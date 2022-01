Wiener Staatsoper Announces COVID-19 Policies For Those Aged 12-15

Due to a change in the regulations, it is now also possible for young people aged 12-15 to attend performances at the Vienna State Opera despite the Booster-Plus regulation.

For admission in these cases, a negative PCR test, not older than 48 hours, or a valid Ninja Pass is required.

Entsprechend der aktuellen Verordnung der Bundesregierung, benötigen Sie seit 27. Dezember für den Besuch in der Staatsoper folgende Nachweise bzw. Dokumente:

Eine gültige Eintrittskarte, personalisiert auf Ihren Namen

Einen »Booster-Nachweis« für alle ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (3x geimpft, auch bei Johnson & Johnson, oder genesen und 2x geimpft)

Alle Details dazu finden Sie untenstehend - bitte lesen Sie diese GENAU durch

Einen negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden. Dabei gilt Datum und Uhrzeit der Testabnahme, sowie des Vorstellungsendes

Einen amtlichen Lichtbildausweis

Eine FFP2-Maske

Die Verordnung gilt vorläufig für alle Vorstellungen bis inklusive 20. Jänner 2022. Wir werden Sie diesbezüglich selbstverständlich am Laufenden halten.

