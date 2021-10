Antwerp Symphony Orchestra Presents BRUCKNER 2 MET PHILIPPE HERREWEGHE

Antwerp Symphony Orchestra will present 'BRUCKNER 2 MET PHILIPPE HERREWEGHE' this week. Performances will run 7-10 October.

Over dit concert

Toen iemand aan Bruckner vroeg wat de vele pauzes in zijn Tweede symfonie te betekenen hadden, antwoordde de componist: 'Ziet u, als ik wat belangrijks te zeggen heb, moet ik toch eerst ademhalen?' Het leverde, naast de bijnaam 'Pausen-Symphonie', een buitengewoon intrigerend muziekstuk op dat onder leiding van eredirigent en Brucknerfanaat Philippe Herreweghe niet anders kan dan beklijven. Onze artist in residence Steven Osborne is een graag geziene gast bij het Antwerps publiek. Hij opent zijn residentie bij ons met Beethovens Vierde pianoconcerto: nu in gedachten verzonken, dan weer jubelend virtuoos is het een prachtige dialoog tussen orkest en solist die ontroert en verbaast.

Steven Osborne: artist in residence seizoen 2021-2022

