Album of the Show REVISTA BABADEIRA is Released on All Music Platforms with a Pocket-show

Running in São Paulo from January to March this year at Cia da Revista and with presentations at the Centro Cultural da Diversidade, at the 2nd Festival Paulista de Teatro Musical, at Teatro Sérgio Cardoso, and at Itaú Cultural, the musical Revista Babadeira, by Neyde Veneziano, had the original songs composed by Danilo Dunas, singer and composer with four albums and some authorial singles released. Accustomed to composing marchinhas (an extremely comic genre of music and the very name "marchinha" - little march - satirizes the seriousness of military marches), some of them awarded at festivals, and songs from other genres with a strong presence of humor, chronicle of customs and social criticism, Dunas felt at ease when he received the invitation to compose the songs of a revue theater, genre of musical theater that also brings these elements as central characteristics.

As of August 10th, at 1pm, these songs will finally be able to be heard on all music platforms, on the album Revista Babadeira, distributed by the M6 Records label. Even with changes in the arrangements and some adaptations, an effort was made to maintain basically the same theater atmosphere in the album. To the original lineup of Demian Pinto on keyboard and accordion, Daniel Baraúna on percussion and Mercedez Vulcão on guitar, co-producer Cello Nascimento on bass and flutist Mila Maia were added. The voices were recorded by the cast of the musical: drag queens Alexia Twister, Antonia Pethit, Aprill XO, Divana Kahanna Montez, Ginger Moon, Josephine Le Beau, Lacana Botafogo, Mercedez Vulcão and Thelores, in addition to Tony Germano and Danilo Dunas himself.

Revista Babadeira's company

photo by Alex Catan

Em cartaz em São Paulo de janeiro a março deste ano na Cia da Revista e com apresentações no Centro Cultural da Diversidade, no 2º Festival Paulista de Teatro Musical, no Teatro Sérgio Cardoso, e no Itaú Cultural, o musical Revista Babadeira, de Neyde Veneziano, teve as canções originais compostas por Danilo Dunas, cantor e compositor com quatro álbuns e alguns singles autorais lançados. Habituado a compor marchinhas, algumas delas premiadas em festivais, e canções de outros gêneros com forte presença de humor, crônica de costumes e crítica social, Dunas se sentiu à vontade quando recebeu o convite do diretor musical Dagoberto Feliz e da diretora Neyde Veneziano para compor as canções de um teatro de revista, gênero de teatro musical que também traz esses elementos como características centrais.

A partir do dia 10 de agosto, às 13h, essas canções finalmente poderão ser escutadas em todas as plataformas musicais, no álbum Revista Babadeira, distribuído pelo selo M6 Records. Ainda que com mudanças nos arranjos e algumas adaptações, procurou-se manter no álbum basicamente o mesmo clima do teatro. À formação original de Demian Pinto no teclado e sanfona, Daniel Baraúna na percussão e Mercedez Vulcão no violão, somaram-se o coprodutor Cello Nascimento no baixo e a flautista Mila Maia. As vozes foram gravadas pelo elenco do musical: as drag queens Alexia Twister, Antonia Pethit, Aprill XO, Divana Kahanna Montez, Ginger Moon, Josephine Le Beau, Lacana Botafogo, Mercedez Vulcão e Thelores, além de Tony Germano e o próprio Danilo Dunas.

Composer and lyricist Danilo Dunas

photo by Divulgação

O pocket-show de lançamento, com Danilo Dunas e todo o elenco da peça Revista Babadeira, também será no dia 10 de agosto, às 22h, no Cabaret da Cecília, casa paulistana que habitualmente tem apresentações de drag queens em sua programação e que celebra o clima do cabaré, de certa forma uma espécie de parente do teatro de revista.

A ideia de gravar as canções da Revista Babadeira e lançá-las em um álbum foi estimulada pelo público da peça, que manifestou diversas vezes sua vontade de escutá-las também fora do teatro, a qualquer hora. Houve episódios, inclusive, de pessoas do público que espontaneamente gravaram vídeos cantando canções da peça e postaram em suas redes. Registrar as canções em um álbum também sacramenta a ligação afetiva de Danilo Dunas e do elenco com a peça, deixando um fruto permanente.

Se por um lado lançar o álbum com as canções originais da Revista Babadeira, com gêneros musicais brasileiros e um jeito brasileiro de cantar, valoriza a memória do teatro musical nacional, ampliando o seu repertório, em tempos de tantas adaptações de musicais estadunidenses e de tantos musicais jukebox em nossos palcos, por outro lado o álbum dialoga com a própria tradição brasileira de gravar álbuns de musicais originais, tendo alguns trazido canções que, embora fossem originárias de uma montagem cênica, a extrapolaram e ingressaram no repertório da música popular brasileira em geral.

