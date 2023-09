October Lineup Set For SchauSpielHaus

der Oktober steht im SchauSpielHaus ganz im Zeichen fortgesetzter Serien: Folge III und IV der Antikenserie ANTHROPOLIS in der Regie von Karin Beier – Ödipus und Iokaste – verfolgen weiterhin die tragischen Verflechtungen um die Stadt Theben und deren Herrscher*innen. Im MalerSaal erarbeitet Christoph Marthaler ausgehend von Texten von Emily Dickinson mit Im Namen der Brise den zweiten Teil einer kleinen kammermusikalischen Trilogie. Und SIGNA sind wieder zurück am Haus mit Das 13. Jahr, ihrer bereits fünften Performance-Installation seit Beginn der Intendanz von Karin Beier. Im Jungen SchauSpielHaus setzt Hässliche Entlein frei nach Christian Andersen das erfolgreiche Format des SchauSpielRaums fort.



Mit Ödipus hat Sophokles ein Meisterwerk der Literaturgeschichte geschrieben. Bis heute inspiriert die Tragödie zu zahlreichen Neudeutungen des Macht- und Wahrheitskomplexes, dem eine Gesellschaft unterliegt, worum es auch Roland Schimmelpfennig und Karin Beier in der dritten Folge der Antikenserie ANTHROPOLIS geht. Es spielen Christoph Jöde, Karin Neuhäuser, Ernst Stötzner, Devid Striesow, Julia Wieninger, Michael Wittenborn und ein Chor. Die Uraufführung ist am 13/10 im SchauSpielHaus.



Iokaste (ANTHROPOLIS IV) ist von der Mythenbearbeitung des Euripides unter dem Titel Die Phoenissen und der älteren Tragödie Sieben gegen Theben von Aischylos inspiriert. Schimmelpfennigs Text dreht die Schraube weiter ins Hier und Jetzt. Seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges im Februar 2022 ist diese Geschichte über einen mörderischen Bruderkonflikt und gescheiterte Diplomatie von erschreckender Aktualität. Es spielen Paul Behren, Daniel Hoevels, Josefine Israel, Maximilian Scheidt, Ernst Stötzner, Julia Wieninger und Michael Wittenborn. Die Uraufführung ist am 27/10 im SchauSpielHaus.



In seiner neuen Arbeit begegnet Christoph Marthaler Emily Dickinson und knüpft damit an seinen Hölderlin-Abend Die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten aus der Spielzeit 2020-21 an. Im Namen der Brise ist der zweite Teil einer kammermusikalischen Trilogie im MalerSaal über drei Autor*innen aus verschiedenen Jahrhunderten und entgegengesetzten Himmelsrichtungen, mit denen Christoph Marthaler sich auf seine ganz eigene Weise verbunden fühlt. Die Uraufführung u. a. mit Josefine Israel, Sasha Rau und Samuel Weiss ist am 14/10 im MalerSaal.



Das dänisch-österreichische Performance-Kollektiv SIGNA erarbeitet nach ihrer letzten erfolgreichen Produktion Die Ruhe, die zum Theatertreffen 2022 nach Berlin eingeladen war, eine neue immersive Theaterarbeit am SchauSpielHaus. In Das 13. Jahr wird – komplementär zur Antikenserie ANTHROPOLIS, die sich mit den Gründungsmythen einer Stadt beschäftigt – das Paralleluniversum einer Dorfgemeinschaft simuliert. Erstmals wirken in der Performance auch Spieler*innen des Ensembles mit: neben Neuzugang Linn Reusse auch Ute Hannig, Bettina Stucky, Sachiko Hara, Daniel Hoevels, Josef Ostendorf und Lars Rudolph. Die Uraufführung ist am 21/10, der Vorverkauf für alle Vorstellungen beginnt am 8/9.



Im Jungen SchauSpielHaus hat am 28/10 eine neue SchauSpielRaum-Produktion Premiere. Hässliche Entlein – schamlos nach Hans Christian Andersen für ein junges Publikum ab 11 Jahren beschäftigt sich mit der Frage: Ein Schwan werden – wollen wir das überhaupt?



Im Rahmen des Harbour Front Festivals sind im Oktober fünf Veranstaltungen im SchauSpielHaus zu erleben. Neben einer Spezialausgabe des Writers' Thursday sind zu Gast: Sebastian Fitzek mit Stephan Kampwirth, Dirk Rossmann und Ralf Hoppe mit Eckart von Hirschhausen sowie Daniel Kehlmann und Richard Ford. Charly Hübner und das Ensemble Resonanz begeben sich am 2/10 und 3/10 mit mercy seat – winterreise noch einmal auf eine „Séance zwischen Franz Schubert und Nick Cave“ und Sophie Passmann liest aus ihrem neuen Buch Pick me girls.



Außerdem finden drei Abende in Zusammenarbeit mit dem Centralkomitee Hamburg statt: Michel Abdollahi moderiert einen weiteren Abend in Solidarität mit den protestierenden Menschen in Iran: Echoes of Resilience: Die iranische Revolution Redux am 20/10. Bodo Wartke erzählt 14 Rollen übernehmend die Geschichte von Ödipus, König von Theben (22/10) und Siegfried & Joy zünden am 24/10 für einen Abend ihre Zaubershow auf der Bühne des SchauSpielHauses.



Nähere Informationen zu diesen und allen weiteren Veranstaltungen im Oktober finden Sie im Spielplan des SchauSpielHauses, den Sie über den untenstehenden Link herunterladen können. Honorarfreies Bildmaterial finden Sie wie gewohnt und nach Verfügbarkeit im Pressebereich auf unserer Website.



Und zuletzt noch eine Neuigkeit in eigener Sache: Ab Montag, den 28/8 trete ich, Juliane Gaebler, als Kommunikationsleitung und Pressesprecherin die Nachfolge von Anna Röckl an, die das Haus zum Ende der Spielzeit 2022-23 verlassen hat. Ich freue mich sehr darauf, Sie kennenzulernen und auf eine fortgesetzt gute Zusammenarbeit!