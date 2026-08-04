Broadway Grosses: Week Ending 8/2/26 - RAGTIME and THE WHOOPI MONOLOGUES Break Box Office Records
Hamilton is the highest grossing show this week.
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 08/02/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: RAGTIME has broken its own house record at the Vivian Beaumont Theater, for a third time, with a gross of $1,887,495.00 for eight performances the week ending 8/2/26, becoming the highest weekly gross in the history of Lincoln Center Theater.
THE WHOOPI MONOLOGUES has also broken the house record at LCT’s Mitzi E. Newhouse Theater with a gross of $271,690.00 for eight performances this same week.
DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week. EVERY BRILLIANT THING had seven performances with 986 seats and one performance with 985 seats this week, for a total capacity of 7,887.
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- EVERY BRILLIANT THING (8.3%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (5.9%)
- SIX: THE MUSICAL (3.8%)
- ALADDIN (2.9%)
- MAYBE HAPPY ENDING (2.7%)
- TITANÍQUE (1.4%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (0.7%)
- HADESTOWN (0.5%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (0.4%)
- THE OUTSIDERS (0.2%)
- WICKED (0.2%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (0.1%)
- THE LION KING (0.1%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-5.4%)
- THE GREAT GATSBY (-5%)
- JUST IN TIME (-4.3%)
- CHICAGO (-3.6%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-2.7%)
- & JULIET (-2.4%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-2%)
- OH, MARY! (-1.9%)
- SCHMIGADOON! (-1.8%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-1.4%)
- THE BOOK OF MORMON (-1%)
- DEATH OF A SALESMAN (-0.1%)
- HAMILTON (-0.1%)
- THE LOST BOYS (-0.1%)
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This week (week ending 08/02/2026), 29 shows played on Broadway, with 263,897 tickets sold and a total gross of $33,889,856. The average ticket price was $128.42. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 93.84%, with 263,897 of 281,209 available seats filled.
Attendance decreased by 3.36% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 31, 2025), attendance increased by 11.36%.
Overall grosses fell 2.80% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 12.73% ($33,889,856 vs. $30,062,727).
The average ticket price of $128.42 was $0.74 higher than last week and $1.56 higher than the same week last year ($126.86).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,898,022 vs. $1,205,033 (+57.5% change)
- MJ: $1,856,296 vs. $1,292,623 (+43.6% change)
- HADESTOWN: $939,448 vs. $716,047 (+31.2% change)
- CHICAGO: $728,471 vs. $598,870 (+21.6% change)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $697,160 vs. $657,886 (+6.0% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 93.8%. Same week last year: 91.0%. Change: Up 2.9 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,363,268
- DEATH OF A SALESMAN: $2,222,450
- THE LION KING: $2,160,847
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,898,022
- RAGTIME: $1,887,495
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $556,539
- EVERY BRILLIANT THING: $657,451
- SIX: THE MUSICAL: $680,408
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $697,160
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $718,828
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- RAGTIME: $262,095
- CATS: THE JELLICLE BALL: $216,278
- EVERY BRILLIANT THING: $203,363
- ALADDIN: $60,734
- SIX: THE MUSICAL: $56,501
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE LION KING: $-267,908
- MJ: $-77,023
- THE GREAT GATSBY: $-63,355
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $-57,801
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $-51,595
Top 5 by Average Ticket Price
- RAGTIME: $224.06
- HAMILTON: $220.35
- DEATH OF A SALESMAN: $211.72
- MJ: $166.83
- THE LION KING: $162.68
Bottom 5 by Average Ticket Price
- EVERY BRILLIANT THING: $84.04
- TITANÍQUE: $87.20
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $89.61
- THE GREAT GATSBY: $89.63
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $90.76
Top 5 by % of Total Seats Filled
- DEATH OF A SALESMAN: 101.9%
- CATS: THE JELLICLE BALL: 101.7%
- HAMILTON: 101.3%
- HADESTOWN: 101.2%
- THE OUTSIDERS: 100.5%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 73.2%
- CHICAGO: 77.8%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 81.3%
- SIX: THE MUSICAL: 81.8%
- THE GREAT GATSBY: 81.9%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- EVERY BRILLIANT THING: 1547
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 608
- ALADDIN: 399
- SIX: THE MUSICAL: 309
- MAYBE HAPPY ENDING: 211
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE LION KING: -1645
- THE GREAT GATSBY: -595
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): -449
- CHICAGO: -316
- JUST IN TIME: -239
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.