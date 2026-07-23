Photos:THE LOST BOYS, HADESTOWN & More Take the Stage at BROADWAY IN BRYANT PARK, Week 1
Watch performances from Hadestown, & Juliet, Just in Time, The Lost Boys, Maybe Happy Ending, and Moulin Rouge! The Musical.
Broadway In Bryant Park returned on Thursday, July 23, kicking off its 2026 season with performances from six Broadway productions.
The annual summer series featured appearances by the casts of Hadestown, & Juliet, Just in Time, The Lost Boys, Maybe Happy Ending, and Moulin Rouge! The Musical.
The Hadestown company featured John-Michael Lyles, Gaby Moreno, J. Harrison Ghee, Kelly Belarmino, Khori Petinaud, Emily Afton, Sydney Parra, Alex Puette, KC Dela Cruz, Jeffrey Cornelius, Gary Dourdan, and Brandon Cameron.
Representing & Juliet were Liam Pearce, Gianna Harris, Cassie Silva, Drew Gehling, Nathan Levy, Michael Ivan Carrier, and Reese Britts.
The cast of Just in Time included Matt Magnusson, Carrie St. Louis, Courtney Echols, Julia Grondin, and Claire Camp.
Maybe Happy Ending was represented by Zachary Noah Piser, Savy Jackson, and Dez Duron.
Performers from The Lost Boys included LJ Benet, Maria Wirries, Jennifer Duka, Miguel Gil, and Ryan Behan.
The Moulin Rouge! The Musical performance featured Rayven Bailey, AK Naderer, Donnie Hammond, Jeigh Madjus, Arianna Rosario, and Christian Probst.
Watch videos of the performances here,and check back with BroadwayWorld for additional highlights from Broadway In Bryant Park all month long.
Photo Credit: Genevieve Rafter-Keddy
Brayden Worden
Micah Broussard
Amere Stewart
Jane Fujita
Delilah
Alex Puette, Gaby Moreno, J. Harrison Ghee, Jeffrey Cornelius, Khori Michelle Petinaud, KC Dela Cruz, Brandon Cameron, John-Michael Lyles, Emily Afton, Kelly Belarmino and Sydney Parra
Khori Michelle Petinaud, KC Dela Cruz and Kelly Belarmino
Jeffrey Cornelius, Alex Puette and Brandon Cameron
J. Harrison Ghee, Emily Afton, Sydney Parra, John-Michael Lyles, Jeffrey Cornelius, Alex Puette and Brandon Cameron
The Cast of &Juliet
Michael Ivan Carrier, Reese Britts and Nathan Levy
Liam Pierce and Drew Gehling
Liam Pierce, Nathan Levy, Reese Britts, Michael Ivan Carrier and Drew Gehling
Courtney Echols, Claire Camp and Julia Grondin
Matt Magnusson and Carrie St. Louis
Matt Magnusson and Carrie St. Louis
Matt Magnusson, Carrie St. Louis, Julia Grondin, Claire Camp and Courtney Echols
Zachary Noah Piser and Savy Jackson
Dez Duron, Zachary Noah Piser and Savy Jackson
Jennifer Duka, Ryan Behan and Miguel Gil
Jennifer Duka, Ryan Behan and Miguel Gil
Ryan Behan, Maria Wirries, LJ Benet, Jennifer Duka and Miguel Gil
Heather Makalani, AK Naderer, Arianna Rosario, Christian Probst, Donnie Hammond and Jeigh Madjus
Arianna Rosario and Christian Probst
Donnie Hammond, AK Naderer, Heather Makalani and Jeigh Madjus
Arianna Rosario and Christian Probst
Photo Credit: Genevieve Rafter-Keddy