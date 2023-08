For the First Time in Latin America DISNEY PRINCESS – THE CONCERT Opens in Brazil

For generations, the music of Disney’s princesses has been the soundtrack to our lives. Now, for the first time in forever, these beloved songs come to life on stage in Disney Princess – The Concert! Be our guest as a quartet of Broadway, television, and animated film icons celebrate the music from every Disney Princess in an unforgettable evening, alongside their magical Music Director and enchanting Prince.

Your every dream will come true as larger-than-life animation and theatrical effects immerse the audience in pure Disney magic, while these acclaimed stars sing your favorite songs and share their exclusive, hilarious, and heartfelt behind-the-scenes stories from their time on the stage and screen.

We invite you to relive your VHS glory days, dress up in your favorite royal attire, and share the joy with your loved ones at Disney Princess – The Concert.

For the first time in Latin America, Disney Princess – The Concert arrives in Brazil as an innovative, magical and enchanting experience, with the presentation of unforgettable songs from more than 20 classic productions such as The Little Mermaid, Moana, Aladdin and Mulan, among other blockbusters, in a show with projections, lights and special effects, produced by Aventurinha together with Disney.

Disney Princess – The Concert cast

photo by Mare Martin

Presente na América Latina pela primeira vez, Disney Princesa, O Espetáculo chega ao Brasil como uma experiência inovadora, mágica e encantadora, com a apresentação de canções inesquecíveis de mais de 20 produções clássicas como A Pequena Sereia, Moana, Aladdin e Mulan, entre outros sucessos cinematográficos, em um show com projeções, luzes e efeitos especiais, produzido pela Aventurinha junto com a Disney.

O espetáculo, será realizado em São Paulo, no Teatro Frei Caneca, no período de 19 de agosto a 3 de setembro; no Rio de Janeiro, na Grande Sala da Cidade das Artes, de 7 a 17 de setembro; e em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro.

Após o sucesso do Pixar in Concert, em 2022, a Aventurinha (vertente da Aventura para projetos infantis) continua a trazer junto com a Disney experiências únicas para o público brasileiro. Disney Princesa, O Espetáculo apresentará ao vivo as canções icônicas das produções e, simultaneamente, exibirá cenas dos filmes em um telão, levando o público a se encantar com a magia dos contos de fadas. Por meio de uma interpretação única, com um elenco originalmente brasileiro, 6 atrizes cantoras e 2 atores cantores se inspiram nos atributos das Princesas e Príncipes para embalar e emocionar crianças e adultos de diferentes gerações. No elenco, estão presentes Aline Serra - que recentemente dublou Ariel nos cinemas no live-action de A Pequena Sereia -, Pamela Rossini, Jullie, Laura Castro, Helena Bastos, Lola Borges, Caio Giovani e Bruno Fraga. Além deles, a diretora musical do espetáculo, Laura Visconti, faz o papel de Maestra Madrinha, com atributos de Fada Madrinha.

Com roteiro adaptado por Pedro Henrique Lopes e direção de Diego Morais, o evento é uma celebração das 12 Princesas Disney, incluindo as duas Rainhas de Frozen e suas músicas, destacando o papel das mulheres no cenário artístico. Na direção artística e produção geral está Aniela Jordan e na direção de negócios e marketing, o empresário Luiz Calainho.

O figurino do espetáculo é assinado pela estilista Helô Rocha, que trará referências do universo de cada uma das princesas e príncipes nas roupas que serão usadas pelas estrelas do espetáculo. “Optei por looks modernos, inéditos, autorais e contemporâneos, valorizando as estampas e tecidos brasileiros, para que possamos colocar no palco o nosso Brasil”, explica a estilista.

The princesses: Aline Serra, Jullie, Laura Visconti (music director), Pamela Rossini, Helena Bastos, Laura Castro e Lola Borges

photo by Equipe Aventura/Divulgação

Ficha técnica:

Roteiro Adaptado: Pedro Henrique Lopes

Direção: Diego Morais

Direção musical / Pianista / Maestra Madrinha: Laura Visconti

Assistente de direção musical / Pianista / Sub de Maestra Madrinha: Carol Weingrill

Coreografia / Assistente de direção / Diretora Residente: Natacha Travassos

Figurino: Helô Rocha

Visagismo: Luísa Galvão

Desenho de Luz: Felício Mafra

Desenho de Som: Nivaldo Costa

Direção de Produção: Bianca Caruso

Direção Artística e Produção Geral: Aniela Jordan

Direção de Negócios e Marketing: Luiz Calainho

Serviço sobre a venda de ingressos:

Em São Paulo:

Plataforma Uhuu:

No Rio de Janeiro:

Plataforma Sympla:

https://bileto.sympla.com.br/event/84336/d/202701

Dias e horários das sessões:

São Paulo:

Dias e horários das sessões:

19 de agosto – Sábado – Sessão 1 – 11h | Sessão 2 – 15h

20 de agosto – Domingo – Sessão 3 – 11h | Sessão 4 – 15h

21 de agosto – Segunda-feira – Sessão 5 – 19h

22 de agosto – Terça-feira – Sessão 6 – 19h

26 de agosto – Sábado – Sessão 7 – 11h | Sessão 8 – 15h

27 de agosto – Domingo – Sessão 09 – 11h | Sessão 10 – 15h

28 de agosto – Segunda-feira – Sessão 11 – 19h

29 de agosto – Terça-feira – Sessão 12 – 19h

2 de setembro – Sábado – Sessão 13 – 11h | Sessão 14 – 15h

3 de setembro – Domingo – Sessão 15 – 11h | Sessão 16 – 15h

Sessões acessíveis:

Libras – 21/08 (2ªf) às 19h e 28/08 (2ªf) às 19h

AD – 22/08 (3ªf) às 19h e 29/08 (3ªf) às 19h

Rio de Janeiro:

7 de setembro – Quinta-feira – Sessão 1 – 15h | Sessão 2 – 19h

8 de setembro – Sexta-feira – Sessão 3 – 15h | Sessão 4 – 19h

9 de setembro – Sábado – Sessão 5 – 15h | Sessão 6 – 19h

10 de setembro – Domingo – Sessão 7 – 11h | Sessão 8 – 15h | Sessão 9 – 19h

15 de setembro – Sábado – Sessão 10 – 15h | Sessão 11 – 19h

16 de setembro – Sábado – Sessão 12 – 15h | Sessão 13 – 19h

17 de setembro – Domingo – Sessão 14 – 11h | Sessão 15 – 15h | Sessão 16 – 19h

Sessões acessíveis:

Libras – 07/09 (5ªf) às 15h e 16/09 (sábado) às 11h

AD – 08/09 (6ªf) às 15h e 17/09 (domingo) às 11h

Goiânia:

Dias e horários das sessões:

29 de setembro – Sexta – Sessão 1 – 20h

30 de setembro – Sábado – Sessão 2 – 19h

1º de outubro – Domingo – Sessão 3 – 18h

Sessões acessíveis:

Libras – 29/09 (6ªf) às 20h

AD – 30/09 (sábado) às 19h