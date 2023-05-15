Photos: Inside Rehearsal For HOPE HAS A HAPPY MEAL At Royal Court Jerwood Theatre

Laura Checkley, Mary Malone, Amaka Okafor, Felix Scott and Nima Taleghani star in Hope has a Happy Meal, written by Tom Fowler.
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Laura Checkley, Mary Malone, Amaka Okafor, Felix Scott and Nima Taleghani star in Hope has a Happy Meal, written by Tom Fowler and directed by Royal Court Associate Lucy Morrison. See photos from inside rehearsal!
The productions will run at the Royal Court Jerwood Theatre Upstairs from Saturday 3 June to Saturday 8 July 2023, with press night on Friday 9 June 2023 at 7pm.
Hope has a Happy Meal is designed by Naomi Dawson, with lighting design by Anna Watson, sound design by Annie May Fletcher and movement direction by Jonnie Riordan.
Photo Credit: Helen Murray
Amaka Okador, Laura Checkley, Jonnie Riordan
Amaka Okafor, Jonnie Riordan, Laura Checkley
Amaka Okafor, Mary Malone
Mary Malone, Felix Scott
Júlia Levai, Lucy Morrison
Nima Taleghani, Laura Checkley
Mary Malone
Jonnie Riordan, Júlia Levai, Lucy Morrison
Mary Malone
Annie May Fletcher, Anna Watson, Tom Fowler
Nima Taleghani, Mary Malone, Laura Checkley
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