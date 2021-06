Orchestre de chambre de Paris will perform at Theatre des Champs-Elysees in September.

Lars Vogt | direction

Mario Häring | piano

Timothy Ridout | alto

Asya Fateyeva | saxophone

Marina Chiche | présentation

Une rentrée de l'Orchestre de chambre de Paris sous le signe de la bonne humeur et du partage.

Learn more at https://2022.theatrechampselysees.fr/saison/orchestre/orchestre-de-chambre-de-paris/french-boeuf-de-rentree.

PROGRAMME

FRENCH BŒUF DE RENTREE : PLACE AUX JEUNES !

Œuvres de Rameau, Hummel, Ravel, Mozart, Saraste, Clara Olivares

Accueil en musique sur le parvis à partir de 19 h (sous réserve de la situation sanitaire)

A LIRE

Parce que les bons souvenirs d'hier promettent les belles soirées de demain, le French Bœuf de rentrée fera en septembre un retour attendu. Inauguré la saison dernière, son principe reste le même : de jeunes artistes internationaux réunis en toute décontraction, un programme inspiré par l'humeur et l'ambiance festive, où se côtoient cette année Rameau et Ravel, Mozart et Sarasate, Falla et Clara Olivares... Pour cette deuxième édition présentée par Marina Chiche, Lars Vogt a misé sur l'un de ses plus brillants élèves, le pianiste allemand Mario Häring. Il sera rejoint par l'altiste britannique Timothy Ridout et la saxophoniste ukrainienne Asya Fateyeva. Joie de vivre, fantaisie, curiosités musicales : c'est l'effet bœuf !

COPRODUCTION Orchestre de chambre de Paris / Théâtre des Champs-Elysées