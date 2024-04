Review: URINETOWN at Østre Gasværk Teater

Enter Your Email to Unlock This Article



Det er egentlig noget pis at gå ind og se Urinetown på Østre Gasværk Teater. Man risikerer både at blive underholdt og komme til at grine. Og så er Silas Holst ikke med!

Faktisk vil det rettere være pis IKKE at gå ind og se musicalen om tissebyen, Urinetown. Udover, at det er en underholdende og skarp musical, går man også derfra med mulighed for at reflektere.

Gasværket står for mig som det perfekte rum at opsætte Urinetown. Den grå, triste og slumagtige scenografi skabt af scenograf Nevena Prodanovic passer fortrinligt ind i gasværkets rå, grå betonrum. I en to-plans scenografi formår Nevena at skabe en voluminøs scene, som skuespillerne formår at fylde ud og bruge. Her er skrald, skrot og beskidt afspejlende den dystopiske og triste fortælling, publikum får fortalt.

Urinetown er i en nær fremtid nået til vandmangel, og der er derfor rationering på brug af toiletterne. Der er selvfølgelig en magtelite, der tager sig godt betalt for at forrette sin nødtørft (Kurt Ravn). Og naturligvis en bydel med en ung mand, der gør oprør, for at skabe et bedre liv for alle (Thor Vestergaard). Man skulle tro, at det var en Disneymusical, hvis ikke det var for handlingens morbide udvikling. Det er mere "Jesus Christ Superstar", hvor helten dør, end "Frost", hvor alting ender godt til sidst. I en overteatralsk, karikeret tilgang til musical, overdrives samtlige fordomme om måden at spille musical på i sang, dans og skuespil. Og det er muligvis det, jeg holder mest af ved Urinetown. Og kender man sine musicals, så er det bare at gå på jagt efter referencer. De er både tydelige og godt gemt af vejen. Selvom man måske ikke kender forestillingen i forvejen, vil man lynhurtigt blive trukket ind i den humoristiske og spiddende tekst og den catchy og ørehængende musik.

Urinetown spilles af ti dygtige, kompetente performere, der får sin sag for, når der skal spilles et væld af forskellige roller. Kun enkelte af dem har samme rolle hele vejen gennem. Det er meningen, at publikum skal gennemskue det, og købe sig ind i den præmis omkring karikering af genren. Det begejstrer mig, så stort et aldersspænd forestillingen præsenterer. Her er unge, midaldrende og den aldrende (stadig skarpe) Kurt Ravn.

Stærkest på dagen står historiens fortæller og politibetjent, Mads Rømer Brolin-Tani. Sammen med hans sidekick Lille Sally, Sicilia Gadborg, holder de tempo og humoren oppe med stykkets stærke pointer. Castet som helhed supplerer hinanden godt. De danser, spiller og synger, så publikum sidder hæsblæst og målløs tilbage af beundring. De viser hvorfor, det er så vigtigt at benytte musicalperformere til musicals. Niveauet er højt på alle parametre. Især er jeg imponeret over koreografien, hvor instruktør og koreograf Kim Ace Schjerlund har formået at få skabt en alsidig, stærk koreografi, der får alle med i et fedt mashup af forskellige stilarter. Alt bakket op af et velklingende orkester.

Urinetown er virkelig underholdende. Alligevel skal jeg desværre 20 minutter ind i forestillingen, før jeg føler mig til rette. Dels misser jeg en del af det teksttunge manuskript, der drukner i dårlig lyd og for høj musik. Dels falder nogle af de karikerede elementer helt til jorden i starten, hvor de bliver overgjort, og det bliver ikke morsomt. Det bliver gudskelov bedre efter de første 20 minutter - og andet akt kører stærkt og uden problemer. Jeg kunne have ønsket, at første akt havde haft samme timing af humoren, som castet leverer i andet akt.

Der er selvfølgelig en pointe i forestillingen. En pointe vi kan tage med os derfra i denne tid med klimaforandringer. For hvor galt kan det gå, hvis vi kun tænker på i dag? Aldrig på i morgen? Kan vi lærer noget af forestillingen mon? Der er i hvert fald gjort en indsats i et samarbejde med Danske Vandværker, der har nudget overalt i Gasværket. Det er egentlig ikke noget pis! Til gengæld er det noget pis, at forestillingen kun har tre forstillinger tilbage! Så skynd dig at få købt en billet og forbered dig på en sjov, humoristisk aften.

Medvirkende :

KURT RAVN

JULIE STEINCKE

MADS RØMER BROLIN-TANI

Maria Skuladottir

SICILIA GADBORG

KIM ACE SCHJERLUND

THOR VESTERGAARD

MAX-EMIL NISSEN

KATRINE SCHMIDT NØRGAARD

MADS ÆBELØE NILSEN

foto: Søren Malmose

DET KREATIVE HOLD

INSTRUKTØR OG KOREOGRAF

KIM ACE SCHJERLUND

KAPELMESTER

THOMAS MØLLER

SCENOGRAF

NEVENA PRODANOVIC

KOSTUMEDESIGNERE

ANNA JUUL HOLM & MULLE SEISTRUP

LYSDESIGNER

BRIAN NJIE

LYDDESIGNER

TIM HØYER