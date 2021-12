Through Famous Broadway Hits, 7 X PECADO - BROADWAY IN CONCERT Talks About the Seven Deadly Sins

God believes in Virtue. The Devil believes in Sin. When a great actress finds a great love from the past, God and the Devil make a bet on who is stronger? Love? Or Sin? In the duel between good and evil, anything goes to save love, but the Devil will use the 7 deadly sins to destroy the virtue of love. The couple becomes an experiment in the wiles of angels and demons. Who will win?

The show chosen for the reopening of Teatro Escola Basileu França in Goiânia is the musical "7 x Pecado - Broadway in Concert", which is sponsored by the Government of Goiás, written by André Dias under the musical script by Anna Toledo. Based on the Seven Deadly Sins and how they manifest themselves in contemporary life: Pride, Greed, Wrath, Gluttony, Lust, Envy and Sloth punctuate the scene through the great Broadway hits such as Chicago, Cabaret, Mamma Mia!, Grease, Moulin Rouge, Frozen, Dreamgirls, Beauty and the Beast, West Side Story, Les Miserables, Phantom of the Opera among many others.

With 72 artists, including dancers and musicians, the play also features great names from the Brazilian Musical Theater, from different regions of the country, such as Pablo Diego Garcia from Goiás, and Alessandra Verney from Rio Grande do Sul (Kiss Me Kate, Beatles Num Céu de Diamantes, The Sound of Music, Cole Porter - He Never Said He Loved Me, Hello, Dolly!), Paul Wagner (Les Miserables, West Side Story, My Fair Lady, Evita, Wicked), from Rio de Janeiro, André Dias (Next to Normal, Bilac Vê Estrelas, The Full Monty, Cazuza - O Musical), the paulistas Marisol Marcondes (The Little Mermaid, Addams Family, Billy Elliot, Ghost), and Renata Vilela (Chicago, Sweet Charity, Nine) and also new names in the comedy , like André Massa. The play has musical direction and arrangements by Thiago Rodrigues and direction by André Dias and Glaucia da Fonseca. The production also counts with the participation of Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, Orquestra Filarmônica de Goiás and Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Deus acredita na Virtude. O Diabo acredita no Pecado. Quando uma grande atriz reencontra um grande amor do passado, Deus e o Diabo fazem uma aposta sobre quem é mais forte? O Amor? Ou o Pecado? No duelo entre o bem o e mal vale tudo para salvar o amor, mas o Diabo usará dos 7 pecados capitais para destruir a virtude do amor. O casal se torna um experimento das artimanhas dos anjos e demônios. Quem vencerá?

Renata Vilela as Gluttony

photo by Priscila Prade

Com 72 artistas goianos, entre bailarinos e orquestra da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, Orquestras Filarmônica de Goiás e Jovem de Goiás, a peça - que marcará a grande reabertura do Teatro Escola Basileu França, que passou por ampla reforma no valor de mais de R$ 6 milhões por parte do Governo de Goiás - conta ainda com grandes nomes do Teatro Musical Brasileiro, vindos de diversas regiões do país, como o goiano Pablo Diego Garcia, a gaúcha Alessandra Verney (Kiss Me Kate, Beatles Num Céu de Diamantes, A Noviça Rebelde, Cole Porter - Ele Nunca Disse que me Amava, Alô Dolly), o paulista Leo Wagner (Les Miserables, West Side Story, My Fair Lady, Evita, Wicked), o carioca André Dias (Quase Normal, Bilac Vê Estrelas, Ou Tudo ou Nada, Cazuza - O Musical), as paulistas Marisol Marcondes (A Pequena Sereia, Família Addams, Billy Elliot, Ghost), e Renata Vilela (Chicago, Sweet Charity, Nine - Um Musical Felliniano) e também novos nomes da comédia, como André Massa. A peça tem texto do carioca André Dias, canções dos maiores sucessos musicais da Broadway, direção musical e arranjos de Thiago Rodrigues e direção geral de André Dias e Glaucia da Fonseca. A obra conta, ainda, com a participação da Orquestra Filarmônica de Goiás e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.

O espetáculo escolhido para a reinauguração do Teatro Escola Basileu França de Goiânia é o musical "7 x Pecado - Broadway in Concert", que conta com o patrocínio e realização do Governo de Goiás, escrito por André Dias sob o roteiro musical de Anna Toledo. Baseado nos Sete Pecados Capitais e em como eles se manifestam na vida contemporânea: Soberba, Vaidade, Ira, Gula, Luxúria, Inveja e Preguiça pontuam a cena através dos grandes sucessos da Broadway, como Chicago, Cabaret, Mamma Mia!, Grease, Moulin Rouge, Frozen, Dreamgirls, A Bela e a Fera, West Side Story, Les Miserables, O Fantasma da Ópera dentre muitos outros.

