Broadway Grosses: Week Ending 6/15/26 - THE BOOK OF MORMON #1 During MAGICAL MORMON MYSTERY WEEK
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 06/15/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: BECKY SHAW closed on 6/14. DEATH OF A SALESMAN and THE BALUSTERS each had a planned seven-performance week. THE ROCKY HORROR SHOW cancelled one performance (Sat. 6/13 eve.). EVERY BRILLIANT THING had seven performances with 986 seats and one performance with 985 seats this week, for a total capacity of 7,887.
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- THE BOOK OF MORMON (13.5%)
- CHESS (9.5%)
- SCHMIGADOON! (8.4%)
- EVERY BRILLIANT THING (2%)
- GIANT (0.9%)
- BECKY SHAW (0.5%)
- HADESTOWN (0.3%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (0.2%)
- OH, MARY! (0.1%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- TITANÍQUE (-15.7%)
- & JULIET (-10.2%)
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY (-10%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-9.6%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-7.9%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (-7.3%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-7.3%)
- THE GREAT GATSBY (-7.3%)
- THE FEAR OF 13 (-6.9%)
- THE BALUSTERS (-6.7%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-5.7%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-5.6%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (-5.6%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-5.6%)
- THE LOST BOYS (-4.5%)
- PROOF (-4.2%)
- DEATH BECOMES HER (-3.8%)
- DOG DAY AFTERNOON (-3.8%)
- WICKED (-3.3%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-3%)
- THE OUTSIDERS (-2.9%)
- CHICAGO (-2.6%)
- SIX: THE MUSICAL (-2.4%)
- MJ (-1.5%)
- THE LION KING (-1.2%)
- ALADDIN (-1%)
- JUST IN TIME (-0.5%)
- HAMILTON (-0.1%)
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This week (week ending 06/15/2026), 39 shows played on Broadway, with 301,384 tickets sold and a total gross of $38,561,313. The average ticket price was $127.95. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 83.03%, with 301,384 of 362,988 available seats filled.
Attendance decreased by 5.33% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 24, 2025), attendance decreased by 3.82%.
Overall grosses rose 0.88% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 1.64% ($38,561,313 vs. $39,204,872).
The average ticket price of $127.95 was $7.87 higher than last week and $2.83 higher than the same week last year ($125.12).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- THE BOOK OF MORMON: $2,238,369 vs. $823,122 (+171.9% change)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,393,159 vs. $1,044,239 (+33.4% change)
- MJ: $1,542,264 vs. $1,217,118 (+26.7% change)
- OH, MARY!: $1,524,152 vs. $1,354,841 (+12.5% change)
- HADESTOWN: $804,180 vs. $730,081 (+10.1% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 83.0%. Same week last year: 88.6%. Change: Down 5.6 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- THE BOOK OF MORMON: $2,238,369
- HAMILTON: $2,109,692
- THE LION KING: $1,944,562
- DEATH OF A SALESMAN: $1,779,932
- MJ: $1,542,264
THE BOOK OF MORMON broke the Eugene O'Neill Theatre House record with “Magical Mormon Mystery Week," celebrating the show’s 15th anniversary on Broadway.
Bottom 5 by This Week Gross
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $81,264
- THE BALUSTERS: $270,193
- CHICAGO: $438,376
- THE FEAR OF 13: $449,711
- DOG DAY AFTERNOON: $554,616
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE BOOK OF MORMON: $1,516,501
- GIANT: $280,528
- CHESS: $278,780
- SCHMIGADOON!: $178,868
- RAGTIME: $133,220
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $-178,724
- TITANÍQUE: $-159,423
- WICKED: $-122,181
- CATS: THE JELLICLE BALL: $-104,072
- THE GREAT GATSBY: $-101,328
Top 5 by Average Ticket Price
- THE BOOK OF MORMON: $264.93
- OH, MARY!: $213.38
- HAMILTON: $198.26
- GIANT: $179.09
- DEATH OF A SALESMAN: $171.39
Bottom 5 by Average Ticket Price
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: $33.85
- DOG DAY AFTERNOON: $78.32
- THE BALUSTERS: $84.83
- THE FEAR OF 13: $85.14
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $86.35
Top 5 by % of Total Seats Filled
- DEATH OF A SALESMAN: 100.9%
- HAMILTON: 100.5%
- RAGTIME: 100%
- OH, MARY!: 99.8%
- THE ROCKY HORROR SHOW: 99.7%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: 26.6%
- CHICAGO: 51.2%
- THE FEAR OF 13: 61.8%
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 65%
- SIX: THE MUSICAL: 66.1%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE BOOK OF MORMON: 1145
- CHESS: 1101
- GIANT: 1030
- SCHMIGADOON!: 777
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 225
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- TITANÍQUE: -1686
- DEATH OF A SALESMAN: -1486
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: -1239
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: -899
- THE GREAT GATSBY: -870
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
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