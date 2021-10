Antwerp Symphony Orchestra Presents LEZING 1: DE ADEMREVOLUTIE - VIND RUST TERWIJL JE SPREEKT This Month

Antwerp Symphony Orchestra presents Lezing 1: De Ademrevolutie - Vind Rust Terwijl Je Spreekt on 22 October 2021.

Learn more at https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/lezing-1-de-ademrevolutie-vind-rust-terwijl-je-spreekt.

Over dit concert

In deze stressvolle tijden ademt haast niemand nog met de buik. Het besef is wel gegroeid dat de buikadem de sleutel is tot rust, ontspanning en balans. Dus gaan we er massaal naar op zoek in yoga, mindfulness en meditatie. Maar één ding zien we over het hoofd: tijdens al deze trainingen spréken we niet. En ademen is ook spreken. De lage adem die we hebben in de yoga, dus wanneer we niet praten, zet zich echter niet automatisch over in een buikadem tijdens het spreken. Om die te behouden, moeten we hem laten samenwerken met onze stembanden en spreekspieren, en dat is ons lichaam verleerd. Het resultaat van yoga dringt dus niet door in het dagelijkse leven. Dat is de grote missing link in het ademverhaal. In deze lezing legt Carry De Clercq uit waarom de buikadem tijdens het spreken verdwijnt en ze leert je aan de hand van heldere oefeningen en illustraties hoe je de lage adem altíjd kan behouden. Zo verbetert je stem, verhoogt je zelfvertrouwen en vermindert je stress.

Carry De Clercq werkt al 38 jaar uitsluitend rond ademhaling en stemgebruik. Ze staat aan het hoofd van haar eigen praktijk Adem en Stem in Antwerpen met als specialisaties: preventie en behandeling van stemproblemen, correctie van uitspraak bij beroepssprekers en zangers, en stemscholing. Ze geeft les aan het conservatorium van Antwerpen, richting Acteren en Woordkunst en organiseert sinds kort ook workshops ontspannen ademen en spreken en workshops stemtraining voor leerkrachten. Carry is een veelgevraagd adviseur voor adem- en stemproblemen.

Kom gerust genieten bij Antwerp Symphony

Het Antwerp Symphony Orchestra zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek en zijn medewerkers op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. De toegang tot onze concerten is daarom enkel mogelijk op vertoon van een Covid Safe Ticket en je identiteitskaart of een ander bewijs van identiteit (+12 jaar).

Daarom vragen we bij de ingang van onze concerten naar jouw Covid Safe Ticket (CST). Je beschikt over een CST als je minstens twee weken volledig bent gevaccineerd, een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden hebt, een PCR-test hebt laten afnemen met een negatief resultaat (dag van de test plus twee dagen) of een snelle antigeentest hebt laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat (dag van de test plus één dag).

We houden steeds rekening met de geldende maatregelen. Alle info vind je terug op www.antwerpso.be/gerustgenieten