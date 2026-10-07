ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST to Open in U.S. and Canada
Directed by Wen Muye and starring Shen Teng, the film centers on a chef who builds community amid conflict in the Middle East.
ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST, a Well Go USA Entertainment release, is set to open in theaters across the U.S. and Canada on October 9, 2026. The film is China's official entry for the 99th Academy Awards.
The film is directed by Wen Muye and written by Wen Muye, Lang Qunli and Zhong Wei. It is executive produced by Ning Hao. The cast is led by Shen Teng, with Jiang Qiming, Omar Sherif, Li Zhiting and Sherif Sobhy.
The film runs 2026 | 141 minutes | China | Mandarin, Arabic, English with English Subtitles | Color | Not Yet Rated.
United States
New York Metro: New York, NY — Village East 7; New York, NY — AMC Empire 25; New York, NY — Regal Essex Crossing; Brooklyn, NY — Alpine Cinema; Flushing, NY — Regal Tangram; Ridgefield Park, NJ — AMC Ridgefield Park 12; New Rochelle, NY — Regal New Roc; West Nyack, NY — AMC Palisades 21; Deer Park, NY — Regal Deer Park; Stony Brook, NY — AMC Stony Brook 17; North Brunswick, NJ — Regal Commerce Center
Los Angeles / Southern California: Burbank, CA — AMC Burbank 30; Monterey Park, CA — AMC Atlantic Times Square 14; Alhambra, CA — Regal Edwards Alhambra Renaissance; Torrance, CA — AMC Del Amo 18; Torrance, CA — AMC Rolling Hills 20; Orange, CA — AMC Orange 30; Fullerton, CA — AMC Fullerton 20; Norwalk, CA — AMC Norwalk 20; Industry, CA — AMC Puente Hills 20; West Covina, CA — Regal Edwards West Covina; Chino Hills, CA — Chino Hills 18; Ontario, CA — AMC Ontario Mills 30; Ontario, CA — Regal Edwards Ontario Palace
San Francisco Bay Area: San Francisco, CA — Apple Cinemas Van Ness IMAX; San Francisco, CA — Presidio Theatre; Daly City, CA — Daly City 20 + XD, IMAX; San Bruno, CA — Century Tanforan 20 + XD; San Mateo, CA — San Mateo 12; Redwood City, CA — Redwood Downtown 20 + XD; Mountain View, CA — Mountain View Cinema 16; Santa Clara, CA — AMC Mercado 20; San Jose, CA — AMC Eastridge 15; San Jose, CA — San Jose Oakridge 20 + XD; Milpitas, CA — Milpitas Great Mall 20 + XD; Fremont, CA — Century at Pacific Commons + XD; Union City, CA — Union City 25 + XD; San Leandro, CA — San Leandro Bayfair 16
Chicago: Chicago, IL — AMC River East 21
Dallas–Fort Worth: Plano, TX — Legacy 24 + XD; Frisco, TX — AMC Stonebriar 24; Garland, TX — AMC Firewheel Town Center 18; Grapevine, TX — AMC Grapevine Mills 24; Arlington, TX — AMC Parks at Arlington 18
Houston: Houston, TX — AMC Willowbrook 24; Sugar Land, TX — AMC First Colony 24; Stafford, TX — AMC Fountains 18
Washington, DC Metro: Bethesda, MD — AMC Montgomery 16; Rockville, MD — Regal Rockville Center; Alexandria, VA — AMC Hoffman 22; Ashburn, VA — Regal Fox
Boston: Boston, MA — AMC Causeway 13; Dorchester, MA — AMC South Bay Center 12; Framingham, MA — AMC Framingham 16; Danvers, MA — AMC Liberty Tree 20; Marlborough, MA — Regal Solomon Pond
