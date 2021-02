Théâtre des Champs-Elysées Presents Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Les Wesendonck-Lieder de Wagner illuminés par Anja Harteros et la rare et unique symphonie de César Franck.

The performance takes place on 2 February.

L'on sait le talent et la sensibilité d'Anja Harteros dans l'art du lied avec orchestre dont les célèbres Wesendonck-Lieder qui défient la loi du genre en sollicitant tout autant la voix qu'une nécessaire intériorité, donnant à ces cinq brèves poèmes un parfum comme nuls autres. Autre univers que celle de l'unique symphonie composée par César Franck en 1889, un an avant sa mort. Et pourtant elle n'est pas sans évoquer Wagner par une forme de composition cyclique alors même qu'à cette époque, il est de bon ton en France d'être patriotique et donc de détester l'art germanique. Nous sommes bien en présence d'une page puissante et originale, composée des climats les plus contrastés et poétiquement lumineuse.

Programme:

Wagner Wesendonck-Lieder

Franck Symphonie en ré mineur

Learn more at https://www.theatrechampselysees.fr/saison/orchestre/orchestres-invites/orchestre-philharmonique-du-luxembourg.