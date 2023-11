Latest Standings Announced For The 2023 BroadwayWorld Austria Awards; ROCK ME AMADEUS Leads Best Musical!

The latest standings have been announced as of Monday, November 20th for the 2023 BroadwayWorld Austria Awards! Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2023 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2022 through September 30, 2023. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2023.

Winners will be announced in January!

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2023 BroadwayWorld Austria Standings - 11/20/23

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Ann Mandrella - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona 51%

Musicalensemble Linz - BÄM! - BlackBox Musiktheater Linz 49%



Best Choreography Of A Play Or Musical

Anthony van Laast - ROCK ME AMADEUS - Ronacher Wien 54%

Fay Heather Anderson - JERSEY BOYS - Musicalsommer Amstetten 23%

Kim Duddy - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET - Landestheater Linz - Musiktheater 15%

Nataly Holtom - ROCK OF AGES - Showslot Tour 9%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Alejo Vietti - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 36%

Adam Nee - SCHOOL OF ROCK - Landestheater Linz 18%

Medamorkid - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona 12%

Irina Hofer - JERSEY BOYS - Musicalsommer Amstetten 11%

Andrew D. Edwards - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET VON 1812 - Großer Saal Musiktheater Linz 8%

Ales Valasek - ANASTASIA - Landestheater Linz 6%

Mara Lena Schönborn - ROCK OF AGES - Showslot Tour 6%

Julian Crouch - ORPHEUS IN DER UNTERWELT - Volksoper Wien 4%



Best Direction Of A Musical

Scott Schwartz - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 34%

Alex Balga - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Raimund Theater Wien 18%

Alex Balga - JERSEY BOYS - Musicalsommer Amstetten 16%

Matthias Davids - SCHOOL OF ROCK - Landestheater Linz - Musiktheater 15%

Matthias Davids - NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 - Landestheater Linz - Musiktheater 8%

Alex Balga - ROCK OF AGES - Showslot Tour 5%

Matthias Davids - ANASTASIA - Großer Saal Musiktheater Linz 3%

Matthias Davids - LADY IN THE DARK - Volksoper Wien 1%



Best Ensemble

GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 35%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Raimund Theater Wien 19%

SCHOOL OF ROCK - Landestheater Linz - Musiktheater 17%

JERSEY BOYS - Pölz Halle Amstetten 14%

NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET VON 1812 - Landestheater Linz - Musiktheater 7%

LA CAGE AUX FOLLES - Volksoper Wien 3%

HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona 3%

CABARET - Stadttheater Baden 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Howell Binkley - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 57%

Michael Grundner - JERSEY BOYS - Musicalsommer Amstetten 21%

Michael Grundner - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET VON 1812 - Landestheater Linz - Musiktheater 13%

Michael Grundner - ANASTASIA - Landestheater Linz - Musiktheater 9%



Best Music Direction & Orchestra Performance

Michael Römer - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 35%

Herbert Pichler - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Raimund Theater Wien 26%

Christian Frank - JERSEY BOYS - Musicalsommer Amstetten 15%

Tom Bitterlich - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET VON 1812 - Großer Saal Musiktheater Linz 14%

Pascal Kierdorf - ROCK OF AGES - Showslot Tour 8%

Andjelko Igrec - CABARET - Stadttheater Baden 2%



Best Musical

ROCK ME AMADEUS - Ronacher Wien 23%

GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 17%

SCHOOL OF ROCK - Landestheater Linz - Musiktheater 13%

JERSEY BOYS - Pölz Halle Amstetten 13%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Raimund Theater Wien 8%

ROCK OF AGES - Showslot Tour 6%

MAMMA MIA! - Seefestspiele Mörbisch 4%

NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET VON 1812 - Landestheater Linz - Musiktheater 4%

LA CAGE AUX FOLLES - Volksoper Wien 4%

ANASTASIA - Landestheater Linz - Musiktheater 3%

HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona 3%

CATCH ME IF YOU CAN - Landestheater Linz - Musiktheater 1%

CABARET - Stadttheater Baden 1%



Best Performer In A Musical

Willemijn Verkaik - REBECCA - Raimund Theater Wien 31%

Moritz Mausser - ROCK ME AMADEUS - Ronacher Wien 26%

Charles Kreische - JERSEY BOYS - Pölz Halle Amstetten 11%

Enrico Treuse - SCHOOL OF ROCK - Großer Saal Musiktheater Linz 10%

Drew Sarich - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Raimund Theater Wien 7%

Timothy Roller - ROCK OF AGES - Showslot Tour 5%

Christian Fröhlich - NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 - Großer Saal Musiktheater Linz 4%

Hanna Kastner - ANASTASIA - Großer Saal Musiktheater Linz 2%

Drew Sarich - CABARET - Stadttheater Baden 2%

Gernot Romic - CATCH ME IF YOU CAN - Großer Saal Musiktheater Linz 1%

Simon Stockinger - HAIR - Felsenreitschule Salzburger Landestheater 1%

Ann Mandrella - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona 0%

Ann Mandrella - CABARET - Stadttheater Baden 0



Best Play

KASIMIR UND KAROLINE - Burgtheater Wien 67%

MENSCHENFEIND - Tag Theater 26%

EIN BESCHEIDENERER VORSCHLAG - Tag Theater 7%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Alexander Dodge - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 48%

Alex Balga - JERSEY BOYS - Pölz Halle Amstetten 19%

Andrew D. Edwards - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET - BlackBox Musiktheater Linz 11%

Sam Madwar - ROCK OF AGES - Showslot Tour 9%

Andrew D. Edwards - ANASTASIA - BlackBox Musiktheater Linz 7%

Julian Crouch - ORPHEUS IN DER UNTERWELT - Volksoper Wien 6%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Gareth Owen - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 80%

Joschi Viteka - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET - Großer Saal Musiktheater Linz 20%



Best Supporting Performer In A Musical

Annemieke Van Dam - REBECCA - Raimund Theater Wien 27%

James Park - REBECCA - Raimund Theater Wien 16%

James Park - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Raimund Theater Wien 13%

Livia Wrede - JERSEY BOYS - Pölz Halle Amstetten 10%

Sascha Lien - ROCK OF AGES - Showslot Tour 7%

Ann Mandrella - HEDWIG AND THE ANGRY INCH - Das Vindobona 5%

Gerben Grimmius - GLÖCKNER VON NOTRE DAME - Ronacher Wien 5%

Daniela Dett - ANASTASIA - BlackBox Musiktheater Linz 4%

Sanne Mieloo - NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 - Landestheater Linz 4%

Joel Parnis - NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 - Landestheater Linz 2%

Nicolas Tenerani - JERSEY BOYS - Pölz Halle Amstetten 2%

Gernot Romic - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET - BlackBox Musiktheater Linz 2%

Nicolas Tenerani - CATCH ME IF YOU CAN - Landestheater Linz 2%

Nikolaj Alexander Brucker - ANASTASIA - BlackBox Musiktheater Linz 2%

Karsten Kenzel - NATASCHA, PIERRE UND DER GROSSE KOMET VON 1812 - BlackBox Musiktheater Linz 1%



Best Theatre For Young Audiences Production

HONK! - Theater der Jugend Wien 54%

GRIMM! - BlackBox Musiktheater Linz 46%