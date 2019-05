BWW Feature: SÃ†SONAFSLÃ˜RING at Ã˜stre GasvÃ¦rk

OFFENTLIGGØRELSE AF DEN NYE TEATERSÆSON 19/20 PÅ ØSTRE GASVÆRK TEATER, DER BYDER PÅ MASSER AF MUSIK

LA BOHÈME

- dansk og internationalt topcast i nyopsætning af Puccinis berømte opera

Et internationalt topcast møder nogle af de allerbedste danske sangere, når instruktøren Amy Lane fra Royal Opera London placerer Puccinis berømte drama ind i en tidsmaskine og sætter kursen mod 1920. En strygekvartet akkompagnerer og forfølger 1920'ernes på én gang smukke og beskidte rendestenslyd.



Spilletid- og sted: 16. nov - 8. dec 2019 / Østre Gasværk Teater

Medvirkende: Peter Lodahl, Yana Kleyn, Mark Stone, Yungpeng Wang, Jens Søndergaard, Helle Gössler, Nicolai Elsberg mfl.

Musikere: fra Copenhagen Phil & CPH Opera Festival

Kapelmester: Erik Kaltoft

Instruktion: Amy Lane

Scenografi: Emma Ryott

Idé & musikalsk koncept: Peter Lodahl



LA BOHÈME er en co-produktion med CPH Opera Festival og gennemføres med støtte fra Bikubenfonden og Den Danske Forskningsfond.

SIGURD FORTÆLLER OM DE GRÆSKE GUDER

- en teaterkoncert for hele familien

Østre Gasværk Teater satser i den nye sæson på det yngste publikum, når det gamle gasværks rå kuppel forvandles til et farverigt mytologisk univers, og historierne om de græske guder foldes ud med Sigurd Barrett i front som fortæller. Teaterkoncerten er for hele familien.



Spilletid- og sted: 19. sep - 20. okt 2019 / Østre Gasværk Teater

Medvirkende: Sigurd Barrett, Camilla Bendix, Peter Oliver Hansen, Eskild Dohn, Martin Klausen, Mikkel Riber & dansere

Manuskript: Sigurd Barrett

Instruktion: Louise Schouw

Scenografi: Rikke Juellund

SIGURD FORTÆLLER OM DE GRÆSKE GUDER er en co-produktion med Sigurd Barrett

VILD MED DANS - THE MUSICAL

- tv-succesen bliver til teater for første gang nogensinde

Vild med dans er rullet over skærmen gennem talrige sæsoner, og nu bliver den verdensomspændende tv-succes for første gang nogensinde omsat til teater, når Østre Gasværk Teater får premiere på VILD MED DANS - THE MUSICAL med danserne fra tv.



"Jeg er stolt af, at Østre Gasværk Teater bliver det første teater i verden, som lader 'Vild med dans' folde sig ud på scenen som musical med drama, musik og masser af dans. Jeg glæder mig til at give TV-succesen et helt nyt liv under Østre Gasværks kuppel, hvor der venter publikum én af sæsonens helt store oplevelser."

- Emmet Feigenberg, teaterdirektør



Spilletid- og sted: 22. feb - 28. april 2020 / Østre Gasværk Teater

Medvirkende: Morten Kjeldgaard, Michael Olesen, Asta Björk, Mille Gori, Niels Ellegaard, Lise Koefoed, Troels Thorsen, Julie Agnete Vang, Camilla Bendix m.fl.

Manuskript: Thomas Markmann

Instruktion: Rolf Heim

Scenografi & kostumer: Karin Betz

Koreografi: Peter Friis