Philadelphia Metro: King of Prussia, PA — Regal UA King of Prussia; Cherry Hill, NJ — AMC Cherry Hill 24; Bensalem, PA — AMC Neshaminy 24; Warrington, PA — Regal Warrington Crossing; Newark, DE — Regal Peoples Plaza
Seattle: Seattle, WA — AMC Pacific Place 11; Bellevue, WA — Lincoln Square Cinema Bistro 22; Federal Way, WA — Century Sea Tac Mall 16 + XD
Atlanta: Atlanta, GA — AMC Phipps Plaza 14; Lawrenceville, GA — AMC Colonial 18; Lawrenceville, GA — AMC Sugarloaf Mills 18
Phoenix: Phoenix, AZ — AMC Desert Ridge 18; Tempe, AZ — Arizona Mills 18 with IMAX; Chandler, AZ — Chandler Fashion Ctr 20
Miami / South Florida: Aventura, FL — AMC Aventura Mall 24; South Miami, FL — AMC Sunset Place 24
San Diego: San Diego, CA — Angelika Carmel Mountain; San Diego, CA — AMC Fashion Valley 18
Las Vegas: Las Vegas, NV — AMC Town Square 18; Las Vegas, NV — Brenden Palm; Las Vegas, NV — Century Orleans 18 + XD
Orlando: Orlando, FL — AMC DINE-IN Disney Springs 24; Orlando, FL — Regal Waterford Lakes
Sacramento: Sacramento, CA — Regal UA Laguna Village; Elk Grove, CA — Elk Grove Laguna 16 + XD
Baltimore: Hanover, MD — Egyptian 24 + XD
Pittsburgh: Homestead, PA — AMC Waterfront 22
Portland: Portland, OR — Portland Eastport Plaza
Detroit / Ann Arbor: Ypsilanti, MI — Ann Arbor 20 IMAX
Cleveland: Valley View, OH — Valley View 24 + XD
Charlotte: Concord, NC — AMC Concord Mills 24
Raleigh–Durham: Durham, NC — AMC Southpoint 17
Nashville: Franklin, TN — AMC Thoroughbred 20
Cincinnati: Newport, KY — AMC Newport on the Levee 20
Kansas City: Olathe, KS — AMC Studio 28
Tampa: Tampa, FL — AMC Veterans Expressway 24
Jacksonville: Jacksonville, FL — AMC Regency 24
New Orleans: Harahan, LA — AMC Elmwood 20
Indianapolis: Indianapolis, IN — Regal UA Galaxy Indianapolis
Hawaii / Oʻahu: Honolulu, HI — Consolidated Ward; Aiea, HI — Consolidated Pearlridge West 16; Mililani, HI — Consolidated Mililani 14; Kapolei, HI — Consolidated Kapolei 16
Other U.S. Markets: Williamsville, NY — Regal Transit Center; Albany, NY — Regal Crossgates; Midlothian, VA — Regal Commonwealth; Oklahoma City, OK — Bricktown 16; Tulsa, OK — AMC Southroads 20; Albuquerque, NM — Albuquerque Rio 24 + XD; Chattanooga, TN — AMC Chattanooga 18; Knoxville, TN — Regal Downtown West
Canada
Toronto / GTA: Toronto, ON — Cineplex Cinemas Yonge-Dundas and VIP; Markham, ON — Cineplex Cinemas Markham and VIP; Richmond Hill, ON — SilverCity Richmond Hill Cinemas; Mississauga, ON — Cineplex Cinemas Mississauga Square One; Ajax, ON — Cineplex Odeon Ajax Cinemas
Vancouver: Vancouver, BC — Cineplex Cinemas Marine Gateway and VIP; Richmond, BC — SilverCity Riverport Cinemas; Langley, BC — Cineplex Cinemas Langley
Montreal: Montreal, QC — Cinema Cineplex Forum
Calgary: Calgary, AB — Landmark 16 Country Hills; Calgary, AB — Scotiabank Theatre Chinook
Ottawa: Kanata, ON — Landmark 24 Kanata; Ottawa, ON — Cineplex Odeon South Keys Cinemas
Edmonton: Edmonton, AB — Scotiabank Theatre Edmonton
Winnipeg: Winnipeg, MB — Cineplex City Northgate
Other Canadian Markets: Burlington, ON — SilverCity Burlington Cinemas; London, ON — SilverCity London Cinemas; Windsor, ON — Cineplex Odeon Devonshire Mall Cinemas; Halifax, NS — Scotiabank Theatre Halifax
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