Pablo Diego Garcia as Greed

photo by Priscila Prade

Leve e divertida, a trama gira em torno de uma aposta entre Deus e o Diabo sobre a força do amor. Quando uma grande atriz reencontra seu grande amor, ela terá que enfrentar seus demônios e se reinventar. "E não é o que todos estamos fazendo? Em tempos pós-pandêmicos, nos quais as relações estão, aos poucos, sendo retomadas, é necessário refletirmos sobre a nossa afetividade e sobre o papel fundamental da arte e da cultura na formação do caráter de nossa sociedade." Completa o ator e dramaturgo André Dias.



O Teatro Escola Basileu França, localizado na Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universitário, em Goiânia, será reaberto no dia 9 de dezembro. Inaugurado em 2010, o teatro passou por melhorias nesses últimos meses. Orçada em R$ 6,3 milhões, a primeira etapa da reforma, inclui adequação do piso para espetáculos de balé, novo palco, iluminação cênica, melhoria acústica, mudanças na fachada, aquisição de equipamentos e projeto de arborização na entrada do espaço. Esse teatro integra a Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França, ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação (SEDI). A instituição de ensino tem por missão promover e desenvolver a diversidade de gêneros artísticos, bem como incentivar a difusão cultural e estimular pesquisa visando à interação entre teoria e prática.

Marisol Marcondes as Envy

photo by Priscila Prade

Sobre a reforma e a modernização do Basileu França, por Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Desde 2019, a missão de nossa gestão é uma só: recuperar nosso querido Estado de Goiás e devolve-lo aos goianos. E temos feito isso em todas as áreas, dentre elas a saúde, a educação, a segurança pública, a infraestrutura, os nossos programas sociais e como não poderia deixar de ser, na cultura. Prova disso é que estamos devolvendo aos goianos um grande patrimônio que durante anos foi esquecido por gestões passadas: o Teatro Escola Basileu França.

Ao todo investimos mais de R$ 6 milhões para modernizar de forma completa toda estrutura do Basileu França, que é o principal produtor de cultura e de talentos de Goiás e um dos maiores do país. É de lá que crianças chegam cheias de sonhos e vão passando por um processo de lapidação pelas mãos de excelentes professores e professoras, para se tornarem jóias que levam o nome de Goiás a brilhar em palcos em todo mundo.

É para esses alunos e para seus professores que direcionamos nosso esforço. E hoje, fico feliz em poder dizer que eles terão um local digno para desenvolverem cada vez mais suas capacidades artísticas.

Andre Dias as Sloth

photo by Priscila Prade

Sobre a iniciativa do Governo de Goiás, por Adriano da Rocha Lima - Secretário-Geral de Governo

O Basileu França é um patrimônio dos goianos. Me orgulho em fazer parte de um Governo com o compromisso de resgatar a cultura, a arte e a autoestima do nosso povo. Recuperar essa escola, valorizá-la e dar condições para que ofereça um ensino de alta qualidade, nas mais variadas formas de manifestação artística, é muito gratificante e me estimula a continuar lutando ao lado do Governador Ronaldo Caiado na jornada de devolver Goiás aos goianos. Me emociono em ver esse teatro reformado e reinaugurado com um espetáculo de padrão internacional, que reúne alunos do Basileu de variadas especialidades, artistas renomados e a espetacular Orquestra Filarmônica de Goiás.



Sob a concepção, por Clóvis de Barros Filho

Sem Deus, não há pecado. Porque pecar é deliberar, decidir e agir, em plena consciência, contra a Sua vontade. Essa última seria a única referência do bem. E tudo que a contraria, o mau. Mau que nos distingue e nos afasta do Divino, do Bem supremo e do Criador. Senhor dos céus e da terra.

Alessandra Verney as Lust

photo by Priscila Prade

Sobre a concepção, por André Dias

Não acredito no conceito de pecado, mas sim, em um delicado equilíbrio entre o bem e o mal, que cada ser humano traz dentro de si. Somos pura dualidade; e pecado ou virtude surgem como consequências de nossas ações, afinal somos todos humanos e passíveis de erro.



