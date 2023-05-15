Photos: Inside Rehearsal For HOPE HAS A HAPPY MEAL At Royal Court Jerwood Theatre

Laura Checkley, Mary Malone, Amaka Okafor, Felix Scott and Nima Taleghani star in Hope has a Happy Meal, written by Tom Fowler.

By:
BroadwayWorld 20th Anniversary Celebration

Vote Now for the 2023 BroadwayWorld Theatre Fan's Choice Awards

POPULAR

Video: Watch Ramin Karimloo and Amelia Milo Get Ready to Bring THE PHANTOM OF THE OPERA to Photo 1 Video: Watch Ramin Karimloo and Amelia Milo Get Ready to Bring THE PHANTOM OF THE OPERA to Italy
Video: The Cast of MAMMA MIA! THE PARTY Performs 'Waterloo' In New Music Video Photo 2 Video: The Cast of MAMMA MIA! THE PARTY Performs 'Waterloo' In New Music Video
Interview: 'To be Able to Take Christian Through his Journey Every Night, I Feel Very, Ver Photo 3 Interview: 'To be Able to Take Christian Through his Journey Every Night, I Feel Very, Very Lucky' - Jamie Muscato of MOULIN ROUGE!
Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming To Photo 4 Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS

Laura Checkley, Mary Malone, Amaka Okafor, Felix Scott and Nima Taleghani star in Hope has a Happy Meal, written by Tom Fowler and directed by Royal Court Associate Lucy Morrison. See photos from inside rehearsal!

The productions will run at the Royal Court Jerwood Theatre Upstairs from Saturday 3 June to Saturday 8 July 2023, with press night on Friday 9 June 2023 at 7pm.

Hope has a Happy Meal is designed by Naomi Dawson, with lighting design by Anna Watson, sound design by Annie May Fletcher and movement direction by Jonnie Riordan.

Photo Credit: Helen Murray

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Amaka Okador, Laura Checkley, Jonnie Riordan

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Amaka Okafor, Jonnie Riordan, Laura Checkley

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Amaka Okafor, Mary Malone

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Laura Checkley

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Mary Malone, Felix Scott

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Júlia Levai, Lucy Morrison

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Nima Taleghani, Laura Checkley

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Mary Malone

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Jonnie Riordan, Júlia Levai, Lucy Morrison

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Tom Fowler

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Mary Malone

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Annie May Fletcher, Anna Watson, Tom Fowler

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Felix Scott

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Nima Taleghani, Mary Malone, Laura Checkley

Guest Blog: 'There's Nothing to Hide Behind': West End Star Kerry Ellis on Her Upcoming Tour and New Album KINGS & QUEENS
Nima Taleghani, Amaka Okafor, Laura Checkley




RELATED STORIES - UK / West End

Cast Set For HER Productions CRAVE At Manchesters 53two Photo
Cast Set For HER Productions' CRAVE At Manchester's 53two

As rehearsals begin in Manchester for Crave, HER Productions today announces the cast taking on the powerful roles ambiguously named by single letters: M, A, C and B. Directed by Oldham Coliseum Artistic Director & Chief Executive Chris Lawson, Crave will run at 53two from 31 May - 4 June.

Stephen Triffitt Brings FRANK SINATRAS SONGS FOR SWINGIN LOVERS to Cadogan Hall Photo
Stephen Triffitt Brings FRANK SINATRA'S SONGS FOR SWINGIN' LOVERS to Cadogan Hall

For one night only, audiences are invited to take a trip back to a golden era and enjoy a special live performance of the iconic Frank Sinatra album, Songs for Swingin' Lovers!, performed by world-leading Frank Sinatra artist, Stephen Triffitt.

Photos: First Look at the UK Tour of TAPPED Photo
Photos: First Look at the UK Tour of TAPPED

Bethany Cooper Productions presents TAPPED by Katie Redford, on UK tour through 27 May. Check out all new photos here!

Christine And The Queens Reveals Free Events For Meltdown Curation Photo
Christine And The Queens Reveals Free Events For Meltdown Curation

The Southbank Centre has announced an ambitious free multi-artform programme as part of Christine and the Queens highly anticipated Meltdown festival, taking place this summer, Friday 9 June until Sunday 18 June.


More Hot Stories For You

Catherine Shipton Joins Todd Carty In THE MOUSETRAP's 70th Anniversary TourCatherine Shipton Joins Todd Carty In THE MOUSETRAP's 70th Anniversary Tour
Olive Gray and Amy Lennox Will Star in SPY FOR SPY at Riverside Studios Beginning Next MonthOlive Gray and Amy Lennox Will Star in SPY FOR SPY at Riverside Studios Beginning Next Month
Full Cast Revealed For the West End Transfer of CRAZY FOR YOUFull Cast Revealed For the West End Transfer of CRAZY FOR YOU
Photos: Meghan and Harry from IDIOTS ASSEMBLE: SPITTING IMAGE THE MUSICAL Visit Royal Albert HallPhotos: Meghan and Harry from IDIOTS ASSEMBLE: SPITTING IMAGE THE MUSICAL Visit Royal Albert Hall

Videos

Video: Allie Daniel Performs 'Happy to Keep His Dinner Warm' From HOW TO SUCCEED... Video Video: Allie Daniel Performs 'Happy to Keep His Dinner Warm' From HOW TO SUCCEED...
Photos/TONY! [THE TONY BLAIR ROCK OPERA] Reveals New Tour Dates, Plus New Photos and Video Video
Photos/TONY! [THE TONY BLAIR ROCK OPERA] Reveals New Tour Dates, Plus New Photos and Video
Photos & First Look at AIN'T TOO PROUD in the West End Video
Photos & First Look at AIN'T TOO PROUD in the West End
Randy Rainbow Sings 'Welcome to DeSantis' Video
Randy Rainbow Sings 'Welcome to DeSantis'
View all Videos

TICKET CENTRAL

Ticket CentralPixel
DANCIN'
& JULIET
SWEENEY TODD
Ticket CentralPixel
THE THANKSGIVING PLAY
KIMBERLY AKIMBO
PARADE

Recommended For You









close sound sound