Algumas canções do álbum cumprem o papel de apresentar personagens da peça. É o caso do maxixe Nos Tempos do Deslumbre, tema da alegoria do Teatro de Revista, interpretada por Josephine Le Beau e uma ode à era de ouro da revista brasileira; da toada sertaneja No Dia em que Eu Saí de Casa, tema da personagem caipira Harmônio, interpretada por Mercedez Vulcão e releitura irônica do grande sucesso de Zezé Di Camargo e Luciano; e o Tema de Vênus, que ao mesmo tempo se insere em um ambiente fantástico, convenção do teatro de revista, e atualiza o mito da beleza, com referência à famigerada moda da harmonização facial.

Condomínio Viadutos aborda de forma irônica o drama da população em situação de rua, cada vez mais visível na cidade de São Paulo, trazendo crítica social, um elemento típico da revista brasileira, e referência ao Padre Júlio Lancellotti. Os Males do Brasil respeita a convenção revisteira da música sobre doenças, num clima carnavalesco que une o sanitarista Oswaldo Cruz ao SUS e canta desde pragas antigas às mais recentes, como a Covid-19 e a monkeypox. Por sua vez, a convenção da música sobre comida aparece em Sopa de Letrinhas, que num clima que remete a Mary Poppins e A Noviça Rebelde, mas também a South Park, ironiza a dificuldade das pessoas decorarem e entenderem as letras que representam as diversas identidades sexuais e de gênero, além da paranoia de setores conservadores da sociedade de que as crianças estão sendo doutrinadas para virarem LGBTTQIAP+.

Outra canção que brinca com os papéis sexuais e de gênero é o tango Com Fantasia, uma resposta a Sem Fantasia, de Chico Buarque, mas também a Cavalgada, de Roberto e Erasmo Carlos. Dotado de uma forte carga erótica, o tango recupera o seu aspecto queer, lembrando que originalmente era dançado por um par de homens. Solada por Divana Kahanna Montez e Mercedez Vulcão, Com Fantasia homenageia a figura da drag queen e explora os múltiplos sentidos de “fantasia”, “montar” e “desmontar”.

O Número de Plateia, cantado por Alexia Twister e Thelores, observa outra convenção do teatro de revista e está cheio de duplos sentidos, assim como Verdura, solada por Mercedez Vulcão, que, sob o ritmo da marchinha, faz apologia ao veganismo, um tema bastante contemporâneo.

Amor Só de Mãe, solada por Tony Germano, é um acalanto, praticamente uma canção de ninar, de aceitação e acolhimento de uma mãe por sua filha drag queen e, nesse sentido, um contraponto a No Dia em que Eu Saí de Casa. Ganha um sentido especial tendo em vista a quantidade de LGBTs que encontram violência dentro de suas próprias casas. Por fim, Força na Peruca encerra o álbum num tom apoteótico, outra convenção do teatro de revista, exaltando a diversidade e a liberdade, ciente de que o cenário que LGBTs enfrentam é de escuridão, de grande adversidade, mas só lhes resta resistir como um farol, com a “boca no trombone, na mão microfone e as pernas pro ar”.

Ficha técnica do álbum REVISTA BABADEIRA:

Composições originais: Danilo Dunas

Produção musical: Cello Nascimento e Danilo Dunas

Distribuição: M6 Records

Gravação, edição, mixagem e masterização: Cello Nascimento

Arranjos: Demian Pinto, Daniel Baraúna e Danilo Dunas

Teclado e sanfona: Demian Pinto

Teclado (faixa 10): Danilo Dunas

Percussão: Daniel Baraúna

Baixo: Cello Nascimento

Flauta (faixa 1): Mila Maia

Violão (faixa 3): Mercedez Vulcão

Solistas:

Josephine Le Beau (faixa 1), Mercedez Vulcão (faixas 3, 8 e 10), Tony Germano (faixa 6), Divana Kahanna Montez (faixa 8), Alexia Twister (faixa 9) e Thelores (faixa 9).

Coro:

Alexia Twister, Antonia Pethit, Aprill XO, Danilo Dunas, Divana Kahanna Montez, Ginger Moon, Josephine Le Beau, Lacana Botafogo, Mercedez Vulcão, Thelores e Tony Germano.

Capa: Josephine Le Beau

Pocket-show de lançamento:

Data: 10 de agosto, 22h

Local: Cabaret da Cecília (Rua Fortunato 35, Santa Cecília)

Valor: R$30,00 de consumação