Desta forma, 7x Pecado nasce como um folhetim contemporâneo, através do roteiro musical de Anna Toledo, que transita com elegância, entre o popular e o repertório mais clássico e sofisticado. Como arquétipo dramatúrgico apresento a rádio novela, no intuito e aproximar o repertório internacional com a tradição cultural brasileira; o que se reflete num roteiro que mescla canções no original em inglês, e versões em português assinadas por Cláudio Botelho, Anna Toledo e Tadeu Aguiar, nomes de peso no atual cenário musical brasileiro.

O intercâmbio de talentos é completo com a participação da Orquestra Filarmônica de Goiás, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, Corpo de Baile do Teatro Basileu França, artistas da região e coro infantil da cidade de Goiânia.

Andre Massa as Pride

photo by Priscila Prade

FICHA TÉCNICA

Idealização: Alessandra Verney, André Massa e Marco Griesi.

Texto: André Dias.

Roteiro Musical: André Dias e Anna Toledo.

Direção Musical: Thiago Rodrigues.

Direção Geral: Glaucia da Fonseca e André Dias.

Elenco: Alessandra Verney, Leo Wagner, André Dias, Renata Vilela, Marisol Marcondes, André Massa e Pablo Diego Garcia.

Participações especiais: Clovis de Barros, Manso, Paula Soares e Dan Cabral.



Bailarinos: Alice Campelo, Carlos Eduardo, Danillo Fontinele, Débora Mendonça, Ícaro Queiros, Lucas Pio, Luisa Pimenta, Maria Eduarda Carvalho, Marina Andrade, Miguel Artur Oliveira, Peter Azevedo, Ryan Cavaline e Vitória Pellegrin.

Coro: Ana Júlia Lauria, Beatrice Inácio Oliveira e Laís Kirschner (solistas).

Arthur Rocha, Asafe Frota, Bruna Daniele, Clarice Inácio, Davi Oderdenge, Davi Rocha, Felipe Alves Peixoto, Juliana de Jesus, Kimberly Campbell, Mariah Vilela, Murilo Fortes, Thales Passinato e Yasmin Alves Franco.

Regente: Vinícius Guimarães.

Coordenadoras: Rainy Graicy Dias e Simone Moreira.

Direção Técnica: Helio Schiavon Jr.

Desenho de som: Áudio S.A.

Operador de som: Bruno Antonio de Pinho.

Microfonista: Cleyber Ribeiro.

Transasom: Eduardo Lemos Jr, Emerson Festagallo, Lourival Antonio dos Santos.

Desenho de Luz: Cesar Pivetti.

Assistente de iluminação e programador de luz: André Pierri.

Operadores de Canhão: Kadu Moratori, Wanderson Galdino de Jesus.

Cenotécnico: Henrique Luz (Arte em Cena).

Projeção: Play Audiovisual.

Suporte Técnico: Giuliano Scarabelli.

Técnico Projeção: Marcio Vilas Boas.

Design de vídeo: Richard Luiz.

Montagem: Marcio Oliveira.

Animação: Gian Buranni e Daniel Nascimento.

Assistente de Ilha: Cintia Garcia.

Assistente de animação: Augusto Macedo.

Produção de vídeo: Rodrigo Arcangelo.

Finalização: Prototipo Filme.

Arranjadores: Felipe Senna, Sergio Kuhlmann e Tiago Costa.

Versões: Claudio Botelho, Anna Toledo e Tadeu Aguiar.

Pianista: Vagner Ferreira.

Baterista: Leandro Lui.

Coreografia: Glaucia da Fonseca.

Assistente de Coreografia: Daniel Cabral.

Stage Manager: Luciano Fernandes.

Visagismo: Dicko Lorenzo e Ivan Pasciscenai.

Figurinos: Kleber Montanheiro.

Assistente de Figurino: Thaís Boneville.

Coordenação de ateliê, Modelagem e Acessórios: Marcos Valadão.

Costureira: Salomé Abdala.

Diretor de Marketing e Comunicação: Rodrigo Souza.

Coordenadora de Digital: Leila Guimaraes.

Diretora de Arte: Gabriela Souza.

Logomarca: Gabriela Rocha.

Conteúdo e Redes Sociais: Rodrigo Souza.

Fotografia de Elenco: Priscila Prade.

Fotografia de Participações: Flaney Gonzallez.

Styling: Myrna Seguel.

Produção de Moda: Raphael Septem.

Costureira: Edna Mesquita.

Camareira: Débora Santos.

Making Off: Leonardo Cruz.

Vídeo: Flaney Gonzallez.

Assessoria de Imprensa: Helô Cintra e Douglas Picchetti.

Diretor de Produção: Marco Griesi.

