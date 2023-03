O RAPTO DO SERRALHO Comes to Theatro Sao Pedro in April

O Theatro São Pedro apresenta um título do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): O Rapto do Serralho, que será apresentada em abril, em oito récitas. Com libreto de Gottlob Stephanie baseada na obra Belmont und Constanze, de Christoph Friedrich Bretzner, a ópera estreou, afinal, em 16 de julho de 1782, no Burgtheater, em Viena, sob a regência do próprio compositor. Por fim, esta obra é na verdade um singspiel, uma ópera tipicamente germânica que mistura diálogos falados e árias.



As récitas acontecem nos dias 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 de abril.



O enredo de O Rapto do Serralho, ambientado na Turquia, contemplava a moda vigente dos temas orientais. Por fim, O Rapto do Serralho é a primeira das cinco grandes óperas mozartianas e inaugura o período vienense do compositor.



A direção musical é de Cláudio Cruz e, além disso, a direção cênica é de Jorge Takla. A Santa Marcelina Cultura convidou também a dupla para dirigir, em 2018, a montagem de Sonho de uma Noite de Verão, de Benjamin Britten. Ela foi, enfim, eleita a melhor produção operística do Brasil pela Revista CONCERTO, e a melhor de São Paulo pelo júri técnico do Guia Folha, do jornal Folha de S. Paulo.



Além disso, a montagem conta ainda com cenário de Nicolas Boni, iluminação de Ney Bonfanti e figurino de Fábio Namatame. Por fim, no elenco Ludmila Bauerfeldt (Konstanze), Daniel Umbelino (Belmonte). Ana Carolina Coutinho (Blondchen), Jean William (Pedrilho) e Luiz Ottavio Faria (Osmin).

O Rapto Do Serralho

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)



Libreto de Gottlieb Stephanie (baseado na obra Belmont und Constanze de Christoph Friedrich Bretzner)

Orquestra Do Theatro São Pedro

Cláudio Cruz, direção musical



Jorge Takla, direção cênica



Ronaldo Zero, direção cênica e direção de palco



Nicolás Boni, cenografia



Ney Bonfante, iluminação



Fábio Namatame, figurino



Tiça Camargo, visagismo

Elenco

Ludmilla Bauerfeldt (Konstanze)



Raquel Paulin (doppione de Konstanze e Blondchen) - Konstanze em 19/04



Daniel Umbelino (Belmonte)



Ana Carolina Coutinho (Blondchen)



Jean William (Pedrillo)



Luiz-Ottavio Faria (Osmin)



Fred Silveira (Pasha Selim)







Récitas: 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 de abril - quartas e sextas às 20h, domingos às 17h



Ensaio Aberto: 12 de abril,20h



Transmissão ao vivo: 23 de abril, 17h



Classificação indicativa: 14 anos



Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)