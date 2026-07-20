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Photos: Raúl Esparza, Lily Rabe and More in Rehearsals for THE WINTER'S TALE

See photos of Isabela Ferrer, Daniel Kyri and more.

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The Public Theater will resume Free Shakespeare in the Park with this summer’s second production of THE WINTER’S TALE at The Delacorte Theater in Central Park, which begins performances on Saturday, July 25. Check out photos of Lily Rabe, Raul Esparza and more in rehearsals.

Veteran director Daniel Sullivan returns to The Delacorte with his 12th production for Free Shakespeare in the Park. The production will run through Sunday, August 23, with an official press opening on Tuesday, August 11.

The complete cast of THE WINTER’S TALE includes Heschel Bay (Ensemble), Marsha Stephanie Blake (Paulina), Teagle F. Bougere (Camillo), Chuck Cooper (Old Shepherd), Peter Douskalis (Musician), Matthew Eby (Mamillius/Time/Ensemble), Raúl Esparza (Leontes), Isabela Ferrer (Perdita), Katie Griffith (Mopsa/Ensemble), Alex Hernandez (Cleomenes/Ensemble), Michael Khalid Karadsheh (Young Shepherd), Denise Kolodja (Ensemble), Daniel Kyri (Florizel), Everett Lonergan (Ensemble), Aubie Merrylees (Archidamus/Ensemble), Jennifer Mogbock (Emilia/Ensemble), Gilbert Owuor (Polixenes), Violeta Picayo (Ensemble), Lily Rabe (Hermione), Bianca Rogoff (Ensemble), Matt E. Russell (Dion/Ensemble), Steven Skybell (Antigonus/Autolycus), Michael Thanh Tran (Ensemble), and Jackson Whitman (Ensemble). 

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