Photos: CHICAGO Stars Bianca Marroquín & Ana Villafañe Light Up the Empire State Building

Earlier today, stars of Broadway's Chicago, Bianca Marroquin & Ana Villafañe, joined Broadway League President Charlotte St. Martin in a ceremonial lighting of the iconic Empire State Building in celebration of Broadway's reopening.

Later this week, two Broadway shows will reopen- Waitress, starring Sara Bareilles, and 2019 Tony winning Best Musical, Hadestown. Later this month (on September 14), Chicago, The Lion King, Wicked, and Hamilton join the list.

Villafañe and Marroquín will play Roxie Hart and Velma Kelly respectively when Chicago reopens at the Ambassador Theatre. They will be joined by Paulo Szot as Billy Flynn, Lillias White as Matron "Mama" Morton, Raymond Bokhour as Amos Hart and Ryan Lowe as Mary Sunshine.

Check out photos from inside the big day below!

Photo Credit: Jennifer Broski



Charlotte St. Martin



Bianca Marroquin, Charlotte St. Martin, Ana Villafane