Coordenação de Produção: Alessandra Verney e André Massa.

Gerente de Produção: Renata Alvim.

Produção Executiva: Carolina Teixeira, Deo Patricio e Renan Silvério.

Administrativo/Financeiro: Natacha Mendonça.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

Maestro Titular e Diretor Artístico: Neil Thomson.

Maestra Associada: Mariana Menezes.

Corpo Sinfônico:

1º Violino

Abner Mancini Landim - Spalla.

Samuel da Silva Dias - Concertino.

Frederick Neves de Souza Portilho.

2º Violino

Simone Elenciuc Landim.

Lucas Miranda de Azevedo.

Thamyris Alves do Nascimento Finco.

Viola

Luciano Pontes.

Pedro Paulo de Morais Araújo.

Violoncelo

Emerson Nazário Silva Oliveira.

Rafael Pedro da Silva.

Contrabaixo

Lyubomir Venceslavov Popov.

Juliano Rodrigues Leite - Baixo elétrico

Flauta

Raul Menezes.

Oboé

Josué Felipe da Silva Junior.

Fagote

André Ramos Sanches.

Trompa

Everson de Oliveira da Silva.

Matheus da Silva Barciela Costa.

Trompete

Mauro Stahl Junior.

Jader Araújo Mendes Lemos.

Trombone

Hellington Gonçalves.

Trombone Baixo

Adib Corrêa Vera.

Percussão

Giovanni de Moraes Aglio.

Corpo Técnico:

Gerente de Orquestra

Wesley Farias.

Inspetor de Orquestra

Fernando Gontijo de Araújo Neto.

Produtor

Gabriel Ribeiro.

Assistente de Produção

Vitória Aquino Magaña.

Assistente Administrativo

Marcelo Tannus.

Arquivista de Orquestra

Luiz Antônio de Souza.

Montadores

Marcelo de Souza Santos.

Rafael Lourenço Perrota.

Leonardo Wagner as Wrath

photo by Priscila Prade

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE GOIÁS

Violinos

Tiago Biscaro, João Pedro Moranga, Paulo Ricardo, Gustavo Henrique e Bruna Araújo.

Violas

Ian Lucas e Gleyston Silva.

Violoncelos

Thállita Nayara e Jhonata Alexandre.

Contrabaixo

Gabriela Negri.

Flauta

Yan Pedro.

Clarineta

João Vitor Guimarães.

Trompa

Glenda Sousa.

Trompete

Luan Rafael.

Trombone

Pedro Camargo.

Percussão

Bruno Andrade e Ana Claudia.

Saxofone Alto e Tenor

Marcos Lincoln.

Guitarra

Matheus Guerra.

Corpo Técnico:

Coordenador dos Grupos Sinfônicos e Maestro da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Eliel Ferreira.

Maestros Assistentes

Gustavo Aprígio, Weber Assis, Andreyw Batista, Marcos Lincoln Silva, Erick Félix e Tiago Biscaro.

Gerente de Orquestra

Adiléia Garcia Ramos.

Inspetoria

Polyana Alves Viana.

Arquivista

Pablo Cid Bember.

Montagem

Alzemar de Jesus Cardoso.

Monitores

Pâmela de Sousa Viglioni, Patrick Severo Viglioni, Mauro Stahl e Caio Mesquita Xavier.

Estagiários de Produção

Helder Naasson da Silva, Pennélope Gomes Avelar

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Governador: Ronaldo Caiado

SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

Secretário: Adriano da Rocha Lima

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Secretário: Marcio Cesar Pereira

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Secretário: César Augusto de Sotkeviciene Moura

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA

Diretora: Lóide Magalhães

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Reitor: Edward Madureira Brasil

Vice-Reitora: Sandramara Mathias Chaves

Diretor Geral do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia - CETT/UFG: Moisés Ferreira Cunha

FUNDACÃO DE APOIO À PESQUISA (FUNAPE)

Diretor Executivo: Orlando Afonso Valle do Amaral

Realização:

Palco 7 Produções.

Verney Produções.

André Massa Produções.

INFORMAÇÕES:

Apresentações: 09, 10, 11 e 12 de dezembro.

Quinta, sexta e sábado, 20h e domingo, 19h.

Duração aproximada 90 minutos.

Classificação indicativa: 12 anos.

@7xpecado Instagram/Facebook

Local: Teatro Escola Basileu França

Av. Universitária, 1.750

Setor Leste Universitário

Goiânia - GO

Informações: (62) 3991.8954

Gratuito

Site: www.sympla.com.br