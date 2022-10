Review: COME FROM AWAY at Fredericia Musicalteater

Click Here for More on COME FROM AWAY

"PUHA!". Da orkestret lukker ballet og lyset tændes til pause, må jeg lige trække vejret dybt. En kombination af "jeg skal lige have mine følelser på plads" og "hold da op for et energibrag". "Come from away" er en usædvanligt energisk, hæsblæsende og vidunderlig forestilling, der satte gang i alle følelser hos denne anmelder på Fredericia Musicalteater.

Først er jeg nødt til at kommentere, hvor tilfredsstillende det er, at sætte sig i salen på teateret midt i Fredericia. Musicalen har gode kår i Danmark, hvor vi bliver forkælet med store, flotte produktioner. Men det er nu noget helt særligt for mig at komme til byen. Jeg har rundet 20 års jubilæum i salen, der har budt på så mange gode musicals. Og når jeg kigger på nogle af aktørerne på scenen, har jeg også været med på deres rejse.

"Come from away" er en nyere musical og ikke særlig kendt af det almene Danmark. Måske det er derfor, at salen denne aften ikke er fyldt? Da jeg forlader salen er det med tanken, at her burde være udsolgt hver aften, for hold nu op folk går glip af en god oplevelse! Her er hjertevarme, næstekærlighed og plads til de store følelser, der hurtigt kunne blive til følelsesporno, hvis ikke det var for den usædvanligt fine opsætning, det er. Handlingen er centreret om terrorangrebet i New York 11.09.2001. Luftrummet over USA lukkede ned og den lille canadiske by, Gander, får dirigeret adskillige fly til deres lufthavn. Gander består af blot 9.000 indbyggere, og med 38 fly og 7.000 passagerer fra forskellige nationer og ikke mindst religioner, må byen stå sammen om at løse den opgave at huse og brødføde dem. Forestillingen spiller på tolerance. Tolerance overfor forskelligheder og religion. Vi ser både de grimme, men bestemt også de gode sider af den menneskelige natur.

Gad vide om Fredericia Musicalteater vidste, hvor aktuel forestillingen ville blive, da de købte den?! Temaet er evigaktuelt, men med situationen i Ukraine, står den lige nu ekstra stærkt. For hvad er det, vi mennesker kan, når vi står sammen? Det viser "Come from away" på en rørende måde.

Jeg havde ikke forventet, at jeg ville blive personligt investeret i forestillingen. Flere personlige oplevelser - og naturligvis min egen oplevelse af terrorangrebet - fik følelserne helt frem. Flere gange måtte jeg tørre tårer væk, sippe lidt vin for klumpen i halsen og knuden i maven fornægtede sig ikke. Gudskelov bærer forestillingen følelserne. Så lige når jeg er ved at kløjs i det hele, kommer der en forløsning gerne i form af en dårlig joke. Så letter det hele, og mine tårer bliver til lattertårer. Det er en hårfin balance, hvor jeg ikke har set den finere løst længe. Manuskriptet er virkelig godt, og Mads Æbeløe Nielsen har lavet en virkelig fin og moderne oversættelse.

En af de ting, der står stærkest for mig er, at denne forestilling er en holdpræstation. Alt hænger sammen fra koreografi til scenografi over musikken til castet på scenen som en fuldendt symbiose. Der er ingen egentlige hovedroller, men flere med lige vigtige fremtrædende roller. Det giver en helt anden energisk dynamik, da langt de fleste numre er med hele castet i lækker koreografi. Jeg skal love for, at det er to timer med fuld knald på. Da orkesteret går på scenen, når forestillingen kun nye højder. Som publikum sidder jeg med en fornemmelse af, at alle involverede synes, at det er ligeså stor en fest at være med til, som for os at overvære! Jeg vil ihvertfald gerne være en ægte New Foundlænder! Jeg har lyst til at drage til Gander og drikke irsk whisky og danse på bordene!

Musikken er noget så sjældent som keltisk folk, og der er både harmonika, violin, fløjte og rumsterstang. Det slår mig, hvor godt musikken blender ind i handlingen. Det komplementeres kun af Benjamin la Cours enkle og effektive scenografi.

Jeg vil virkelig anbefale på det varmeste at tage ind og se "Come from away". I efterårets kulde og i Ukraines daglige udfordringer, bliver man varm og blød om hjertet. Det er en helstøbt forestilling med et cast, der på smukkeste vis bærer handlingen. Det er et sansebombardement, du ikke har lyst til at tage hjem fra. Min sidste manglende stjerne skyldes småting, der ikke fortjener spalteplads.

Gå ind og se "Come from away" og tag hjem og hav lyst til at blive et bedre menneske!

Foto: Rumle Skafte

DET KREATIVE TEAM

Thomas Agerholm, instruktør

Benjamin la Cour, scenograf

Martin Konge, kapelmester

Kim Ace, koreograf

Mads Æbeløe Nielsen, oversættelse

Thilde Jensen, kostumedesigner

Martin Jensen, lysdesigner

Agerholm & la Cour, videodesign

Tim Høyer - Tone Art Aps, lyddesigner

Jonas Vestergaard, rekvisitør

MUSIK

Martin Konge. kapelmester

Lars Daugaard, trommer

Casper Facius, percussion

Jakob Rosendahl Povlsen, violin

Kara Lochridge, fløjter

Steffen Schackinger, mandolin

Jens Kokholm, guitar

Allan Nagel, bas

MEDVIRKENDE

Anne Fuglsig

Christian Damsgaard

Jacob Prüser

Jean Michel

Johanne Milland

Katrine Skovbo

Lars Mølsted

Mads Æbeløe Nielsen

Maria Skuladottir

Nicoline Siff Møller

Oliver Aagaard-Williams

Søren Bech-Madsen

Ulla Ankerstjerne

Aviaya Steinø

Mira Andrea Balloli

Rosa Kuhlmann Gehl