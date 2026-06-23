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Broadway Grosses: Week Ending 6/22/26

View the latest Broadway Grosses

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 6/22/26
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 06/22/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 06/22/2026), 38 shows played on Broadway, with 307,921 tickets sold and a total gross of $38,949,543. The average ticket price was $126.49. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 85.69%, with 307,921 of 359,330 available seats filled.

Attendance increased by 2.17% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 25, 2025), attendance decreased by 6.39%.

Overall grosses rose 1.01% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 9.78% ($38,949,543 vs. $43,169,396).

The average ticket price of $126.49 was $1.46 lower than last week and $4.74 lower than the same week last year ($131.23).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,558,236 vs. $1,284,587 (+21.3% change)
  • MJ: $1,603,790 vs. $1,369,468 (+17.1% change)
  • OH, MARY!: $1,533,555 vs. $1,310,041 (+17.1% change)
  • HADESTOWN: $850,540 vs. $820,385 (+3.7% change)
  • HAMILTON: $2,213,196 vs. $2,169,797 (+2.0% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 85.7%. Same week last year: 92.8%. Change: Down 7.1 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,213,196
  • THE LION KING: $1,999,620
  • DEATH OF A SALESMAN: $1,927,110
  • CHESS: $1,793,002
  • MJ: $1,603,790

Bottom 5 by This Week Gross

  • CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $41,773
  • THE BALUSTERS: $351,588
  • CHICAGO: $470,865
  • THE FEAR OF 13: $509,064
  • SIX: THE MUSICAL: $553,192

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • CHESS: $426,869
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $165,077
  • DEATH OF A SALESMAN: $147,178
  • JOE TURNER'S COME AND GONE: $144,845
  • THE ROCKY HORROR SHOW: $140,497

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • THE BOOK OF MORMON: $-1,387,800
  • JUST IN TIME: $-139,216
  • CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $-39,491
  • & JULIET: $-16,273
  • SIX: THE MUSICAL: $-12,385

Top 5 by Average Ticket Price

  • OH, MARY!: $214.78
  • HAMILTON: $207.48
  • GIANT: $184.87
  • DEATH OF A SALESMAN: $184.64
  • RAGTIME: $175.01

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $21.02
  • DOG DAY AFTERNOON: $76.51
  • THE FEAR OF 13: $83.85
  • ALADDIN: $89.77
  • THE BALUSTERS: $91.87

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • DEATH OF A SALESMAN: 101.4%
  • HAMILTON: 100.7%
  • RAGTIME: 100%
  • OH, MARY!: 99.7%
  • CHESS: 99.5%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: 22%
  • CHICAGO: 54%
  • SIX: THE MUSICAL: 65.2%
  • THE GREAT GATSBY: 70%
  • THE FEAR OF 13: 71.1%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • THE ROCKY HORROR SHOW: 949
  • MAYBE HAPPY ENDING: 946
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 892
  • DEATH BECOMES HER: 796
  • THE FEAR OF 13: 789

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • JUST IN TIME: -513
  • THE BOOK OF MORMON: -425
  • CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: -414
  • WICKED: -179
  • & JULIET: -110

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.







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