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Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1

Watch performances from Hadestown, & Juliet, Just in Time, The Lost Boys, Maybe Happy Ending, and Moulin Rouge! The Musical.

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Featured Topic BROADWAY IN BRYANT PARK More Coverage

Broadway In Bryant Park returned on Thursday, July 23, kicking off its 2026 season with performances from six Broadway productions.

The annual summer series featured appearances by the casts of Hadestown, & Juliet, Just in Time, The Lost Boys, Maybe Happy Ending, and Moulin Rouge! The Musical.

The Hadestown company featured John-Michael Lyles, Gaby Moreno, J. Harrison Ghee, Kelly Belarmino, Khori Petinaud, Emily Afton, Sydney Parra, Alex Puette, KC Dela Cruz, Jeffrey Cornelius, Gary Dourdan, and Brandon Cameron.

Representing & Juliet were Liam Pearce, Gianna Harris, Cassie Silva, Drew Gehling, Nathan Levy, Michael Ivan Carrier, and Reese Britts.

The cast of Just in Time included Matt Magnusson, Carrie St. Louis, Courtney Echols, Julia Grondin, and Claire Camp.

Maybe Happy Ending was represented by Zachary Noah Piser, Savy Jackson, and Dez Duron.

Performers from The Lost Boys included LJ Benet, Maria Wirries, Jennifer Duka, Miguel Gil, and Ryan Behan.

The Moulin Rouge! The Musical performance featured Rayven Bailey, AK Naderer, Donnie Hammond, Jeigh Madjus, Arianna Rosario, and Christian Probst.

Watch videos of the performances here,and check back with BroadwayWorld for additional highlights from Broadway In Bryant Park all month long.

Photo Credit: Genevieve Rafter-Keddy

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Brayden Worden

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Micah Broussard

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Amere Stewart

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Jane Fujita

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Delilah

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Alex Puette, Gaby Moreno, J. Harrison Ghee, Jeffrey Cornelius, Khori Michelle Petinaud, KC Dela Cruz, Brandon Cameron, John-Michael Lyles, Emily Afton, Kelly Belarmino and Sydney Parra

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


J. Harrison Ghee

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Gaby Moreno

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Alex Puette

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Khori Michelle Petinaud, KC Dela Cruz and Kelly Belarmino

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


J. Harrison Ghee

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Emily Afton and Sydney Parra

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Jeffrey Cornelius, Alex Puette and Brandon Cameron

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


John-Michael Lyles

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


J. Harrison Ghee, Emily Afton, Sydney Parra, John-Michael Lyles, Jeffrey Cornelius, Alex Puette and Brandon Cameron

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


The Cast of &Juliet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Gianna Harris

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Gianna Harris and Nathan Levy

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Nathan Levy

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Michael Ivan Carrier, Reese Britts and Nathan Levy

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Reese Britts and Drew Gehling

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Liam Pierce and Drew Gehling

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Liam Pierce, Nathan Levy, Reese Britts, Michael Ivan Carrier and Drew Gehling

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Courtney Echols, Claire Camp and Julia Grondin

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson and Carrie St. Louis

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson and Carrie St. Louis

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Matt Magnusson, Carrie St. Louis, Julia Grondin, Claire Camp and Courtney Echols

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Savy Jackson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Zachary Noah Piser

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Dez Duron

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Dez Duron

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Zachary Noah Piser and Savy Jackson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Zachary Noah Piser

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Dez Duron, Zachary Noah Piser and Savy Jackson

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


LJ Benet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


LJ Benet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Jennifer Duka, Ryan Behan and Miguel Gil

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Jennifer Duka

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Miguel Gil

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Maria Wirries

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


LJ Benet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


LJ Benet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Maria Wirries and LJ Benet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Jennifer Duka, Ryan Behan and Miguel Gil

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Maria Wirries

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Maria Wirries

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Maria Wirries

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Ryan Behan, Maria Wirries, LJ Benet, Jennifer Duka and Miguel Gil

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Maria Wirries and LJ Benet

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Heather Makalani, AK Naderer, Arianna Rosario, Christian Probst, Donnie Hammond and Jeigh Madjus

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Arianna Rosario and Christian Probst

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Arianna Rosario

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Donnie Hammond, AK Naderer, Heather Makalani and Jeigh Madjus

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Christian Probst

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Arianna Rosario and Christian Probst

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Arianna Rosario

Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1 Image


Arianna Rosario


Photo Credit: Genevieve Rafter-Keddy
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