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Broadway Grosses: Week Ending 8/16/26 - HAMILTON Takes the Top Spot

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 8/16/26 - HAMILTON Takes the Top Spot

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 08/16/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

RAGTIME closed on 8/16. PARANORMAL ACTIVITY began previews at the Wilson and opens on 8/25.    

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 08/16/2026), 27 shows played on Broadway, with 226,229 tickets sold and a total gross of $27,003,040. The average ticket price was $119.36. This represents 2 fewer shows than last week. Overall capacity utilization was 87.52%, with 226,229 of 258,492 available seats filled.

Attendance decreased by 12.13% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 33, 2025), attendance decreased by 7.96%.

Overall grosses fell 19.91% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 9.36% ($27,003,040 vs. $29,790,665).

The average ticket price of $119.36 was $11.59 lower than last week and $1.83 lower than the same week last year ($121.20).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,727,075 vs. $1,007,154 (+71.5% change)
  • CHICAGO: $715,839 vs. $511,828 (+39.9% change)
  • MJ: $1,686,483 vs. $1,228,385 (+37.3% change)
  • HADESTOWN: $869,206 vs. $651,253 (+33.5% change)
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $1,084,659 vs. $919,984 (+17.9% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 87.5%. Same week last year: 87.6%. Change: Down 0.1 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,123,135
  • RAGTIME: $1,963,666
  • THE LION KING: $1,892,710
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,727,075
  • MJ: $1,686,483

Bottom 5 by This Week Gross

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $484,143
  • SIX: THE MUSICAL: $498,188
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $619,221
  • JUST IN TIME: $653,421
  • MAYBE HAPPY ENDING: $660,694

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $110,727
  • RAGTIME: $109,509
  • THE ROCKY HORROR SHOW: $71,160
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $10,786
  • CHICAGO: $-26,925

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • THE LION KING: $-348,573
  • ALADDIN: $-225,797
  • MJ: $-159,454
  • HAMILTON: $-144,902
  • THE OUTSIDERS: $-123,938

Top 5 by Average Ticket Price

  • RAGTIME: $233.10
  • HAMILTON: $200.85
  • MJ: $157.62
  • THE LION KING: $148.30
  • OH, MARY!: $140.41

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $86.60
  • TITANÍQUE: $87.18
  • ALADDIN: $88.70
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $89.49
  • THE GREAT GATSBY: $90.64

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • RAGTIME: 100%
  • HAMILTON: 99.8%
  • OH, MARY!: 98.5%
  • JUST IN TIME: 97.7%
  • HADESTOWN: 97.3%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • SIX: THE MUSICAL: 63.1%
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 64.6%
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 69%
  • TITANÍQUE: 75%
  • THE GREAT GATSBY: 76%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • THE ROCKY HORROR SHOW: 518
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 397

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: -988
  • THE GREAT GATSBY: -789
  • MAYBE HAPPY ENDING: -720
  • ALADDIN: -678
  • THE OUTSIDERS: -655

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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