo del sequestro .

Saranno proprio i bambini ospiti nella "grande casa" di babbo natale, venuti per assistere allo spettacolo de "Il Natale Che Vorrei", che avendo assistito in diretta al rapimento di Babbo Natale, attraverso i contributi video con cui inizia lo spettacolo, che potranno aiutare gli Elfi a salvare Babbo Natale.

Attraverso una rappresentazione dinamica dell'intreccio, di situazioni, canzoni e coreografie, si racconta una storia che coinvolge gli spettatori in un mondo magico e fantastico.

Si tratta infatti si uno spettacolo anche interattivo, con una dimensione metalinguistica in cui adulti e bambini, che rappresentato il trascorrere delle generazioni, vengono coinvolti e diventano protagonisti insieme agli Elfi, di alcuni accadimenti che portano avanti il racconto dello spettacolo.

E' infatti proprio grazie all'aiuto dei bambini in sala e metaforicamente di tutti bambini del mondo, che gli Elfi possono finalmente leggere al mondo la richiesta del riscatto: "Babbo Natale dovrà portare un regalo speciale anche a i tre malvagi durante la notte di Natale, altrimenti, recita la lettera non lo rivedrete più e il Natale finirà per sempre ".

Gli Elfi e i bambini riusciranno così a salvare Babbo Natale, il quale farà capire ai cattivi la ragione per la quale non ha mai consegnato loro , un dono la notte di Natale. Babbo Natale, mostrerà ai tre "buffi" cattivi, la differenza tra il bene e il male, dimostrandogli che il loro terribile gesto è dettato dal loro stesso disagio, e rivolgendosi alla platea: "Solo chi cresce con la gioia e la serenità e non conosce soltanto il male, da grande potrà donare amore"

Con questo spettacolo ho voluto utilizzare la pervasività dell'immaginario e la favolosità del teatro per portare anche gli adulti a riflettere con un linguaggio semplice su temi come l'amicizia, la condivisione e la diversità', e come recita Babbo Natale : "essere diversi significa essere unici, come unica è la grande festa del Natale ... Che Vorrei! "

Info e Prenotazioni:

Tel. 06.661307201

Mobile: 393.9211693

Mail: prenotazioniteatro@crescereinsieme.org

CRESCERE INSIEME presenta

il musical

"IL NATALE CHE VORREI"

Regia, testo, musica e versi delle canzoni originali

di FAUSTO VERGINELLI

Con

FAUSTO VERGINELLI - Elfo Heo

ROBERTO GIANNUZZI - Elfo Tip

FABIOLA MANDOLIA - Elfo Tap

CHIARA CARPENTIERI - Elfo Tic1

SALVATORE BANDIERA - Elfo Tic2

SIMONA SORBELLO - Elfo Tac

e con

ANTONIO TOMA - Babbo Natale

Direzione Musicale e Arrangiamenti

MATTEO FERREA per WAVETOWN STUDIOS

Luci, Suono e Mix STEFANO MESCHINI

Contributi Video MARTA GERVASUTTI

Scenografia SCENO-TECNICA CRESCERE

Costumi GLORIANA MANFRA

Grafiche Scene DARIA MINUZZO

Prodotto da CRESCERE INSIEME srl

https://www.facebook.com/natalechevorrei/

@natalechevorrei

SHOW - LINK TRAILER :

https://youtu.be/dcdeRldztBo