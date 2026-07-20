Review: BEATLES AN BORD at Boulevardtheater Bremen

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Zur Premiere von „Beatles an Bord“ im Boulevardtheater Bremen durfte ich einen unterhaltsamen Abend erleben, der vor allem eines war: eine liebevolle Hommage an die Musik der Beatles.

Das Konzept eines Jukebox-Musicals verspricht genau das, was man erwartet: bekannte Songs, eingebettet in eine humorvolle Geschichte. Überraschungen in dieser Hinsicht gab es zwar nicht, aber das musste es auch gar nicht. Gerade Klassiker wie „I Want to Hold Your Hand“ bekamen eine charmante Interpretation und sorgten für beste Stimmung im Saal.

Besonders gefallen haben mir die Einspieler des Piloten, der zwar konsequent Jean-Pierre mit Vornamen hieß, bei jeder Durchsage aber einen anderen französischen Nachnamen trug. Mal Macron, mal de Gaulle und viele weitere. Das war ein Running Gag, der beim Publikum immer wieder für Lacher sorgte.

Meine persönliche Favoritin des Abends war einmal mehr Miriam Distelkamp, die mich mit ihrer Ausstrahlung und Präsenz überzeugt hat. Das soll die Leistungen der beiden anderen Darstellerinnen allerdings keineswegs schmälern. Alle drei harmonierten hervorragend miteinander und trugen die Inszenierung mit viel Spielfreude und sichtbarem Spaß.

Das Bühnenbild wirkte für ein technisch so modernes Theater bewusst etwas antiquarisch. Das passte letztlich ganz gut zum Stil der Inszenierung. Gleichzeitig zeigte sich dort aber auch mein einziger größerer Kritikpunkt: Ein Teil des Humors erinnerte mich sehr an klassische ZDF-Unterhaltung der 1970er und 1980er Jahre. Vor allem die immer wiederkehrenden Witze über die französische Sprache und den französischen Akzent wirkten auf Dauer etwas überstrapaziert. Hier hätte ich mir modernere oder abwechslungsreichere Pointen gewünscht.

Davon ließ sich das Premierenpublikum allerdings kaum bremsen. Die Stimmung war hervorragend, es wurde viel gelacht, mitgesummt und am Ende begeistert applaudiert. Genau dafür ist Boulevardtheater schließlich da: einen unbeschwerten Abend mit viel Unterhaltung zu bieten.

Mein Fazit: „Beatles an Bord“ ist eine charmante, musikalische Komödie, die vor allem Beatles-Fans viel Freude bereiten wird. Wer die Songs der Fab Four liebt und einen humorvollen Abend im Boulevardtheater verbringen möchte, wird hier bestens unterhalten. Trotz meines kleinen Kritikpunkts beim etwas altmodischen Klischeehumor bin ich mit einem Lächeln nach Hause gegangen und wünsche der Produktion viele erfolgreiche Vorstellungen.

https://boulevardtheater-bremen.de/beatles-an-bord

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