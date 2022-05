DAPHNIS ET CHLOE Comes to ThÃ©Ã¢tre du Capitole Next Month

Daphnis et Chloé est un ballet, plus précisément une symphonie chorégraphique avec chœur, écrite par Maurice Ravel, et l'une des plus belles oeuvres de musique française. Le ballet a été créé le 8 juin 1912 à Paris au Théâtre du Châtelet par la troupe des Ballets russes. Un siècle plus tard, une relecture est confiée au célèbre chorégraphe Thierry Malandain qui nous dit trouver son inspiration par la voie de l'impressionnisme, comme une peinture de ballet.

Cette création mondiale sera précédée d'une relecture par Thierry Malandain du mythique L'Après-midi d'un faune de Debussy. L'expression de la sensualité dans le rêve et le fantasme y fera écho à l'innocence et à la passion amoureuse de Daphnis et Chloé. Une soirée exceptionnelle à la Halle aux grains avec la réunion des trois forces vives de la Maison Capitole : le Ballet, le Chœur et l'Orchestre dirigé par Maxime Pascal, pour l'une des plus belles fresques musicales et chorégraphiques.

Performances run 26-30 June 2022.

