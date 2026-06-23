Broadway Grosses: Week Ending 6/22/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- THE BALUSTERS (14.5%)
- MAYBE HAPPY ENDING (12.2%)
- THE FEAR OF 13 (9.3%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (8.6%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (8.5%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (8.4%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (7.9%)
- DEATH BECOMES HER (6.6%)
- EVERY BRILLIANT THING (6.1%)
- THE OUTSIDERS (5.9%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (5.9%)
- DOG DAY AFTERNOON (5.8%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (5.6%)
- PROOF (5.2%)
- TITANÍQUE (4.1%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (4%)
- THE LOST BOYS (3.9%)
- THE LION KING (2.9%)
- CHICAGO (2.8%)
- CHESS (2.8%)
- GIANT (2.8%)
- HADESTOWN (2.2%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (1.4%)
- ALADDIN (0.9%)
- SCHMIGADOON! (0.7%)
- DEATH OF A SALESMAN (0.5%)
- HAMILTON (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- JUST IN TIME (-9.3%)
- THE BOOK OF MORMON (-5%)
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY (-4.6%)
- & JULIET (-1.3%)
- WICKED (-1.2%)
- MJ (-0.9%)
- SIX: THE MUSICAL (-0.9%)
- THE GREAT GATSBY (-0.6%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-0.5%)
- OH, MARY! (-0.1%)
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This week (week ending 06/22/2026), 38 shows played on Broadway, with 307,921 tickets sold and a total gross of $38,949,543. The average ticket price was $126.49. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 85.69%, with 307,921 of 359,330 available seats filled.
Attendance increased by 2.17% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 25, 2025), attendance decreased by 6.39%.
Overall grosses rose 1.01% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 9.78% ($38,949,543 vs. $43,169,396).
The average ticket price of $126.49 was $1.46 lower than last week and $4.74 lower than the same week last year ($131.23).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,558,236 vs. $1,284,587 (+21.3% change)
- MJ: $1,603,790 vs. $1,369,468 (+17.1% change)
- OH, MARY!: $1,533,555 vs. $1,310,041 (+17.1% change)
- HADESTOWN: $850,540 vs. $820,385 (+3.7% change)
- HAMILTON: $2,213,196 vs. $2,169,797 (+2.0% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 85.7%. Same week last year: 92.8%. Change: Down 7.1 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,213,196
- THE LION KING: $1,999,620
- DEATH OF A SALESMAN: $1,927,110
- CHESS: $1,793,002
- MJ: $1,603,790
Bottom 5 by This Week Gross
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $41,773
- THE BALUSTERS: $351,588
- CHICAGO: $470,865
- THE FEAR OF 13: $509,064
- SIX: THE MUSICAL: $553,192
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- CHESS: $426,869
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $165,077
- DEATH OF A SALESMAN: $147,178
- JOE TURNER'S COME AND GONE: $144,845
- THE ROCKY HORROR SHOW: $140,497
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE BOOK OF MORMON: $-1,387,800
- JUST IN TIME: $-139,216
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $-39,491
- & JULIET: $-16,273
- SIX: THE MUSICAL: $-12,385
Top 5 by Average Ticket Price
- OH, MARY!: $214.78
- HAMILTON: $207.48
- GIANT: $184.87
- DEATH OF A SALESMAN: $184.64
- RAGTIME: $175.01
Bottom 5 by Average Ticket Price
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $21.02
- DOG DAY AFTERNOON: $76.51
- THE FEAR OF 13: $83.85
- ALADDIN: $89.77
- THE BALUSTERS: $91.87
Top 5 by % of Total Seats Filled
- DEATH OF A SALESMAN: 101.4%
- HAMILTON: 100.7%
- RAGTIME: 100%
- OH, MARY!: 99.7%
- CHESS: 99.5%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: 22%
- CHICAGO: 54%
- SIX: THE MUSICAL: 65.2%
- THE GREAT GATSBY: 70%
- THE FEAR OF 13: 71.1%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE ROCKY HORROR SHOW: 949
- MAYBE HAPPY ENDING: 946
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 892
- DEATH BECOMES HER: 796
- THE FEAR OF 13: 789
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- JUST IN TIME: -513
- THE BOOK OF MORMON: -425
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: -414
- WICKED: -179
- & JULIET: -110
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.