DRIP TEKHNE is Now Playing at DET KGL. Teater

Glæd jer til at opleve den australske koreograf Adam Linder for første gang i Danmark på Skuespilhusets Store Scene. Han er én af de mest fremtrædende skikkelser på den internationale dansehimmel og er kendt for sin nyskabende tilgang til scenekunst. Han har skabt forestillinger til nogle af de mest prestigefyldte scener i verden som fx MOMA i New York, og hans værker er scenografisk overlegne med et enestående forhold til fysikalitet og rytme.

Ofte beskrives hans værker som både jordnære, industrielle og urbane, men også med tydelige referencer til klassisk ballet. Verdenspremieren på Skuespilhusets Store Scene er inspireret af temaet evolution og er struktureret i fire dele. Her møder vi de primitive/dyriske kroppe, der udvikler sig til hybride mekaniske kroppe og videre til tænkende, socialiserede individer. Til sidst forvandles kroppene til et dansende fællesskab — en fejring af dans som en unik teknisk udnyttelse af vores biologi.

Drip Tekhne bliver en danseoplevelse ud over det sædvanlige!

Publikumsarrangementer:

D. 19. Oktober kl. 19.15:

Premiere Talk med Adam Linder og Shahryar Nashat med fokus på tilblivelsen af Drip Tekhne, kunstnerisk samarbejde og værdisætningen af kunst i vores samfund.

D. 20. Oktober kl. 16.30:

Introduktion til Drip Tekhne

D. 20. Oktober kl. 19.30:

Introduktion til Drip Tekhne

D. 21. Oktober kl. 19.00:

Art Talk med fokus på kuratoriske, økonomiske og politiske realiteter omkring at drive dansekompagnier i Norden med Carte Blanche (NO), Norrdans (SE), Iceland Dance Company (IS), Holstebro Dansekompagni (DK) og Dansk Danseteater (DK)

STØTTET AF:

Augustinus Fonden

Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden

William Demant Fonden

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond

Hoffmann og Husmans Fond

