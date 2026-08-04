Broadway Grosses: Week Ending 8/2/26 - RAGTIME and THE WHOOPI MONOLOGUES Break Box Office Records

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 08/02/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Of note this week: RAGTIME has broken its own house record at the Vivian Beaumont Theater, for a third time, with a gross of $1,887,495.00 for eight performances the week ending 8/2/26, becoming the highest weekly gross in the history of Lincoln Center Theater.

THE WHOOPI MONOLOGUES has also broken the house record at LCT’s Mitzi E. Newhouse Theater with a gross of $271,690.00 for eight performances this same week.

DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week. EVERY BRILLIANT THING had seven performances with 986 seats and one performance with 985 seats this week, for a total capacity of 7,887.

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Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

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This week (week ending 08/02/2026), 29 shows played on Broadway, with 263,897 tickets sold and a total gross of $33,889,856. The average ticket price was $128.42. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 93.84%, with 263,897 of 281,209 available seats filled.

Attendance decreased by 3.36% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 31, 2025), attendance increased by 11.36%.

Overall grosses fell 2.80% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 12.73% ($33,889,856 vs. $30,062,727).

The average ticket price of $128.42 was $0.74 higher than last week and $1.56 higher than the same week last year ($126.86).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,898,022 vs. $1,205,033 (+57.5% change)

MJ: $1,856,296 vs. $1,292,623 (+43.6% change)

HADESTOWN: $939,448 vs. $716,047 (+31.2% change)

CHICAGO: $728,471 vs. $598,870 (+21.6% change)

OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $697,160 vs. $657,886 (+6.0% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 93.8%. Same week last year: 91.0%. Change: Up 2.9 percentage points

Top 5 by This Week Gross

HAMILTON: $2,363,268

DEATH OF A SALESMAN: $2,222,450

THE LION KING: $2,160,847

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,898,022

RAGTIME: $1,887,495

Bottom 5 by This Week Gross

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $556,539

EVERY BRILLIANT THING: $657,451

SIX: THE MUSICAL: $680,408

OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $697,160

BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $718,828

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

RAGTIME: $262,095

CATS: THE JELLICLE BALL: $216,278

EVERY BRILLIANT THING: $203,363

ALADDIN: $60,734

SIX: THE MUSICAL: $56,501

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

THE LION KING: $-267,908

MJ: $-77,023

THE GREAT GATSBY: $-63,355

MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $-57,801

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $-51,595

Top 5 by Average Ticket Price

RAGTIME: $224.06

HAMILTON: $220.35

DEATH OF A SALESMAN: $211.72

MJ: $166.83

THE LION KING: $162.68

Bottom 5 by Average Ticket Price

EVERY BRILLIANT THING: $84.04

TITANÍQUE: $87.20

BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $89.61

THE GREAT GATSBY: $89.63

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $90.76

Top 5 by % of Total Seats Filled

DEATH OF A SALESMAN: 101.9%

CATS: THE JELLICLE BALL: 101.7%

HAMILTON: 101.3%

HADESTOWN: 101.2%

THE OUTSIDERS: 100.5%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 73.2%

CHICAGO: 77.8%

STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 81.3%

SIX: THE MUSICAL: 81.8%

THE GREAT GATSBY: 81.9%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

EVERY BRILLIANT THING: 1547

MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 608

ALADDIN: 399

SIX: THE MUSICAL: 309

MAYBE HAPPY ENDING: 211

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

THE LION KING: -1645

THE GREAT GATSBY: -595

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): -449

CHICAGO: -316

JUST IN TIME: -239

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.