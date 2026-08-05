DAYANARA, Carolina Ross Team Up on New TERAPIA Single EMPEZAR DE CERO

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Ecuadorian singer Dayanara has released Empezar de Cero, a new single from her debut studio album TERAPIA, featuring Mexican vocalist Carolina Ross. The song is described as a conversation between two women who find that starting over can be an act of courage. The track blends musical influences from Ecuador and Mexico, and forms part of TERAPIA, an album that fuses regional Mexican music, Colombian pop styling, and traditional Ecuadorian requinto sounds.

Dayanara presenta 'Empezar de Cero', el nuevo sencillo de su álbum TERAPIA, junto a la reconocida cantante mexicana Carolina Ross, una de las voces femeninas más representativas del regional mexicano contemporáneo.

Con una interpretación cargada de emoción, ambas artistas convierten esta canción en una conversación entre dos mujeres que entienden que el verdadero acto de valentía no siempre es quedarse, sino atreverse a comenzar otra vez.

'¿Y qué tal si me doy una oportunidad contigo? ¿Qué tal si eres la recompensa para lo que he sufrido?' son algunas de las líneas que dan vida a esta historia, una invitación a dejar atrás las heridas, volver a confiar y abrirle espacio a nuevas oportunidades.

Más que una colaboración internacional, 'Empezar de Cero' representa el encuentro de dos culturas que comparten una misma sensibilidad musical. Ecuador y México unen sus voces en una producción que celebra las emociones que no conocen fronteras: la esperanza, el amor y la posibilidad de escribir un nuevo comienzo.

El sencillo forma parte de TERAPIA, el primer álbum de estudio de Dayanara, un proyecto que ha convertido cada canción en una etapa distinta del proceso de sanar. Con una propuesta que fusiona el regional mexicano, la fuerza interpretativa del popular colombiano y el inconfundible sonido de los requintos ecuatorianos, el álbum continúa consolidándose como una de las producciones más ambiciosas de la música ecuatoriana reciente.

The release follows a milestone in Dayanara's career after she became the first Ecuadorian artist to fill Quito's Plaza de Toros, drawing more than 15,000 attendees, as she continues to expand the reach of TERAPIA through collaborations across Latin America.

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